Бейонсе или "Машина времени"? Дэвид Боуи или The Rolling Stones? Ведущий программы "Посиделки" на MIX FM Олег Пека специально для портала DELFI выбирает самые главные музыкальные альбомы 2016 года.

David Bowie. "Blackstar"

Високосный 2016 год бьет все рекорды по количеству смертей поп-звезд, и открыл этот печальный список Дэвид Боуи, скончавшийся спустя два дня после выхода своего альбома-завещания Blackstar. Как и в случае с Double Fantasy Джона Леннона, посмертная слава альбома намного превзошла первые настороженные отзывы. Уж очень смелым и немейнстримовым был этот эксперимент арт-рок-симфонии с приглашенными джазовыми музыкантами, лишь потом стало ясно, что Боуи пытался обмануть время, вместив в свой последний, 27-й студийный альбом все остававшиеся нереализованными идеи.

Лучшие треки: "Tis a Pity She Was a Whore", "Sue (Or in a Season of Crime)"

Leonard Cohen. "You Want It Darker"

Альбом-прощание почтенного канадского барда, с покорным смирением принимающего свою участь. Вся пластинка проникнута предчувствием скорой смерти, о чем Коэн постоянно напоминает в разных песнях: "I’m ready, my lord", — говорит он в титульной "You Want It Darker", "I’m out of the game", — повторяет в шикарной "Leaving the Table". Открытый разговор с Богом и подведение итогов жизни предполагают исповедальность, отметающую все наносное: вычурные аранжировки, лишние инструменты. И все же это не альбом-эпитафия, фирменный хриплый голос Коэна местами полон иронии, да и сами песни оставляют чувство светлой грусти. Это один из лучших лонгплеев великого мастера шансона.

Лучшие треки: "Leaving the Table", "Traveling Light"

Beyoncé. "Lemonade"

Альбом-блокбастер, явно опережающий других конкурентов в этой номинации (например Kanye West, 'The Life of Pablo' или Rihanna, 'Anti'),и поражающий своим крейсерским размахом: над пластинкой трудились более дюжины продюсеров, а число авторов песен и вовсе перевалило за полста! Хиты складываются как конструктор из сэмплов от раритетных записей фолк-музыки и Айзека Хейза до современных горнов из Outcast. Бейонсе угодила и строгим критикам, и массовой публике, жадно читающей между строк песен о боли и ревности отголоски реальных проблем в семейной жизни звезды, и безусловно заслужила свои 9 номинаций на Grammy-2017.

Лучшие треки: "Formation" , "Freedom"

Charles Bradley. "Changes"

Делайте со мной что хотите, но не мог я пройти мимо этого альбома, история которого похожа на рождественскую сказку. Бывший повар настолько увлекся музыкой соул, что стал подрабатывать имперсонатором Джеймса Брауна. После смерти своего кумира Чарльз Брэдли рискнул выйти за рамки простой имитации и выпустил на Daptone Records дебютный диск с оригинальным материалом. На тот момент дебютанту было 62 года. Ныне в свои 68 лет он отметился третьим альбомом Changes, где не только гениально перепевает одноименную песню Black Sabbath в стиле классического соула 60-х (да так, что Оззи Осборн выглядит на его фоне имитатором), но и вообще звучит аутентично той золотой эпохе, словно эти записи раскопали среди сессий Эла Грина и Перси Следжа.

Лучшие треки: You Think I Don't Know (But I Know), Nobody But You, Changes

Sturgill Simpson. "Sailor's Guide To Earth"

Альбом-открытие, который приятно удивит поклонников рока, в его первозданном, близком кантри и фолку виде. Уроженец Кентукки, Стерджил Симпсон дебютировал в музыке три года назад, но по-настоящему его имя прогремело лишь недавно, с выходом Sailor's Guide To Earth. Пластинка ошеломляюще прекрасна, и — клянусь! — она была моим выбором задолго до того как угодила в номинации Grammy-2017, причем не только в ожидаемые претенденты на титул лучшего альбома в стиле кантри, но и самой главной и престижной номинации на Лучший альбом года, где никому неизвестный Симпсон оказался в компании Адель, Бейонсе и Джастина Бибера. Это волшебный момент, когда 38-летний исполнитель берет в руки гитару и вкрадчивым голосом поет собственные песни, полные сюрреалистической магии. Единственная чужая песня на диске — изумительный кавер на кобейновскую "In Bloom", исполненную как если бы Nirvana играла психоделический прог-рок.

Лучшие треки: Breakers Roar, In Bloom, Welcome to Earth (Pollywog)

Машина Времени. "ВЫ"

После ухода из группы Евгения Маргулиса (кстати, сменивший его гитарист Игорь Хомич так и не стал официальным участником "Машины") и ряда резонансных заявлений Макаревича по теме крымнаш, была опасность, что новая пластинка патриархов русского рока станет не более чем политическим манифестом Андрея Вадимовича. Отчасти так и случилось: открывающая альбом дидактическая "Миром правит любовь" наследовала идеалистическим мечтам Битлз изменить мир музыкой, а "Крысы" приглашала заглянуть в зеркало хулителей Макаревича. Но положение спас Александр Кутиков, сочинивший трогательные, ностальгические "Завтра был снег" и "Сорок лет тому назад", возвращающие слушателей в стародавние времена "Скачек" и "Поворота".

Лучшие треки: "Сорок лет тому назад", "Вот край".

Aurora. "All My Demons Greeting Me As A Friend"

Норвегия, подарив миру A-HA, готова удивить нас снова. All My Demons Greeting Me As A Friend — это самый многообещающий альбом-дебют от норвежки-тинейджера, пробившейся сквозь асфальт джунглей шоу-бизнеса самородком-одуванчиком. Все песни альбома написаны самой Авророй Акснес и в этих хрупких мелодиях есть что-то неуловимо прекрасное, как момент превращения куколки в бабочку (что обыгрывается провокационной обложкой: тесно спеленатые девичьи формы на фоне расправляющихся крыльев). Альбом возглавил норвежские чарты, но пока игнорируется музыкальным мейнстримом США и Британии, где хватает своих Lorde и Ellie Goulding. И все же, что-то говорит мне, что имя Авроры мы еще услышим.

Лучшие треки: "Conqueror", "Running with the Wolves".

The Rolling Stones. "Blue & Lonesome"

Печальная ситуация в звукозаписывающей индустрии не дает почивать на лаврах рок-ветеранам, заставляя заслуженных пенсионеров шоу-бизнеса возвращаться на сцену. Metallica выдала на гора полноценный альбом, электронщики Yello впервые стали давать живые выступления, но если говорить о главном "камбэке года", то первыми кандидатами будут The Rolling Stones с их первым за 11 лет студийным альбомом Blue & Lonesome.

Хотя пластинка выпущена под занавес уходящего года, и состоит исключительно из каверов чикагских блюзов рубежа 50-60-х годов (как правило отсутствие оригинального материала дает лишний повод упрекнуть артистов в отсутствии креативности!), Blue & Lonesome оставляет ярчайшее впечатление, по праву занимая центральное место в списке лучших альбомов года. Записанная на студии Марка Нопфлера за пару дней старым дедовским способом — вживую, без наложений, — Blue & Lonesome закольцовывает более чем полувековую историю "Роллингов", возвращаясь к корням их творчества.

Лучшие треки: "Just Your Fool", "Commit a Crime", "Ride 'Em on Down".