Pro&contra. Дебаты: вводить или не вводить русский язык, как первый иностранный в школах?

Институт Гете в Латвии организовал турнир по дебатам среди латвийских школьников, которые должны были на немецком языке отстаивать позиции "за" и "против" по теме "Нужно ли разрешить изучать русский язык как первый иностранный в латвийских школах?". Победил ученик Гризинькалнской средней школы им. Гердера Максим Шкарпов, который отстаивал усиление позиций русского языка и показался жюри самым убедительным. Сам Максим предполагает, что, если бы министерство образования Латвии поддержало почин, русский язык выбрали бы первым иностранным примерно треть школьников-латышей.

Подобные дебаты в Латвии проводятся уже более десяти лет. Темы, связанные с жизнью школ, Европы, человеческими правами и оценкой исторической несправедливости предлагают сами школьники и учителя, а окончательный выбор — за организаторами дебатов в Германии.

В предыдущие годы школьники дискутировали на весьма острые темы — "Нужно ли в Латвии снова ввести всеобщую воинскую повинность?", "Нужно ли ввести в Латвии прямые президентские выборы?", "Нужно ли узаконить в Латвии однополые союзы?", "Нужно ли ввести в Латвии запрет на ношение одежды, полностью скрывающей лицо?".

Вопрос этого года многим показался одной из самых острых: "Нужно ли разрешить изучать русский язык как первый иностранный в латвийских школах?"

Организаторы сообщили порталу Delfi, что "этот вопрос сегодня очень актуален в нашем обществе. Все больше и больше молодых людей в Латвии задумываются над тем, что русский язык является преимуществом для их карьеры. Владение русским языком дает преимущество в торговле, туристическом бизнесе, сфере услуг, образовании и многих других отраслях. Однако, во всех школах с латышским языком обучения русский можно выбрать только как второй иностранный язык, то есть изучать его с 5-6 класса. Согласно правилам кабинета министров, первый иностранный язык, изучаемый в латвийских школах с первого или второго класса, обязательно должен быть официальным языком Европейского Союза. Поэтому многим овладеть на должном уровне столь непростым русским языком — очень сложно".

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На фото: финалисты дебатов-2017. Победитель Максим Шкарпов — справа.

Всего в дебатах приняли участие 200 учеников из шести латвийских школ. В финал прошли четверо — из 1-й Рижской госгимназии, Гризинькалнской средней школы им. Гердера и Немецкой госгимназии. Причем у двух финалистов родным языком был русский, у двух — латышский. Все они сообщили, что впоследствии планируют учиться в вузах Германии.

По выбору жребия, позицию pro ("за") защищал русский школьник и латышская школьница, а позицию contra ("против") — наоборот, русская школьница и латышский школьник. Спор был горячим, но без перехода на личности.

Несмотря на то что самой убедительной жюри признало позицию pro Максима Шкарпова, присутствовавшая публика — учителя и ученики школ-финалистов — проголосовали против нововведения в соотношении примерно 2:1, подняв красные карточки. Теперь Максиму предстоит отстаивать честь Латвии в международном турнире в Таллине. Не исключено, что там ему выпадет обратная сторона.

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На фото: голосование зрителей — учеников и учителей.

Но это все игра. А по жизни, как выяснилось, лишь один из финалистов — тот самый Максим Шкарпов — считает правильным, дать возможность школьникам выбирать первый иностранный из русского и европейских: "Я не вижу ничего плохого в том, чтобы дать возможность тем, кто хочет ее выбрать. А те, кто хотят английский или немецкий — пожалуйста. Скажем, если бы я был латышом и не знал русского языка, то первым бы учил английский или немецкий, потому что они нужны в Западной Европе. Но для тех, кто хочет остаться здесь и не очень представляет себя в роли эмигранта, русский — конечно, важнее, на нем говорит половина Риги, а на английском — гораздо меньше… Думаю, если была бы возможность выбирать, процентов 30-40 латышей ею бы воспользовались. Когда я смотрел статистику по школам, в одном классе латышской гимназии 90% школьников выбирали русский, как второй иностранный".

Вторая участница дебатов, которая отстаивала позицию pro — Беате Даукште — по жизни не думает, что русский надо предлагать первым иностранным. Сама она не выбрала его ни первым, ни вторым иностранным — предпочла немецкий и английский. Русский в ее классе выбрали лишь пять учеников, хотя в других параллелях таких было больше. Сама Беате учила русский всего три года (как третий иностранный), а также в общении со своими русскими друзьями. Ведь на будущее она выбрала для себя профессию врача, в которой "знание русского языка — бонус, который позволяет лучше установить контакт с русскоязычными пациентами".

Ученица 1-й гимназии Наталья Шрейбере (ее язык семьи — русский) призналась, что до начала дебатов не видела ничего плохого в том, чтобы дать возможность школьникам выбирать, но, когда углубилась в подготовку к позиции "против" поняла, что ей она ближе. "Латвия хочет стать культурной национальностью, как литовцы и поляки. Язык — единственное, что определяет эту национальность. Ведь культура тут — смешанная с соседями, религии — разные. Но если сегодня 37,2% жителей Латвии считают родным русский, то латышский очень легко утратить".

