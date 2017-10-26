В Швеции — так. Как выглядит детсад, где воспитанников не делят на "он" и "она"

"Однажды нам принесли коробку, в которой лежали две куклы с запиской: "Это белый мальчик. Это белая девочка. Это настоящая Швеция!" — рассказывает руководитель стокгольмского детского сада Nicolaigarden Лотта Райялин. С этим она категорически несогласна. Будущее, по Лотте Райялин, за гендерно-нейтральными дошкольными учреждениями, в которых комфортно и ребенку четырех пап, и малышу, рожденному мамой в чадре, бежавшей из разрушенной деревни в Эритреи. Портал Delfi побывал в необычном детском саду, куда всегда стоят очереди. Сегодня в Стокгольме таких детсадов уже шесть.

"Хей-хей!" — между розовой и голубой деревянными лошадками, как из ниоткуда, материализуется… добрая волшебница. Кажется, именно так и выглядели все сказочные феи нашего детства. Хрупкая, белокурая, улыбчивая, с сеточкой добрых морщинок вокруг глаз Лотта Райялин зачислена под номером 13 в список самых опасных женщин Швеции, составленный ультраправой партией страны.

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Лотта — идейный вдохновитель и планомерный исполнитель концепции детских садов, воспитанникам которых "доступен весь жизненный спектр", а сами они могут "играть разные роли и быть разными в разное время". Так характеризует Лотта свой проект, стартовавший в 1998 году и на сегодня разросшийся до шести дошкольных учебных заведений, одобренных шведским министерством образования и сертифицированных ЛГБТ-сообществом. В том числе один сад — по системе Монтесорри и один — по работе с беженцами. В ближайшие 10 лет, по предположению Лотты, такие детсады в Швеции будут считаться обычными.