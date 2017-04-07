В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли серию ракетных ударов по авиабазе Шайрат на территории Сирийской Арабской Республике. Портал Delfi кратко рассказывает все, что известно — и стоит знать — на этот час.

Что произошло?

В ночь на пятницу Вооруженные силы США по прямому приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому Шайрат, на котором базируются самолеты МиГ-25П/Р, МиГ-23МФ, Су-22 М2 и Су-22 М4 военно-воздушных сил Сирии. Эта авиабаза также используется российскими ВКС как "аэродром подскока" во время проведения совместных с армией Сирии операций. Ракеты несли как осколочно-фугасные, так и кассетные боеприпасы. В результате удара были уничтожены девять сирийских самолетов и большая часть инфраструктуры базы, однако взлетно-посадочная полоса не пострадала. Кроме того, погибли шесть человек, согласно неофициальной информации четверо из них — мирные жители, которые находились в окрестностях базы.

Почему так мало жертв ракетной атаки?

Потому что США заранее предупредили об ударе и своих союзников (в первую очередь Великобританию) и Сирию, и Россию. Целью удара было не убийство людей, а уничтожение самолетов и инфраструктуры базы, чтобы сделать невозможным ее дальнейшее использование для проведения военных операций.

Что дальше? Стоит ли ждать от США новых ударов или введения наземных войск?

Нет, в Пентагоне подчеркивают, что удар был единичным и заниматься эскалацией ситуации США не собираются. Это был "удар возмездия" — первая серьезная открытая операция США против армии Сирии и первая масштабная военная операция Дональда Трампа как президента государства.

"Возмездие"? Возмездие за что? Что послужило причиной удара?

Поводом для нанесения ракетного удара стало применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. В результате удара авиации сирийской армии 4 апреля в атмосферу попало большое количество боевых химических отравляющих веществ. В результате в сирийском городе Хан-Шейхун погибли более 150 человек и пострадали более 500. Среди них — много детей.

То есть, сирийская армия применила химическое оружие против детей?!

Да, США и их союзники полагают, что сирийская армия применила в Идлибе химическое оружие, которого у нее — если договоренности об утилизации от 2013 года были исполнены — быть не должно. Версия России и ее союзников — Сирия не применяла химическое оружие, а удар был нанесен по заводу боевиков, которые изготавливали фугасы, начиненные зарином и другими боевыми газами. В результате пожара и взрывов и произошла утечка отравляющих веществ, от которых и пострадали мирные жители.

Значит, вина сирийской армии не доказана? США нанесли удар без суда и следствия?

Пока вина сирийской армии формально — независимой международной организацией или группой назначенных следователей — не доказана. Из-за этого президент России Владимир Путин уже назвал ракетный удар США "атакой на суверенное государство". Москва резко осуждает произошедшее. Союзники США поддерживают Дональда Трампа и возлагают часть вины за химическую атаку и на Россию. Ведь именно она несет ответственность за то, чтобы химического оружия у Башара Асада не было.

Ок, все понятно. Что будет дальше?

Все последующие события будут разворачиваться в ООН. Сейчас организация должна принять резолюцию, а потом сформировать следственную группу, которой предстоит подтвердить или опровергнуть ответственность Сирии за гибель и отравление сотен мирных жителей. Однако США и их союзники с одной стороны, и Россия с другой никак не могут договориться по тексту этой резолюции и по тому, как именно надо расследовать произошедшее в Хан-Шейхуне. Если договоренность не будет достигнута, процесс принятия резолюции и начала расследования рискует затянуться, потому что у всех ключевых игроков есть право вето, позволяющее заблокировать любые решения организации.