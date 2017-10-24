Чем школы в развитых странах отличаются от латвийских с точки зрения тех, кто может сравнивать — сам учился и в одних и других, или же водил в них своих детей? Портал Delfi решил напомнить об этом, собрав воедино рассказы героев серии статей "Поуехали".
- 1. 1. Швейцария: умный в вузы не пойдет. Только очень умный
- 2. 2. Ирландия: дисциплина и отсутствие стресса важнее знаний
- 3. 3. США: карьера начинается с парты, лучше — с дорогой
- 4. 4. Нидерланды: работящим родителям — бонус, детям — любовь к природе
- 5. 5. Великобритания: приличные люди стараются селиться вокруг хороших школ, что дорого
- 6. 6. Германия: профобразование, которое на порядок круче латвийского техникума
- 7. 7. Австралия: главное — общение и командная работа, ну а знания — потом
- 8. 8. Канада: кроме диплома вуза, нужна сертификация — это еще семь лет
- 9. 9. Израиль: все изучают Ветхий завет, а есть предмет под названием 'Родина'
- 10. 10. Испания: второгодников много, поблажек нет даже для особ королевских кровей