Как территория будущей Латвийской Республики оказалась рассечена линией фронта. Поэтому жители узнавали новости из разных газет, в зависимости от того, по какую сторону линии фронта они находились (и на каком языке они читали — немецком или латышском). Газеты на русском языке на оккупированной территории не выходили, зато некоторые латышские издавались в Тарту, Пскове или Петрограде, который в них именовался Петерпилс, а в пронемецких изданиях — по прежнему Петербургом.
- 1. Десятки газет и два календаря
- 2. Немецкий язык и запасы табака: чем жили латвийцы в октябре 1917 года?
- 3. Как там в России: по мотивам западной прессы