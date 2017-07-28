В 2008 году издательство Jumava выпустила книгу Юкки Рислакки "Введение в заблуждение: случай Латвии", в которой было освещено много лжи о Латвии, распространяемой официальной Россией. Примечательно то, что прошло уже девять лет, однако количество проводимых Россией лживых кампаний против Латвии не уменьшилось, скорее, они стали еще более рафинированными и агрессивными. В отличие от 2008 года, с российскими дезинформирующими и пропагандистскими мероприятиями сталкиваются не только соседние с Россией страны, но и Западная Европа и США.

* APPC - Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, Центр исследований восточноевропейской политики.

На фоне многих глав западных государств особенно положительно выделился президент Франции Эммануэль Макрон, который во время встречи с Владимиром Путиным назвал вещи своими именами: "У меня всегда были прекрасные отношения с иностранными журналистами — при условии, что они действительно являются журналистами. Политические лидеры несут ответственность за принятие решений, они должны говорить правду. Когда новостные организации распространяют клеветническую информацию, то это уже не журналисты, а агенты влияния. Во время прошедшей президентской избирательной кампании Russia Today и Sputnik являлись такими инструментами влияния, которые периодически распространяли ложь обо мне и моей кампании. (…) Мы скажем правду: Russia Today и Sputnik действовали не как профессиональные сотрудники прессы и журналистики, они действовали как агенты влияния, распространители лжи и пропаганды". Так 29 мая 2017 года президент Франции во время пресс-конференции в присутствии Владимира Путина характеризовал RT и Sputnik, комментируя запрет на аккредитацию упомянутых российских "СМИ" в своих предвыборных штабах.

Современная интернет-среда перенасыщена не только ложью и фальшивыми новостями (fake news), но и агрессивной деятельностью провокаторов и троллей, что можно наблюдать в разделах комментариев к новостям. На телевидении и в интернете мы все чаще можем видеть "журналистов", которые на самом деле не занимаются журналистикой. Им не знакомо понятие журналистской этики.

Жертвой клеветнический кампаний в таких "СМИ" пал не только Макрон. Клевета, к тому же в большом масштабе, уже многие годы направлена и против Латвии, ее общества, независимости и ценностей. Учитывая масштабы направленных против Латвии клеветнических кампаний и троллинга, их координацию и содержание, есть основания считать, что подобные действия являются не случайностью или просто последствиями некомпетентности журналистов (хотя в определенных случаях она создает благодатную почву для введения в заблуждение), а составляющей частью целенаправленной политики России, направленной против нашей страны и ее общества.

Важно отличать критику от клеветы. Критика действий и политики правительств представляет собой нормальное явление и приветствуется в демократических странах, именно поэтому гарантия свободы слова является неотъемлемой частью любой современной демократии. Вместе с этим критика должна соответствовать определенным критериям — она должна быть конструктивной и опираться на факты, быть направленной на обнаружение реальных недостатков и несправедливости, вызывая таким образом здоровую дискуссию о важных для общества вопросах. В свою очередь, введение в заблуждение, примеры которого будут продемонстрированы далее в тексте, полностью отличается от критики в ее классическом понимании. Клеветническая кампания, культивация дезинформации и представлений отдельными "СМИ" и порталами направлена на раскол латвийского общества, разжигание ненависти и агрессии, а также разрушение доверия государству и его структурам.

Цель этой статьи — продемонстрировать латвийским читателям, какие известия используются для введения общества Латвии и других стран в заблуждение; указать, какие методы введения в заблуждение используются для оказания влияния на общественные и политические процессы в Латвии; укрепить способность жителей Латвии к критическому мышлению и с помощью этого уменьшить влияние деятельности российских (и местных латвийских) клеветников.

На этот раз мы обратим внимание на актуальный инцидент, произошедший в середине июля, а именно на опубликованное в Twitter NATO видео о движении латвийских национальных партизан и попытки очернения этого видео и памяти партизан.

Введение в заблуждение: 16 июля 2017 года в передаче Дмитрия Киселева "Вести недели" в качестве реакции на опубликованное NATO видео о лесных братьях был показан небольшой сюжет об этом. Д. Киселев высказал утверждение, что лесные братья вышли из бывшей латышской дивизии Waffen SS или Латышского легиона, который участвовал в Холокосте в Латвии.

