"Хей-хей!" — между розовой и голубой деревянными лошадками, как из ниоткуда, материализуется… добрая волшебница. Кажется, именно так и выглядели все сказочные феи нашего детства. Хрупкая, белокурая, улыбчивая, с сеточкой добрых морщинок вокруг глаз Лотта Райялин зачислена под номером 13 в список самых опасных женщин Швеции, составленный ультраправой партией страны.

В Швеции — так. Как выглядит детсад, где воспитанников не делят на "он" и "она"
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Лотта — идейный вдохновитель и планомерный исполнитель концепции детских садов, воспитанникам которых "доступен весь жизненный спектр", а сами они могут "играть разные роли и быть разными в разное время". Так характеризует Лотта свой проект, стартовавший в 1998 году и на сегодня разросшийся до шести дошкольных учебных заведений, одобренных шведским министерством образования и сертифицированных ЛГБТ-сообществом. В том числе один сад — по системе Монтесорри и один — по работе с беженцами. В ближайшие 10 лет, по предположению Лотты, такие детсады в Швеции будут считаться обычными.