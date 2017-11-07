Великий Октябрь или кучка маргиналов? Что думают о революции историки из Латвии, России, США

В канун 100-летия Октябрьской революции портал Delfi попросил трех историков, исследующих начало ХХ века в странах Балтии, пролить свет на то, как события рокового 1917-го года в России отразились на судьбе Латвии. Стала ли революция катализатором самоопределения? Получила бы Латвия независимость, если бы империя устояла? Какое место большевистский переворот начала ХХ века занимает в умах жителей Латвии сегодня — это праздник, миф или пустое место?

Если вынести за скобки гуманистические мысли о том, что ни одна высшая гармония "не стоит слезинки хотя бы одного замученного ребенка", то оценка исторических событий столетней давности очень зависит от того, с какой стороны на них смотреть. То, что с одной позиции кажется сплошным негативом, уничтожением культурной элиты и будущего страны, с другой — дает шанс на новую жизнь и радужные перспективы. Именно поэтому портал Delfi обратился за интерпретацией влияния революционных событий России на судьбу Латвии к ученым, которые смотрят на балтийский регион под разными углами — с Запада, Востока и изнутри.

В 1917 году нынешняя территория Латвии превратилась в котел, где варилось множество самых разных идей и интересов. Шла Первая мировая война, Рига была осаждена немецкими войсками, в России свергли царя и к власти пришло Временное правительство. Империя трещит по швам, апрельские тезисы Ленина находят плодородную почву в Латвии, где уже летом симпатии большей части электората — на стороне левых идей. В планы советской власти активно вмешиваются немцы, у которых свои виды на провинцию в моря.

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Рабочие, солдаты и крестьяне пытаются закрепить позиции и создают в сентябре 1917 года на неоккупированных землях Республику Исколат (ее флаг - на фото сверху)… Чем был Исколат? Первым независимым государственным образованием Латвии или попыткой незаконного захвата власти? Боролась бы Латвия за свою полную независимость, если бы не рассыпалась Россия? Дали бы независимость "белые", если бы победили "красных"? Осталась бы Латвия "под русскими" или "под немцами"? В качестве автономии или просто части?

Вопросов — много, ответов — не меньше. Но, похоже, для современных жителей Латвии эта историю столетней давности меркнет перед величием другого надвигающегося юбилея.