Разоблачение: Здесь следует упомянуть несколько фактов. Во-первых, Латышский легион не участвовал в Холокосте в Латвии, так как фактически был сформирован лишь весной 1943 года — спустя приблизительно год после последнего крупного массового убийства евреев в Латвии. Во-вторых, между Латышским легионом и латвийскими национальными партизанами нельзя ставить знак равенства, это два разных формирования. Лесные братья после Второй мировой войны создавались из нескольких групп. Самая большая группа состояла из лиц, уклонившихся от службы или дезертировавших из Советской армии и вермахта — так называемых "зеленых легионеров" и "зеленых красноармейцев". Считается, что из Латышского легиона в партизаны ушло около 4000 человек, в свою очередь, количество лиц, уклонившихся от мобилизации в Латышский легион или дезертировавших из него, составляло не менее 10 тысяч. Кроме того, количество лиц, уклонившихся от службы в Красной армии, и красноармейцев-дезертиров составляло более 10 тысяч. Остальные группы сформировались из айзсаргов и сотрудников полиции или учреждений управления времен немецкой оккупации, и из тех у коgo советская оккупационная власть отняла имущество или занималась их преследованием.

Дмитрий Киселев в своей риторике открыто проводит стратегию демагогии. Не углубляясь в конкретный исторический вопрос, Д. Киселев обобщает партизанское движение на Советской территории, автоматически считая всех врагов СССР "фашистами". Также Киселев сознательно избегает обсуждения темы послевоенных событий или партизанской войны, уделяя в рамках сюжета внимание главным образом теме Холокоста, пытаясь таким образом искусственно создать у зрителей ассоциативную связь между нацистами и латвийскими национальными партизанами.

Введение в заблуждение: короткометражный фильм о латвийских национальных партизанах в целом вызвал довольно широкий резонанс и среди российских должностных лиц, например, со стороны вице-премьера России Дмитрия Рогозина или директора департамента информации и прессы министерства иностранных дел России Марии Захаровой. 13 июля 2017 года М. Захарова, рассказывая в своем профиле на Facebook о латвийских национальных партизанах слова "партизанская война" взяла в кавычки, а также назвала лесных братьев "недобитыми фашистами". По мнению М. Захаровой, движение латышских национальных партизан создали и курировали западные спецслужбы. Также был задан риторический вопрос о том, сколько человек, в том числе, латышей, пали жертвами партизан.

Разоблачение: взяв слова "партизанская война" в кавычки, Мария Захарова, во-первых, отказалась признать цели и масштабы партизанского движения. У войны национальных партизан было несколько причин и целей (в том числе, частных), но главной причиной войны было осуществляемое СССР уничтожение и отрицание независимости Латвии — таким образом, борьба шла во имя идеи, это была борьба за восстановление государственности Латвии и против преступного тоталитарного режима. Это было народное движение, а не инициированная западными спецслужбами диверсия. Идеологическое и фактическое сопротивление тоталитарным режимам началось еще в годы Второй мировой войны, еще до формирования какой-либо антисоветской политики со стороны западных стран. Однако любое сотрудничество со спецслужбами Швеции, Великобритании или других демократических стран в то время не могло считаться чем-то предосудительным — это был общий вклад в борьбу против коммунизма после Второй мировой войны. Продолжительное сопротивление партизан (вплоть до середины 50-х годов ХХ века) было возможным благодаря тому, что общество поддерживало это движение.

Во-вторых, Российская Федерация официально признает (как минимум, частично) совершенные режимом Иосифа Сталина преступления, таким образом, фактически признавая преступную сущность этого режима. Это режим, в массовых жертвах которого нет никаких сомнений; в числе жертв были и представители русской национальности, поэтому сопротивление этому преступному тоталитарному режиму можно и нужно признать морально оправданным действием. И, наконец, в-третьих, можем задать Захаровой и Киселеву вопрос: считаете ли вы, что у определенных народов есть право бороться с оккупацией своей страны, а у других — нет?