Преподаватель английского языка Марина Годесс попала в Сидней в начале 90-х в статусе невесты с двумя детьми, будущего для которых в Латвии не видела. В Ригу она охотно и регулярно наведывается — к родным и друзьям, но своим домом считает Австралию: страну, где всегда светит солнце, и хоть в 90 лет можно не чувствовать себя одиноким.

Портал Delfi запустил серию материалов "Поуехали" о том, как наши бывшие соотечественники живут в разных городах и странах мира: почему покинули родину, как выбрали новую гавань, какие трудности встретили, что привлекло на чужбине, кто им помогает и мешает, чем отличается менталитет и порядки новых сограждан, при каких условиях они бы вернулись в Латвию.



C начала века Латвию покинуло около 270 тысяч жителей — это чистые потери "уехавшие минус вернувшиеся". По официальным данным, за период с 2000 по 2014 год в Австралию въехало 654 человека с латвийским паспортом, а выехали около 200 латвийцев. Гораздо многочисленнее "старая" латвийская диаспора в Австралии: на начало 2015 года там проживало более 5000 человек, родившихся в Латвии (половина — старше 75 лет) и около 10 000 — с латвийским гражданством. Кроме того, по данным переписи, в период с 1991 по 2000 года в Австралии осело около 300 человек, родившихся в Латвии. Причем, женщин — вдвое больше, чем мужчин. Среди них и очередная героиня рубрики "Поуехали" Марина Годесс.

Foto: Из личного архива

В Австралию преподаватель английского Марина уезжала в 1992 году еще по советскому зарубежному паспорту. С латвийским гражданством ничего хорошего ей в ту пору и не "светило": оба деда были демобилизованы из советской армии и отстраивали послевоенную Латвию — один возводил мосты (рижский железнодорожный мост- его проект), второй — дома. Родители Марины в момент переезда были еще маленькими. Сама она родилась в ЛССР, но в эпоху окон натурализации таким гражданство быстро не давали.

Сама Марина окончила знаменитую 40-ю школу, потом иняз Латвийского университета по английской филологии. Десять 10 лет преподавала английский в разных школах Риги. Последним рабочим местом была еврейская школа. Именно там на перемене она познакомилась с бывшим жителем Латвии, который за несколько лет до того переехал в Австралию и получил там гражданство. Он приезжал в Ригу к родным, в школу заглянул случайно. Завязались отношения. Марина эмигрировала в статусе невесты. На тот момент ее дочкам от первого брака было 6 и 9 лет, старшая училась во втором классе.

"Причин для отъезда было две: замужество и желание вытащить детей из Латвии, — поясняет Марина. — Сами знаете, что в начале 90-х жизнь в постсоветских республиках была очень непростой. Мне не хотелось, чтобы мои дети считались людьми второго сорта. В некотором роде, этот выезд стал для меня самопожертвованием — все же ехала в неведомую даль из страны, где прожила большую часть жизни, где остались все друзья и родные".

Уже через неделю после приезда Марина оформила брак, что дало возможность сразу отправить дочек в школу, получать детское пособие и медицинское обслуживание. Первые месяцы пришлось потрудиться на разных позициях — нянчила чужих детей, убирала помещения, готовила, а параллельно — училась. Сейчас Марина работает учителем для взрослых — много лет преподает английский иммигрантам. Каждому приезжему в Австралию положено шесть недель по 20 бесплатных часов языка.

(Все цены в тексте даются в австралийских долларах, курс — 1 евро = 1,402 австралийских доллара.)