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В начале сентября 1917 года немцы захватили Ригу. К октябрю рижане постепенно привыкали к жизни под немецкой властью, Лиепая и Вентспилс тоже были у немцев, под Цесисом шли бои, а Валка была уже на российской территории. Именно в этот момент в Петрограде произошел переворот, который круто изменил историю и Латвии, и всего мира. Что знали о событиях в России рижане в 1917-м?