При этом Наталья рассказала, что из ее латышских одноклассников по 1-й гимназии русский язык, как второй иностранный, выбрало гораздо больше учеников, чем тех, кто остановил выбор на французском и немецком. Мало того, еще двое из немецкой группы в прошлом году перешли в русскую группу. "Они считают, что в жизни им это пригодится".

О том, что вопрос оказался и вправду весьма щекотливым говорит тот факт, что четвертый участник дебатов, ученик 1-й гимназии Эрик Густав Типанс, сообщивший на дебатах в качестве аргумента "против", что "русского языка не знает и это ничуть не мешает ему жить в Латвии", сперва согласился пообщаться с порталом Delfi, а потом попросил вырезать его ответы. По политическим соображениям.

Публикуем высказывания школьников, которыми те аргументировали позиции за и против.

За: русский язык мог бы стать первым иностранным в школах

(На старте дебатов Максим Шкарпов выдвинул предложение: к 2020 году инициировать изменения в Правилах кабмина N468, дополнив позицию первого иностранного русским языком, и разработать соответствующую учебную программу.)

Русский язык — это лишняя возможность выбора, наравне с другими предлагаемыми языками. Если человек не хочет — он может учить английский, немецкий или другой язык ЕС.

Многие латыши хотели бы учить русский язык (64% выбирают его в основной школе, как второй иностранный), но он предлагается только как второй иностранный с 6-го класса, а на такой непростой язык времени — явно недостаточно.

Знание этого языка дает преимущества на рабочем рынке Латвии, особенно в сфере услуг, у него большой потенциал.

Знание русского может уменьшить взаимное недопонимание между русскими и латышами.

Перепись 2011 года показала, что 37% жителей Латвии говорят по-русски, а в Риге таких 56%. Так что в Латвии русский очень распространен, это шанс получить лучшую работу.

В Латвии много рабочих мест создается россиянами (например, в сферах, связанных с газом, топливом, энергетикой) — знание русского языка увеличило бы понимание с такими работодателями.

Русский язык открывает возможность сотрудничества со странами Евразии, что сегодня очень перспективное направление, а английский там знают не очень.

Если молодой человек выбирает первым иностранным английский, то это увеличивает шансы того, что он после учебы покинет Латвию. Уже сейчас в год страну покидает 10 000 человек. А чем больше учеников выберет русский, тем меньше поток отъезжающих.

Подавляющее большинство школьников учит английский язык, но никто ведь не говорит, что английский язык угрожает выживанию латышского языка. Так почему русский будет угрожать?

Если молодой латыш хорошо будет знать русский, это не значит, что он будет только на нем и говорить.

Нам надо охранять не только латышский язык, 8-й пункт Сатверсме говорит о том, что национальные меньшинства имеют право сохранять и свой родной язык.

Против: русский язык недопустимо вводить как первый иностранный

Сегодня 636 школ Латвии предлагают изучение русского языка с 6-го класса. Если они будут преподавать его с 1-го класса, то потребуется минимум еще по одному учителю в школе, что при зарплате около 600 евро выльется в дополнительные расходы в три миллиона евро. За три года такого финансирования точно не найти.

В Латвии и так многие знают русский язык, но гораздо больше знают латышский, так что проблем с коммуникацией нет — общаться всегда можно на латышском.

Сегодня Латвия гораздо больше сотрудничает с Европой, чем с Россией. В 2016 году экспорт в страны ЕС был в 9 раз больше, чем в Россию. Значит, для бизнеса актуальнее английский.

На английском в ЕС разговаривает 51% жителей, на русском — 17%. Английский язык все более широко распространяется, русский теряет позиции.

У Финляндии граница с Россией в пять раз длиннее, чем у Латвии, туризм россиян в Финляндию вдвое больше, но в Финляндии никто не предлагает выбирать в школах русский, как первый иностранный.

7 июля 58% депутатов сейма проголосовали за норму, по которой работодатель не имеет права требовать знания языков, кроме латышского, если это не обосновано рабочей необходимостью.

97,9% школьников учат английский — это официальный язык ЕС, который необходим, чтобы хорошо себя чувствовать в Европе. Если хотим продвигаться в мир — английский необходим.

Для многих латышских семей русский язык ассоциируется с оккупацией.

Чем больше усилятся позиции русского языка, тем слабее станет латышский. Мы в Латвии хорошо помним судьбу старопрусского языка, который в итоге вымер.

Латыши — очень молодая культурная нация, которая оформила свою государственность всего сто лет назад. Если русская культура усилится, латышская окажется под угрозой.

В Сатверсме говорится о том, что единственный официальный язык на территории Латвии — латышский.

На языковом референдуме 2012 года большинство проголосовали против придания официального статуса русскому языку.

Это тема столь же чувствительна и деликатна, как, к примеру, статус турецкого языка в Германии. А что если бы и там предложили в школах учить турецкий, как первый иностранный?

Латвия ясно дала понять, что она ассоциирует себя с Европой и НАТО, а значит единственный госязык — латышский, а первый иностранный — английский. Только так.

Международные молодежные дебаты стран Центральной и Восточной Европы — это совместный проект Гете-Института, фонда "Память, ответственность и будущее" (EVZ), общественного фонда Хэрти и немецкого Центрального управления по делам школьного образования за рубежом (ZfA). Подробная информация — здесь.