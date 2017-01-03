Камфора, купорос и ртуть. От чего умер последний герцог Курляндии Петр Бирон

Герцог-долгожитель

В 1795 году над Курляндским герцогством нависла политическая угроза, в результате чего Бирон отказался от престола. Получив от Российской империи компенсацию в размере 2 млн. рублей, герцог с семьей покинул родину и отправился путешествовать в Европе.

После бурной молодости и двух неудачных браков молоденькая супруга герцога Доротея прославилась при разных дворах Европы своими умом и красотой. В свою очередь Бирон стал одним из богатейших людей Европы. Если потерянный титул и сомнительные корни и создавали ему проблемы, все вопросы решались при помощи его бездонного кошелька.

Как свидетельствуют архивные документы, в те годы Бирон несмотря на уже преклонный возраст (средняя продолжительность жизни тогда составляла около 40 лет) и нездоровый образ жизни, отличался отменным здоровьем. По словам Либиете, придворный врач короля Пруссии Фридриха Великого Уильям Бейли написал главному врачу шотландского двора Уильяму Каллену с просьбой помочь в лечении некоего курляндского вельможи. Судя по изложенным фактам, пациентом был сам 62-летний Петр Бирон. К письму прилагается подробное описание состояния пациента и история болезни.

Пациент был человеком полным, он страдал от нарушений пищеварения, одышки, отеков, геморроидальных шишек, носового кровотечения и высыпаний неизвестного происхождения. Причем волновал пациента только последний симптом. От пятен Бирон лечился, принимая ванны с лимонным соком, белым вином и сахаром.

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Бирона тогда лечили селитрой, купоросом, камфарой, а также токсичными препаратами ртути и свинца. Стоит признать, что все указанные вещества являются "золотым стандартом" медицины той эпохи. Несмотря на спорные методы лечения, герцог прожил еще 14 лет.

Следующие документы о состоянии здоровья Бирона появились в год его смерти. Накануне своей кончины герцог проживал в Силезии, на границе современных Польши и Чехии. Сохранилось письмо главы монастыря братьев Милосердия, адресованное вдове Бирона, с просьбой оплатить расходы на лечение супруга за 1799 год. Монах не упоминает, как именно лечили Бирона в то время, но из письма ясно, что Бирон почувствовал себя лучше. В знак благодарности герцог устроил обильное застолье для бедняков.

Смертоносное лекарство

В дальнейшем состояние герцога опять ухудшилось, поэтому на время лечения он переехал в квартиру в Гелленау. Бирона в течение четырех месяцев лечили большими дозами слабительного и каким-то алхимическим средством — "философской золотой солью". Возможно, Бирон перенес бы и это лечение, но в середине декабря у его постели появились другие "специалисты", которые принялись лечить его от сифилиса, хотя как раз этим недугом герцог не болел. В качестве лекарства использовалась ртуть. Через два дня возникли явные признаки сильного отравления. Чтобы исправить положение, те же шарлатаны давали Бирону сильное слабительное. Кишечник герцога опорожнился 15 раз, в результате чего наступило истощение организма. Еще более недели Бирон мучился от последствий отправления. Герцог скончался 10 января 1800 года.

Двое пражских врачей, составивших заключение о смерти, были возмущены действиями "целителей", которые дали пациенту смертельную дозу ртути. Правда, данные о возможном привлечении их к ответственности не сохранились.

Ртуть, кровопускание и другие "находки"

Как отмечает Либиете, в XVIII веке лечение во многом строилось на теории четырех жидкостей в организме. Считалось, что болезнь возникает из-за нарушения баланса крови, желтой желчи, черной желчи и флегмы. Ртуть пациентам назначали, чтобы вызвать слюноотделение и "освободить" организм от "лишней слизи".

XVIII век известен как эпоха "героической медицины". От лечения ожидался мгновенный эффект, поэтому врачи часто использовали весьма драматичные методы — кровопускания, клизмы, средства, вызывающие понос и рвоту, а также сильнодействующие и токсичные медикаменты.

"История медицины показывает, что мы всегда должны критично смотреть на современные достижения. Нам может казаться, что мы находимся на вершине знаний и технологий. Но через 10-20 лет современные методы и понимание болезни и здоровья могут быть признаны совершенно устаревшими и ошибочными. Медицина развивается неравномерно, за счет скачков, спадов и совсем неожиданных поворотов", — резюмирует Либиете.



Перевод DELFI. Оригинал здесь