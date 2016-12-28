От "Прибытия" и "Доктора Стрэнджа" до "Экипажа" и "Зверополиса": портал Delfi выбрал 10 фильмов 2016 года, которые стоит посмотреть каждому. Спойлер: среди них — один латвийский.

Прибытие (Arrival)

По признанию многих критиков, это не только лучшая научная фантастика уходящего года, но один из лучших фильмов этого жанра из когда-либо снятых. Редко кому удается сделать саспенс такого уровня без соответствующих эффектов — на экране никого не бьют, города не взлетают на воздух и за углом не стоит маньяк с топором, но пальцы вцепляются в подлокотник кресла и словно парализованы, и даже глубоко вдохнуть не можешь. И стоит запомнить имя Дени Вильнева — амбициозный канадский режиссер, до "Прибытия" подававший надежды и бывший любимцем по большей части продвинутых синемафилов, изящно и легко вошел в список главных режиссеров нашего века.

Зверополис (Zootopia)

Анимационное чудо от студии Disney — это не просто детский мультфильм, и не просто шедевр с точки зрения визуальной прорисовки деталей и персонажей. За казалось бы незатейливыми приключениями жителей звериного города можно разглядеть все, что есть в мире человеческом. И пока дети наблюдают за запутанной детективной историей, взрослые разгадывают многочисленные остроумные и порой дерзкие отсылки к феминизму, шоу-бизнесу и множеству других вещей нашего мира. В котором нам неплохо было бы поучиться жить так, как это делают антропоморфные обитатели Зверополиса.

Любовь и дружба (Love and Friendship)

Экранизация раннего произведения Джейн Остин, не изданного при жизни писательницы, вопреки ожиданиям, не стала еще одной галочкой в огромном списке костюмных мелодрам-реверансов британскому литературному наследию. Уит Стиллман сумел преобразить морализаторскую новеллу в восхитительную сатиру о нравах аристократии XVIII века, превратив умную и хитрую героиню леди Сьюзан из порицаемого персонажа в мощное орудие насмешки.

Экипаж

На фоне мирового кинематографа "Экипаж", пожалуй, сильно теряется, но для российской киноиндустрии это все же фильм знаменательный. Да, ремейк (хоть создатели и утверждали обратное), да, набитый под завязку всевозможными клише, но это один из немногих ремейков, не ставший надругательством над оригиналом. Взяв за основу сюжет революционного для своего времени творения Александра Митты, Николай Лебедев начиняет его современными спецэффектами, сохраняя меру, и эмоциями, и привлекает лучших актеров, способных воплотить его режиссерские желания и амбиции. Если и не шедевр, то уж точно добротный образец в своем жанре.

Лобстер (The Lobster)

Очень неожиданное кино в модном жанре антиутопии впервые было показано в прошлом году на Каннском кинофестивале, где получило приз жюри. Потом фильм долго катался по разным фестивалям, собирая награды, и в итоге в этом году вышел в ограниченный прокат в нескольких странах, хотя, безусловно, он достоин большего. Жестокая картина будущего, где человек даже не имеет права на одиночество, показывает мир, где общественные представления о благе доведены до абсурда. Где эмоции нивелированы и стерильны. Где, если у тебя нет пары, ты недостоин быть частью общества. Твой удел — стать животным и быть отпущенным в лес. Правда, можно выбрать — хочешь ты стать свиньей, оленем или, допустим, лобстером, как главный герой фильма. И единственное, что может спасти человечество, — это, конечно, любовь.

Доктор Стрэндж (Doctor Strange)

Доктор Стрэндж, герой комиксов, стал для марвеловской вселенной доктором в самом прямом смысле, взявшись за реабилитацию киножанра, который уже изрядно примелькался, даже несмотря на свои очевидные достоинства. Удивительная вещь, но фильм угодил всем. Любителям эзотерики, потешающимся над ними циникам и реалистам, поклонникам легкого зрелищного кино с погонями и взрывами. Еще более удивительно, что по силам это оказалось режиссеру, в послужном списке которого преимущественно не самые сильные хоррор-муви. А, может, именно это и сыграло роль, позволив Скотту Дерриксону взглянуть на экранизацию комиксов с другой стороны. Герой с некрасивым и высокомерным лицом пришелся как нельзя кстати, разбавив компанию стройных и мускулистых супермужчин и суперженщин с блистательными улыбками.

Ведьма (The Witch)

Главное достоинство этой мистической драмы — атмосфера ужаса и неотвратимости. Если у вас все плохо, это отнюдь не означает, что не может быть еще хуже. Так и у семейства фермера, изгнанного из общины из-за чрезмерной религиозной фанатичности и вынужденного поселиться на краю леса, — каждый день новая напасть. Исступленные молитвы не спасают, а демоны, как выясняется, обитают не только в темном лесу, но и рождаются под крышей твоего собственного дома.

Да здравствует Цезарь! (Hail, Caesar!)

Вряд ли этот фильм братьев Коэнов можно назвать их лучшим, но и не включить его в список главных лент года будет несправедливо. Да и вообще, не так много по настоящему хороших комедий выходит, чтобы игнорировать "Да здравствует Цезарь!". В нем есть несколько невероятно смешных эпизодов, есть ностальгические признания в любви к Голливуду, соседствующие с иронией, и целое созвездие великолепных актеров — от Джорджа Клуни, играющего запойную кинозвезду недалекого ума, до Тильды Суинтон, изображающей двойняшек-репортеров. У Коэнов плохо не бывает.

Хроники Мелании (Melānijas hronika)

Впервые на большие экраны вышел игровой фильм, воплотивший самую большую национальную травму — массовую депортацию латышей в Сибирь. Зрительский интерес был огромным — за три недели проката лента заняла первое место по просмотрам за год. Говорят, что люди старшего поколения выходили из кинозалов с заплаканными глазами. И в данном случае художественные достоинства и недостатки не имеют никакого значения, для латышей этот фильм — не просто кино, скорее некая культурная зарубка на стене новой истории государства, напоминающая об истории старой, но все еще причиняющей боль.

Фантастические звери и места их обитания (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

"Звери", повествующие о временах за несколько десятилетий до приключений юного волшебника в круглых очках, похоже, сумели несколько потеснить Гарри Поттера с пьедестала. И тут прекрасно почти все — от Эдди Редмэйна в роли автора пособия по фантастическим зверям Ньюта Скамандера (который упоминался в поттериане) до элегантной обстановки, в которой происходят события фильма. Отдельного восхищения достойны сказочные твари и то, как их оживили на экране. А ведь это только начало еще одной захватывающей истории вселенной, придуманной Джоан Роулинг. И пусть где-то персонажам не хватает витальности, а сюжет чуть ползет по швам, хочется думать, что лучшее еще впереди.