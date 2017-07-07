Опубликованная журналом "Ir" расшифровка разговоров Айнара Шлесерса, Айвара Лембергса, Андриса Америкса и других политиков и бизнесменов, которые в 2009-2011 годах велись в одном из номеров гостиницы Rīdzene, рискует вылиться не только во возобновление т.н. "дела олигархов", которое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) закрыло в прошлом году, но и в полномасштабный политический кризис. До выборов в следующий Сейм остается чуть больше года.

Журнал утверждает, что записи разговоров он получил от источника, который пожелал остаться неназванным. Эти разговоры легли в основу "дела олигархов", по которому Айнар Шлесерс проходил как подозреваемый в торговле влиянием, принятии решений в пользу тайно принадлежащего ему предприятия, незаконном участии в имущественных сделках и уклонении от подачи декларации. Айвара Лембергса обвиняли в торговле влиянием, а в отношении Андриса Шкеле уголовный процесс вовсе не был начат.

Полностью с материалами прослушки можно ознакомиться в архиве журнала "Ir", ну а мы обобщали главное трижды: раз, два, три.

Публикация "разговоров в Rīdzene" вызвала серьезный общественно-политический резонанс, так что должностным лицам и героям публикаций пришлось реагировать, обещать и действовать. Ну а политики не преминули использовать скандал для… организации очередного политического кризиса?

Суперкороткая версия: 15 предложений, описывающих текущую ситуацию

Лембергс: "Все вранье и подделка, я столько матом не ругаюсь".

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией: "Мы сделали что могли, аутентичность записей надо бы проверить, и, кстати, журнал "Ir", сдай источник, а?".

Журнал "Ir": "Разговоры подлинные, источник не сдадим, помогать вам не будем, бе-бе-бе".

Прокуратура: "Мы вообще разговоры первый раз видим".

Юта Стрике: "Прокуратура врет, я их подписи на бумагах видела!"

Прокуратура: "Да? Ну, все равно нам методы работы БПБК никогда не нравились, к тому же разговоры просто аморальны и ничего не доказывают".

Президент и премьер-министр: "Так, тихо всем, пусть БПБК и Генпрокуратура делают то, что делали".

Журнал "Ir": "Так они ничего не делали, в этом и был смысл публикаций!".

Единство: "Давайте создадим комиссию и, кстати, спросим у Дуклавса, есть ли у него земля в порту".

Премьер: "Не нужна комиссия, пусть правоохранители разбираются, ну!".

Янис Дуклавс: "Земли нет, журнал Ir не читаю".

Национальное объединение: "Чу, видим руку Москвы. Полиция безопасности, фас!".

Новая консервативная партия: "Видите, наша Юта Стрике была права всю дорогу! Кстати, 13-го числа митинг за все хорошее против Генпрокуратуры, приходите!".

Союз "зеленых" и крестьян: "Ничего комментировать не будем, пока не докажут, что разговоры были".

"Согласие": (гробовая тишина)