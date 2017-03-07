У даугавпилчанки Майи Захарко Латвию покинула вся семья: сперва она переехала в Данию, а потом ее родители с сестрой — во Францию. Мосты сожжены. Как утверждает Майя, их никогда и не было: Латвия не ощущалась своей страной, зато Дания ей подошла идеально, как будто создана для нее. Ландшафты, традиции, язык, отношение к людям и буддистский центр, где Майя нашла свое счастье. Притом что многие ее подруги не сошлись с Данией характерами и вернулись в Латвию.

Портал Delfi продожает цикл статей "Поуехали" о том, как наши бывшие соотечественники живут в разных городах и странах мира: почему покинули родину, как выбрали новую гавань, какие трудности встретили, что привлекло на чужбине, кто им помогает и мешает, чем отличается менталитет и порядки новых сограждан, при каких условиях они бы вернулись в Латвию.



C начала века Латвию покинуло около 270 тысяч жителей — это чистые потери "уехавшие минус вернувшиеся". По официальным данным, на 2015 году в Дании проживало 4 720 латвийцев. Их можно смело назвать счастливчиками, ведь многие исследования показывают, что именно в Дании наибольшее число людей считает, что их нация — самая счастливая в мире.

(Курс датской кроны к евро — 7,5 крон за один евро.)

Foto: No privātā arhīva

Наш разговор застал Майю Захарко в Новой Зеландии, куда она отправилась на полгода с бойфрендом и семилетней дочкой. Сдали жилье, продали имущество и рванули путешествовать по стране с севера на юг в машине-трейлере. Но все это лишь для того, чтобы на контрасте лишний раз убедиться, что лучше Дании — нет.

"Пусть это не покажется неполиткорректным, но начиная с момента, когда я начала осмысливать, где я живу, то есть лет с 13-14, я всегда была внутренне уверена, что в Латвии жить не буду, — утверждает Майя. — Нет, в Даугавпилсе все у меня было хорошо, куча друзей и насыщенная жизнь, но… Не мое, и все тут. Помню, когда в начале 90-х в школе все начали усиленно учить латышский, утверждая, что без него теперь никуда, я филонила, заявив, что конкретно мне он не пригодится. Зато налегала на английский — участвовала во всех олимпиадах. Была железная внутренняя уверенность, что он мне пригодится".

Дании коммунизм с человеческим лицом оказался возможным, потомку что народ сознательный. На пособиях по безработице сидят, по большей части, приезжие. Датчане считают это постыдным. Майя Захарко

Закончив школу в 1998 году школу, Майя поступила на первый курс русскоязычного вуза, но скорее, по инерции — как многие ее одноклассники. За месяц до первых экзаменов знакомые предложили ей поработать няней в датской семье — по программе au pair (молодые люди живут в семьях в чужой стране и помогают в домашней работе, чаще — нянчиться с детьми — прим. Ред.). Согласилась, не раздумывая. Созвонилась с семьей, одолжила денег на билет и поехала: "Помню, всю ночь простояла на палубе парома из Клайпеды — не могла уйти спать, такое романтическое настроение меня охватило".

Притом что от своих коллег по au pair Майя наслушалась всяких ужасов про эксплуатацию приезжих нянь, сама она осталась невероятно довольна принимающей семьей: "Мне достались хирург и анестезиолог с 8-летним сыном и двумя полугодовалыми близнецами Сине и Эдгаром, которых я тут же назвала Зинкой и Эдиком и научила говорить по-русски. Их первым словом стало "часы" — я когда им памперсы меняла, крутила перед ними часами, как погремушкой, и приговаривала… Мы все идеально совпали характерами. Я нянчила детей, раз в неделю готовила и убирала холл, а в свободное время трижды в неделю ходила слушать джаз и в клубы на танцы — вела нормальную жизнь 18-летней девушки".

Живя на полном обеспечении семьи, Майя еще получала по программе карманные деньги — около 4 000 датских крон. И еще на четыре тысячи подрабатывала, убирая дома. "В общем, жила я припеваючи. Периодически ездила в Латвию и спускала все на подарки, а однажды даже отдохнула в Греции. Через год меня попросили остаться еще на год — согласилась, не раздумывая. В общем, начала врастать".