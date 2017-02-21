Поуехали: Кайманские острова. Что значит жить на острове без налогов, инспекций СГД и зимы

"Латвия — моя родина, с которой связаны самые ценные воспоминания детства, но я убедился, что мои теплые чувства к стране совершенно ей безразличны", — с горечью говорит Денис Суханов. Он покинул Латвию почти 20 лет назад, выучился и сделал карьеру в сфере IT в Канаде, Австралии, на Бермудах, а последние четыре года живет и работает в налогово-оффшорном раю — на Каймановых островах. Пытался часть денег вложить в Латвию, открыв смежный бизнес, но разочаровался — на чужой земле он чувствует себя своим больше, чем на родине.

Портал Delfi продолжает проект "Поуехали" — о том, как наши бывшие соотечественники живут в разных городах и странах мира. Почему покинули родину? Как выбрали новую гавань? С какими трудностями столкнулись? Что им помогает и мешает? Чем отличается менталитет и порядки новых сограждан? И что должно произойти для того, чтобы они вернулись в Латвию?

C начала века Латвию покинуло около 270 тысяч жителей — это чистые потери "уехавшие минус вернувшиеся". По официальным данным, в период с 2000 по 2015 год в Канаду въехало 2107 человек с латвийскими паспортами. За тот же период 1531 бывший латвиец получил канадское гражданство. По Каймановым островам статистики нет.

Foto: Из личного архива

Латвию Денис Суханов покинул в 17 лет в 1998 году, сразу после окончания средней школы. Сначала поехал учиться в Канаду — особых денег в семье не было, а эта страна оказалась на тот момент самой доступной из англоязычных по ценам на образование. В итоге прожил в Канаде 15 лет, с небольшими перерывами на Бермудские острова (около года) и Австралию (около двух). За это время побывал во многих концах земного шара. В его семье — три гражданства: канадское, австралийское (которое, помимо Австралии, дает право жить и в Новой Зеландии) и родное, латвийское.

Четыре года назад cемья Дениса сменила Канаду на налогово-оффшорный рай — Каймановы острова, которые находятся в Карибском бассейне, но формально считаются заморской территорией Великобритании. Именно на Кайманах большинство богатых и знаменитых людей мира хранят свои сбережения и совершенно не платят налоги. Денис — партнер и соучредитель компании, фокусирующейся на облачных решениях и программном обеспечении в финансовой сфере. У него "уютный дом в шаге от пляжа, прекрасная семья (жена-рижанка, сын, собака) и абсолютная свобода".