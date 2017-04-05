Портал Delfi продолжает серию материалов "Поуехали" о том, как наши бывшие соотечественники живут в разных городах и странах мира: почему покинули родину, как выбрали новую гавань, какие трудности встретили, что привлекло на чужбине, кто им помогает и мешает, чем отличается менталитет и порядки новых сограждан, при каких условиях они бы вернулись в Латвию.

C начала века Латвию покинуло около 270 тысяч жителей — это чистые потери "уехавшие минус вернувшиеся". По официальным данным, в период с 2000 по 2014 годы в Канаду въехали 2107 человек с латвийскими паспортами. За тот же период 1531 бывший латвиец получил канадское гражданство. В 2011 году, по официальным данным, в Канаде проживали 6125 человек, родившихся в Латвии.

Foto: Из личного архива

Мысль об отъезде из Латвии родилась у Виктории уже в начале 90-х и зрела до 2000 года. Одинокую маму с ребенком за границей не особо ждали, а возможность оставить дочь на родственников и отправиться на нелегальную работу куда-нибудь в Англию или Ирландию она не рассматривала…

До развала Советского Союза Виктория работала на Рижском радиозаводе им. Попова. После того как в первые годы независимости разрушилось большинство латвийских предприятий, работы не стало. Виктория посчитала, что во все времена люди будут лечиться, учить детей и считать деньги — то есть всегда будут востребованы медики, учителя и бухгалтеры. Путь медика слишком долгий, тяги к преподаванию она не испытывала — пошла на курсы бухгалтеров.

В то время бизнесмены и просто искатели приключений с Запада кинулись открывать устраивать в Латвии свой бизнес, делая прибыль на дешевой рабочей силе. Освежив подзабытый, выученный еще в 40-й школе английский язык, Виктория устроилась на работу в фирму, в которой менеджмент был из Западной Европы, а рабочий язык — английский. Компания занималась приемом заказов на пошив брендовой одежды и распределением их по швейным фабрикам Латвии. Но платили в таких компаниях далеко не по-западному — заработка едва хватало на квартплату и еду.

И тогда Виктория решила… выйти замуж за иностранца и уехать. Для знакомства в интернете рассматривала только мужчин из англоговорящих стран. В итоге остановила свой выбор на одном. Он приезжал в Ригу, пожил, сделал предложение, а в 2003 году Виктория с ребенком отправилась к нему. Вот уже 14 лет она живет в самой западной провинции Канады — Британской Колумбии — которая одним краем упирается в Тихий океан, а другим — в живописные Скалистые горы. Два года назад она овдовела, но если бы пришлось еще раз выйти замуж, говорит, что непременно выбрала бы канадца.

(Все цены в статье указаны в канадских долларах, курс — 1 EUR = 1,4 CAD.)