Окрестности Сигулды всегда привлекали туристов осенними красками, романтическими холмами и замками. Турайдский музей-заповедник решил расширить рамки истории, о которой он может рассказать, и теперь к списку достопримечательностей могут добавиться ракоскорпионы, тропинки древних лозоходцев и следы метеоритов.

Перед каждым музеем и парком всегда встает вопрос — что нового можно показать туристу? Чем еще привлечь его внимание? Ведь туристам быстро надоедают повторяющиеся виды, похожие как близнецы архитектурные формы церквей, костелов, крепостей и дворцов. Выигрывают те, у кого есть что-то уникальное, то, что можно "раскрутить". И тогда этот объект становится must have — обязательным местом для посещения в путешествии.

Латвийские достопримечательности находятся в сложной ситуации, поскольку рядом — коллеги-конкуренты, близкие по культурно-историческому бэкграунду. Продвигать свою уникальность — чтобы турист, особенно иностранный не путал одну башню из красного кирпича с другой — крайне непросто.

В сентябре Турайдский музей-заповедник представил новую концепцию взгляда на свою историю. Турайда хочет заглянуть в прошлое — причем в очень далекое. В те времена, когда вообще образовалась та земля, на которой стоит ныне Турайдский замок. Тем более, что это уникальное место действительно позволяет увидеть связь времен в глобальном масштабе.