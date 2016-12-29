Делать прогноз для Европы на 2017 год – занятие неблагодарное и, по сути, бессмысленное. Год уходящий наглядно продемонстрировал, насколько хрупкой может быть любая видимая стабильность. И сейчас мы не знаем, чем закончится президентская гонка во Франции, кто станет следующим канцлером Германии и как будет реагировать экономика еврозоны на политику нового правительства Италии. Однако есть вопросы, о которых мы не можем не думать, поскольку они напрямую затрагивают интересы жителей Латвии и наших соотечественников за рубежом.

"Брекзит": защитить своих!

2017 год должен определить, на каких условиях Великобритания дальше будет сотрудничать с Евросоюзом. Предметом торга станут для Великобритании — возможность сохранить свободную торговлю для некоторых секторов экономики, для ЕС — свободный поток мигрантов. Британские власти обещают подать официальное уведомление о выходе страны из ЕС до марта 2017-го, а финальное соглашение с Брюсселем заключить к октябрю 2018-го. Это значит, что у Латвии, как и других стран-членов, будет только полтора года, чтобы на политическом и дипломатическом уровне добиться гарантий защиты прав всех латвийцев, которые сейчас живут, работают и учатся на территории Королевства. В СМИ уже появляются сообщения, что британские иммиграционные службы усилили надзор за выходцами из Восточной Европы. И это тревожный сигнал, ведь формально никаких новых ограничений для граждан ЕС еще не введено.

В Европарламент в начале ноября поступила петиция от имени студентов из стран ЕС, которые учатся в Британии по евросоюзной программе обмена Erasmus+. Таких молодых людей более 20 000. И все они искренне встревожены своей судьбой в контексте "Брекзита". Я буду внимательно следить за ходом дебатов по этому вопросу, а также призываю всех латвийцев, несправедливо пострадавших от последствий еще только обсуждаемого "Брекзита", сообщать об этом Европарламенту и лично мне.

Социальные стандарты

В 2016 году стало окончательно понятно, что привычного для европейцев единого рынка труда больше не существует. Реагируя на страхи избирателей, правящие политики из стран "Старой Европы" ищут возможности, как ограничить гастарбайтерам из Восточной Европы доступ к системе социальных пособий, и пресекать демпинг на уровне зарплат. Месяц назад парламент Германии постановил, что претендовать на получение социальных пособий по безработице жители других стран ЕС отныне смогут только после пяти лет пребывания в стране. Аналогичные идеи обсуждаются во Франции. А Суд Европейского союза еще до судьбоносного июньского референдума признал право Великобритании ограничивать выплату пособий по уходу за детьми для иммигрантов из других стран ЕС. Причины перемен очевидны — миграционный кризис, общий экономический спад и сопровождающий его высокий уровень безработицы, особенно, среди молодежи, вскрывшиеся проблемы в проводимой много лет политике мультикультурализма, рост популярности националистов и евроскептиков.

Так или иначе, мы должны осознать, что для наших людей Западная Европа становится менее гостеприимной, и поток денежной помощи, которую латвийские гастарбайтеры сейчас присылают своим семьям в Латвии, будет неизбежно сокращаться (в 2014 году, по официальным данным, работающие за рубежом латвийские граждане перевели своим родителям и детям сумму в 595 млн евро). Чтобы не допустить угрозы социальной катастрофы, мы должны думать о том, как создать в Латвии надежную систему социальной защиты.

На уровне Евросоюза уже не первый год идут серьезные дискуссии о необходимости разработки единых социальных стандартов. В ближайшее время Еврокомиссия должна разработать проект Схемы Минимальных Доходов (Minimum Income scheme), которая может стать первым шагом для внедрения общих стандартов в социальной сфере. Согласно резолюции, принятой Европарламентом 20 октября 2010 года, уровень минимальных доходов должен составлять хотя бы 60% от среднего уровня доходов в стране (для Латвии, где в 2015 году средняя зарплата до уплаты налогов составляла 818 евро, предлагаемый Европарламентом минимум должен быть равен 490 евро).

