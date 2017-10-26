В Швеции — так. Как выглядит детсад, где воспитанников не делят на "он" и "она"

"Хей-хей!" — между розовой и голубой деревянными лошадками, как из ниоткуда, материализуется… добрая волшебница. Кажется, именно так и выглядели все сказочные феи нашего детства. Хрупкая, белокурая, улыбчивая, с сеточкой добрых морщинок вокруг глаз Лотта Райялин зачислена под номером 13 в список самых опасных женщин Швеции, составленный ультраправой партией страны.
Лотта — идейный вдохновитель и планомерный исполнитель концепции детских садов, воспитанникам которых "доступен весь жизненный спектр", а сами они могут "играть разные роли и быть разными в разное время". Так характеризует Лотта свой проект, стартовавший в 1998 году и на сегодня разросшийся до шести дошкольных учебных заведений, одобренных шведским министерством образования и сертифицированных ЛГБТ-сообществом. В том числе один сад — по системе Монтесорри и один — по работе с беженцами. В ближайшие 10 лет, по предположению Лотты, такие детсады в Швеции будут считаться обычными.
- 1. История. Все началось с проституток и священников…
- 2. Основы. Заменили 'мама' и 'папа' на 'родители' — поднялся шум
- 3. Практика. Вместо 'он' (han) и 'она' (hon), гендерно-нейтральное hen
- 4. Результаты и критика. Более самоуверенные или окончательно запутавшиеся?
- 5. Изнутри. Вместо 'Золушки' и 'Спящей красавицы' — 'два жирафа и крокодил'