Многие рижане в последнее время отмечают рост цен на продукты питания, особенно молочные. Латвийская ассоциация торговцев (LTA) обнародовала статистику средних цен на некоторые продукты питания в рижских магазинах. Портал Delfi построил на базе этой информации графики, которые наглядно показывают динамику цен.

Рост цен на молочные продукты объясняется значительным — на 40% — повышением закупочной цены у производителя.

"За скобками" статистики остались цены на мясо, фрукты и овощи. Мясные изделия по данным LTA за последний год даже немного (до 10%) подешевели. Так, килограмм "Докторской" колбасы в марте 2016 года в среднем в Риге стоил €5,19, а в марте этого года — €4,48. Статистику по фруктам и овощам LTA не приводит.

Что касается цен на алкогольные напитки, то они стали дороже из-за роста акцизного налога (с 1 марта 2017 года). Цены на кофе и продукты на его базе или из него зависят от мировых закупочных цен на сырье, а те — от урожая. Но, по данным LTA, существенно они в последнее время не менялись.