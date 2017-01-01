С 1 января в Латвии изменится порядок выплаты некоторых пособий. Государство собирается проявить заботу о родителях (особенно, приемных и многодетных) и планирует ужесточить порядок выплат по безработице.

Текст основан на материалах Министерства благосостояния (полная версия, лат. яз)

Что изменится с 1 января 2017 года

Минимальная зарплата. Размер минимальной зарплаты составит 380 евро (что это значит?)

Перерасчет пенсий: коснется "кризисных лет". Распространяется на пенсии, которые были рассчитаны в 2011 году, во время экономического кризиса (с негативными индексами пенсионного капитала). Новый размер пенсии будет рассчитан автоматически.

Пособие по безработице: правило "12 из 16". Для того, чтобы получить пособие, человек должен платить социальные взносы в течение не менее чем 12 из последних 16 месяцев (сейчас — 9 из последних 12 месяцев). Люди, которые получат статус безработного до 31 марта 2017 года, пособие будет устанавливаться исходя из действовавшего в 2016 году законодательства. То есть требование "12 из 16 месяцев" на них распространяться не будет.

Пособие по болезни. Будет выплачиваться тем людям, которые стали нетрудоспособными в период трудовых отношений. После прекращения трудовых отношений они смогут получить статус безработного и получать пособие по безработице.

Защита для молодых мам. Пособие можно будет получить и в том случае, если правовые отношения были на момент отпуска по беременности или родам, но закончились во время этого отпуска.

Семейное пособие: многодетные получат больше. С 1 января размер семейного пособия для многодетных семей (за четвертого и следующих детей) составит 50,07 евро. Сейчас родители получают 34,14 евро. Увеличенные пособия будут выплачены постепенно, до 1 мая 2017 года.

Социальные пособия со сроком давности. По новым нормам, государственные социальные пособия (семейное, по уходу за ребенком, по социальному обеспечению) можно будет потребовать в течение шести месяцев с момента возникновения права на его получение. До сих пор "срок давности" составлял 12 месяцев.

Социальные взносы для получателей родительских пособий. Средства на соцстрахование на случай безработицы или инвалидности, а также на создание пенсионных накоплений будут вноситься со 171 евро (сейчас — 142,29 евро).

Государственное пособие на социальное обеспечение в размере 64,03 евро (для инвалидов с детства — 106,72 евро) смогут получать те, у кого нет права на государственную пенсию, кто не работает и достиг пенсионного возраста. До сих пор пособие давали тем, кто на 5 лет превысил пенсионный возраст.

Помощь опекунам вырастет. За содержание ребенка до 6 лет опекун будет получать 95 евро, от 7 до 18 лет — 114 евро (ранее — 45,53 евро). Разница в выплатах будет покрыта постепенно, до первого июля.

За усыновление — втрое больше. Компенсация по уходу за адоптированным ребенком составит 171 евро (до сих пор 49,80 евро). Кроме того, государство будет делать взносы в систему соцобеспечения в течение времени, когда ребенок находится в приемной семье. Разница в выплатах будет покрыта постепенно, до первого апреля.

Что изменится с 1 апреля 2017 года

Господдержка детям, которые потеряли кормильца в семье. Минимальный объем пенсии для детей в возрасте до 6 лет составит 92,5 евро (для детей с инвалидностью — 106,72 евро), старше 7 лет — 111 евро.