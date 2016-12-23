"Сделано для Австрии", "настоящее немецкое качество", "произведен в Швеции". На латвийских форумах и досках объявлений можно найти немало предложений по продаже кофе, стиральных порошков и моющих средств — точно таких же, как в любом латвийском магазине, но "европейского качества". Правда ли, что немецкая кока-кола вкуснее, Ariel стирает лучше, а кофе Jacobs — ароматнее? Портал Delfi изучает, действительно ли мировые производители поставляют в Латвию продукты второго сорта, оставляя лучшее Западной Европе.

Теория заговора и "двухскоростная Европа"

Разговоры о том, что качество шоколадных батончиков, "рыбных палочек", газировки и других продуктов западных пищевых концернов отличается от страны к стране, в рамках ЕС идут уже не первый год. И начались они задолго до появления понятия "двухскоростной Европы", которое предполагает, что в ЕС есть нормальные страны, а есть и похуже.

Сейчас с подачи Чехии и Словакии эти дискуссии актуализировались. Чехия набралась смелости и заговорила об этом на встрече министров-аграриев в мае 2016 года. Словакия воспользовалась своей "президентурой" в Совете Европы для того, чтобы озвучить проблему на еще более высоком уровне. Кстати, следующими президентами Совета станут Эстония и Болгария, то есть в теории обсуждение вопроса "неправильных продуктов" может быть продолжено.

Проблема, впрочем, в том, что для того чтобы вынести вопрос на самый высокий уровень, нужна поддержка стран Западной Европы или Европейской комиссии. А там пока никого не прельщает перспектива пересмотра стандартов пищевой промышленности. Текущая позиция ЕК по этому вопросу следующая: пока продукты не нарушают общеевропейские требования по безопасности и маркировке, а их производители не вводят в заблуждение покупателей, оснований для вмешательства у регуляторов нет. Ни на общеевропейском, ни на национальном уровнях.

Какие ваши доказательства?

С чего политики ряда стран Восточной Европы вообще взяли, что их граждан держат за людей второго сорта? Разговоры в социальных сетях и на кухнях не годятся для серьезного обсуждения проблемы на высоком уровне. Проводились ли какие-то исследования, однозначно доказывающие, что одинаковые продукты в разных странах отличаются от состава? Да, такие исследования проводились!

В 2011 году Словацкая ассоциация потребителей купила ряд брендированных продуктов в супермаркетах в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В корзину попали напитки Coca-Cola, шоколад Milka, черный и красный перец Kotanyi, растворимый кофе Nescafé Gold, зерновой кофе Jacobs Kronung и Tchibo Espresso. Все они были протестированы в лабораториях, аккредитованных при Национальном институте ветеринарии и пищевой промышленности Словакии.

Оказалось, что только шоколад Milka был одним и тем же. Перец Kotanyi стал рекордсменом по количеству отличий. Так, если в упаковках, купленных в Венгрии, Словакии и Австрии, никаких отличий не было, то болгарский вариант содержал намного больше раздавленных или поврежденных зерен. Кроме того, в нем было на 10% больше ненужных добавок. В болгарской версии было лишь 108,9 грамма на килограмм продукта — почти на треть меньше, чем в "правильной" версии для других рынков (140 г на кг продукта).

В Kotanyi опровергли злой умысел, отметив, что вся продукция расфасовывается на одной фабрике. Разница может быть объяснена лишь различиями в исходном сырье. Проще говоря: не повезло, что попался брак и попался он именно в Болгарии.

Что касается напитков производства Coca-Cola, то в ходе тестов оказалось, что если в версии для Германии, Чехии, Австрии и Польши используется натуральный сахар, то в бутылках, купленных в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии обнаружилось большое количество заменителя — изоглюкозы, получаемой из пшеницы. Она намного дешевле натурального сахара.

В Coca-Cola результат прокомментировали просто: изоглюкоза используется и в США, на родном для компании рынке. А выбор между подсластителями делается технологами — из соображений удобства, доступности сырья в разных странах и тому подобных чисто технических вопросов.

В 2015 году Высшая школа химической технологии в Праге изучила образцы одинаковых продуктов, купленных в Чехии и Германии. Они подтвердили, что в Sprite, купленном в Германии, содержится только сахар, тогда как чешскую версию подслащивает фруктоза и искусственные подсластители аспартам и ацесульфам калия. Чешская версия при этом оказалась еще и немного дороже.