Другой важный для Латвии вопрос, который будет актуален в следующем году, — Директива о служебных командировках. Вопреки протестам стран Восточной Европы, Еврокомиссия продолжает продвигать спорную редакцию этого документа. Цель инициативы — заставить предприятия платить командированным работникам такие же суммы, какие получают их иностранные коллеги Лозунг Еврокомиссии: "Равная зарплата за одну работу в одном месте!". В нынешнем виде Директива выгодна рабочим из Восточной Европы, поскольку они готовы работать за меньшую зарплату, и в странах Западной Европы их труд востребован. Например, латвийских строителей охотно привлекают к различным подрядам в странах Старого Света. Если предлагаемые Еврокомиссией изменения будут приняты, то наши предприятия потеряют свою конкурентоспособность на европейском рынке услуг. При обсуждении данного законопроекта в Европарламенте я буду выступать категорически против поправок, но активность на всех уровнях должны проявить и представители латвийского правительства. Если у Еврокомиссии нет реальных полномочий, чтобы поднять соцстандарты в национальных странах, то попытки ограничить передвижение рабочей силы внутри ЕС приведут только к ухудшению положения жителей в бедных странах.

Нацменьшинства и неграждане: плацдарм готов, бой впереди!

Искренне жаль, что латвийские СМИ не обратили внимание на один очень важный документ, который был принят на последнем в 2016 году заседании Европарламента. Это ежегодный доклад "О ситуации с фундаментальными правами человека в ЕС", в котором среди прочего Европарламент требует от стран-участниц ЕС обеспечить национальным меньшинствам право использовать свой родной язык и защитить языковое разнообразие внутри Евросоюза. Европарламент также призывает страны ЕС не ограничивать доступ меньшинств к правовой защите, образованию, медицине, услугам общественного сектора и отказаться от любых финансовых и административных барьеров, которые могут препятствовать языковому разнообразию на европейском и национальном уровне.

Очень важно, что в новом докладе Европарламент призывает Агентство ЕС по фундаментальным правам продолжать отслеживать ситуацию с дискриминацией в странах-участницах. До сих пор усиленному мониторингу государства подвергались только в период подготовки к вступлению в Евросоюз. Но сегодня правила меняются, и ЕС хочет иметь эффективный механизм контроля и в отношении действующих членов.

В 2016 году вместе с евродепутатами Татьяной Жданок и Яной Тоом нам удалось собрать более 20 000 подписей за призыв допустить неграждан на выборы Европарламента. Петиция передана в Европарламент, и в ближайшие месяцы по этому вопросу должны состояться специальные слушания.

Сразу после Второй мировой войны философ Ханна Арендт указала на феномен распространенного тогда безгражданства и поразительного равнодушия западного мира к этому феномену. Она назвала это явление: "право иметь права". Если ты имеешь гражданство, то твои права защищаемы, а если его нет, то правозащитная система не видит проблемы лишения политических прав множества людей и оставляет их за рамками своего внимания. Получается своего рода "слепое пятно". У кого-то эта слепота осознанная, но у кого-то от недостатка информирования.

Для того, чтобы своей резолюцией от 8 сентября 2015 года Европарламент призвал Еврокомиссию и страны-члены ЕС обеспечить право голоса на европарламентских выборах и на гражданские инициативы, не хватило лишь 16 голосов. Поэтому главная задача петиции — привлечь максимальное внимание депутатов к вопросу безгражданства в странах Балтии.

Пока трудно прогнозировать, что получится в итоге - собственный доклад Комитета по петициям, проект резолюции Европарламента, после чего может быть организована поездка на место для выяснения обстоятельств дела и передача материалов Европейскому омбудсмену, или какой-то другой вид политического резонанса. Но в любом случае эффект должен быть. Теперь, после подачи столь массовой петиции, не заметить проблему для многих в Европейском парламенте будет сложно.