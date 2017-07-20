Скандалы с Mildronat, RigVir, Dogo. Нужна ли Латвии национал-патриотическая наука?

За последние два года сразу три латвийских "истории успеха" международного масштаба попали в скандальные заголовки и обросли вопросительными знаками. Самый продаваемый продукт латвийской фармацевтики Mildronat признали допингом. Сомнения вызвала законность регистрации латвийского ноу-хау в борьбе с раком — RigVir. Ветеринары обнаружили 95-процентное совпадение между вспышкой в Латвии редкой и мучительной болезни собак мегаэзофагус и употреблением пострадавшими отечественного корма Dogo. Нужно ли в таких случаях сохранять самокритичность или она вредит патриотизму? На этот вопрос попытались ответить эксперты на Фестивале общения Lampa.

Дискуссию организовало Общество за скептическое, критическое и рациональное мышление "42", которое уже пять лет собирает людей на обсуждение разных спорных тем в SkeptiCafe. Как шутливо сообщил в начале дискуссии преподаватель критического мышления Эдгар Лапиньш: "За нами никто не стоит и нас никто не спонсирует. Разве что люминаты с жидомасонами".

Foto: DELFI

На фото: участники дискуссии "Нужна ли Латвии национал-патриотическая наука?"

По мнению Эдгара Лапиньша, скандальные события последних двух лет вокруг латвийских продуктов наглядно показали, что наука не должна иметь никакие уклоны и предубеждения, в том числе и патриотические. Ведь именно под знаменем национал-патриотизма честные и беспристрастные ученые вдруг были объявлены чуть ли не национальными предателями. Лишь за то, что сообщили имеющуюся у них важную информацию и посмели бороться за истину.

Все три случая показали, что политики, госчиновники и высшие академические круги далеко не всегда готовы стоять пусть за нелицеприятную для страны, но правду, а также довольно странно трактуют понятие патриотизма.

В качестве примера, присутствовавшая на дискуссии депутат Сейма Илзе Винкеле вспомнила историю десятилетней давности. Продукция одного национального молочного производства тогда попала под подозрение в связи с участившимися случаями поноса среди жителей Латвии, которые те продукты употребляли. Движимый патриотизмом премьер Айгар Калвитис прибыл на предприятие и прилюдно съел здоровый кусок творога. "Вот видите, ничего со мной не случилось!" — успокоил граждан политик… Похожими "научными доказательствами", которые другой участник обсуждения физик Вячеслав Кащеев назвал "мракобесием", пользуются латвийские вершители судеб и по сей день.

Привлеченные SkeptiCafe эксперты от науки рассказали три "истории успеха", которые обернулись грандиозными скандалами. Выводы из этих трех рассказов делайте сами.