Изучив "рыбные палочки" Iglo, чешские исследователи нашли, что в немецкой версии на 7% больше рыбы, а в Nestea lemon — на 40%(!) больше экстракта чая.

В Iglo результаты этого исследования комментировать отказались, а в Coca-Cola назвали тесты "упрощенным и утилитарными", поставив под сомнение их качество. Там также отметили, что в корпорации учитывают разницу вкусов у потребителей на разных рынках и вносят изменения в рецептуру, соответственно.

Разница есть? А если не найду?

Но не все так однозначно. Вот другое исследование 2016 года, результаты которого показывают: бренды не увлекаются заменой ингредиентов. Зато про продукты, которые делаются на заказ для крупных сетей, такого не скажешь.

В частности, чешские исследователи изучили шоколадный напиток Nesquik, клубничный йогурт Danone, холодный чай Nestea lemon, шоколадное печенье Milka и Nutella. Сравнению подверглись продукты, купленные в Чехии и Австрии. Лабораторные тесты не выявили существенной разницы между одинаковыми продуктами, купленными в разных странах.

Другое дело — исследование брендированных продуктов, продающихся в немецкой сети супермаркетов Kaufland, также присутствующей в Чехии. В "чешских" тостах K-Classic оказалось на 59% меньше муки из цельного зерна, чем в таких же, но "немецких". В "немецких" чипсах со вкусом паприки K-Classic оказалось 34% подсолнечного масла, тогда как "чешская" версия содержала 14% подсолнечного и 21% — пальмового масла. Оказалось также, что в сосисках для рынка Чехии гораздо больше жира и меньше мяса, чем в таких же, но купленных в немецком супермаркете одной и той же сети.

В Kaufland в ответ на это исследование заявили, что "большая часть" продуктов производится из одних и тех же ингредиентов, но бывают и исключения. Эти исключения там объяснили тем, что компания использует разных поставщиков из разных стран Европы.

Лоббист потребителю не товарищ

Флоренс Рэнсон, представитель брюссельского лобби FoodDrinkEurope в комментарии Politico.eu заметила, что производители иногда незначительно меняют состав только потому, что одни и те же продукты производятся в разных странах на разных фабриках с разным технологическим процессом. Мол, иначе чисто физически — никак. Она также отметила, что компании "прислушиваются" к росту недовольства этой практикой в Восточной Европе и делают выводы.

Рост недовольства и в самом деле есть (но только не в Латвии). В мае этого года Чехия подняла этот вопрос на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС, потребовав от других участников и Европейской комиссии принятия юридических мер, которые бы запретили компаниям менять ингредиенты в одних и тех же продуктах на разных рынка. Чехия также отправила письмо с научными доказательствами комиссарам ЕК по вопросам безопасности продуктов и делам внутреннего рынка. Но формального ответа пока не получила.

Перспектива менять законодательство не прельщает никого. По нынешним правилам ЕС бренды могут не указывать детальный состав продукта на упаковке, если он производится по запатентованному рецепту — и многие этим пользуются. Даже такое "простое" — с точки зрения непосвященных в кулуары брюссельской демократии — дело, как изменение этой одной нормы, потребует долгих и утомительных переговоров, которые продлятся долгие годы.

Обиженных на поведение пищевых концернов радует лишь то, что хоть кто-то из политиков Восточной Европы начал об этом говорить. Когда в 2011 году министр сельского хозяйства Мирослав Найденов хотел на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС поднять вопрос о двойных стандартах в пищевой промышленности, тогдашний глава МИДа страны Николай Младенов настоятельно рекомендовал ему "придержать коней", запугав перспективой судебных исков со стороны производителей.

"Министр иностранных дел опасается, что лобби производителей может открыть ответный огонь. Моей министерской зарплаты не хватит на оплату услуг адвокатов", — заявил Найденов болгарскому изданию "Веселин Желев". И на встрече министров промолчал.

В 2016 году мести производителей уже никто не боится. Шило слишком вылезло из мешка и, вероятно, назревают перемены. С какой скоростью они назреют, завит от того, как быстро представители других стран Восточной Европы начнут говорить об этой проблеме вслух на самом высоком уровне.