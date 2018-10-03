Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев

В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя, в Риге — высокий чоловик… Пассажирам нового поезда "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига и обратно есть, что обсудить под стук колес и без вай-фая. Журналист портала Delfi Кристина Худенко провела 19 часов в пути и оценила плюсы, минусы и перспективы нового маршрута.

"А дивчина со звездами — це кто? А высокий чоловик с дитиной на плече — це кто? А Урмас Отт — це ваш? — украинские железнодорожники, вернувшиеся из полуторачасового забега по центру Риги, забрасывают самыми неожиданными вопросами. — А Кристина Орбакайте часто приезжает папу Мыколу навестить? Как, она не ваша? А кто ваш? Паулс? А правда, что его можно на берегу латышской великой реки встретить? А где? На Домской площади? Это там, где церковь Петра? Нет? А где?.."

Удовлетворить жаркий интерес украинцев к Латвии двумя часами между прибытием поезда Киев-Рига и убытием Рига-Киев — нереально. Чтобы встретить Паулса на берегу великой Даугавы трэбо минимум неделю вдоль нее прогуливаться с утра до вечера. Примерно к отправлению следующего поезда сердобольные рижане доведут до сведения Маэстро, что его дюже ждут в непривычном месте, и он войдет в положение…

Украинская журналистка Наталия Гуменюк представляет новый поезд на Рижском вокзале.

Поезд Рига-Киев (N75/76) в советское время и несколько лет независимости курсировал через день. В середине 90-х маршрут пришлось закрыть — денег у людей не было, да и не до путешествий стало. В нынешней ситуации восстановление железнодорожной артерии с Балтией — один из самых долгожданных проектов Украины. Работа над ним шла больше года. К слову, начиналась она под музицирование Паулса и пение Лаймы — любимые артисты скрасили встречу начальства четырех железных дорог: Латвии, Литвы, Беларуси и Украины.

Foto: DELFI

"Было очень нелегко, — признался Delfi глава Департамента организации пассажирских перевозок украинской "Укрзалізницы" Александр Красноштан. — Четыре страны, четыре дорожных администрации, четыре стороны интереса. Мы тянем цены вниз, кто-то пытается свой участок приподнять вверх. Друг без друга не можем, но каждому хочется больше. Мне ситуация напомнила анекдот про студентов. Скинулись, купили пачку пельменей, сварили, поделили поровну — один лишний. Тут в комнате гаснет свет. Крик-шум, свет включается — картина: тарелка, на ней — пельмень, на пельмене — рука, а в руке — пять вилок".

Вообще-то, вилок пока всего четыре. Хотя вопрос о том, чтобы в маршрут добавили пятую столицу Таллин, поднимался. Заместитель исполнительного директора LDZ Cargo Эдуард Чернявский смотрит на эту перспективу осторожно: "До Таллина, как ни крути, далеко. Автобус идет четыре часа, поезд мог бы соревноваться только по путям через Лимбажи, но десять лет назад их разобрали. Сегодняшний путь до Таллина (через Валку) длиннее на 120 км. Впрочем, будем считать и думать".

Первый поезд из Киева провожали как олимпийскую команду за победой. На перроне собралось все украинское дорожное начальство и министр. В Литве состав встречали с флагами, в Латвии — с оркестром.

"Я с Красного Лимана, Донецкой области. Переехала туда в советское время, когда вышла замуж, — рассказывает одна из первых пассажиров. — В Риге у меня дочка. Раньше ездила к ней каждый год на автобусе, но сейчас в Украине война — четыре года не была на родине. Конечно, хотела летом, но поезд появился только сейчас. Хороший, чистенький, с обслуживанием. В Киеве нас всем городом, кажется, провожали, а теперь тут с оркестром встречают — я счастлива!"

Foto: DELFI

"Все новье, белье сверкает, а главное — туалет чистый, — делится впечатлениями Татьяна. — Я из города Бердянска, Запорожской области. Раньше к сестре в Ригу ездила с двумя пересадками — через Запорожье и Минск, теперь — с одной через Киев. К нашему отъезду на киевском вокзале людей, как на майской демонстрации собралось, начальство при полном параде, нас снимали, как звезд — для Украины это большое событие. В моем вагоне все нижние полки были заполнены. Желаю, чтобы и на верхние нашлись желающие!"

В завершении праздника небо над Рижским вокзалом прояснилось и между туч проступила яркая радуга…