Знаменитый латвийский пессимизм до конца 2017 года будет внесен в список Всемирного нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба списка.

Конвенция о защите нематериальных памятников культуры была принята в 2003 году. Согласно этому документу, который подписали 132 страны, занесенные в список национальные культуры и традиции подлежат охране со стороны мирового сообщества. Так, в список входят испанский танец фламенко, китайские методики иглоукалывания и французская кухня.

Ранее Латвия планировала внести в список нематериальных памятников культуры так называемую "историю успеха", мотивируя это тем, что это достижение действительно нематериально, известно всему миру и его невозможно повторить. Однако латвийская заявка была составлена неуверенно и без особой надежды на успех, поэтому жюри ЮНЕСКО приняло решение использовать текст этого документа в качестве дополнительного аргумента в пользу внесения в список латвийского пессимизма.

В пресс-релизе ЮНЕСКО сказано, что латвийский пессимизм — это культурный феномен, который позволяет на примере любого события и процесса объяснить, почему в любой случайно выбранной стране или исторической эпохе жилось намного лучше, чем в современной Латвии. А затем найти тех, кто в этом виноват. "Это мироощущение поистине интернационально и особенно ярко заметно в среде интернет-комментариев", — отмечает пресс-служба.

Между тем, ранее в регистр национальных продуктов Евросоюза вошли четыре типичных латвийских блюда: серый горох, соленый ржаной хлеб, миноги из Царникавы и скландраусис. Эти традиционные латвийское продукты соседствуют в списке с итальянским сыром моццарелла, испанским хамоном, бельгийским фруктовым пивом Kriek и т.д.

Эта статья была опубликована 1 апреля.