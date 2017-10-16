Строительная отрасль, обеспечивающая вклад в размере более миллиарда евро в экономику Латвии и насчитывающая почти 70 тысяч занятых, является одной из важнейших отраслей нашего народного хозяйства.

Не только потому, что это отрасль национального предпринимательства Латвии, в которой местные предприниматели успешно конкурируют с иностранными фирмами, но и потому, что она обладает огромным потенциалом развития. Тем не менее, то, будут ли в строительстве через пять лет работать, скажем, уже 100 тысяч человек, зависит от нескольких важных решений и реформ, которые пойдут на пользу как работающим в строительстве, так и строительным подрядчикам.

Первый существенный шаг предусматривает установление уровней минимальных зарплат, сгруппировав занятых в строительстве по уровням профессиональной квалификации. Ясно, что инженер получает на порядок больше, чем маляр, поэтому уровни минимальной зарплаты должны отражать реальную ситуацию на рынке труда. Установление уровней минимального вознаграждения сделает выплату зарплаты в конвертах бессмысленной, поскольку отрасль договорится об одинаковых и прозрачных правилах игры для всех. Как известно, строительство, составляя примерно 40% от теневой экономики, является многолетним «лидером» среди всех отраслей народного хозяйства Латвии. И эта «теневая» доля является основным фактором, тормозящим развитие строительной отрасли (главным образом, из-за условий неравной конкуренции).

Заключив генеральное соглашение об уровнях минимальной зарплаты (поправки к закону «О труде», принятые Сеймом этим летом, облегчают его заключение), строительная отрасль стала бы первой в Латвии, где понятие воображаемой «минимальной зарплаты» заменили бы актуальные на рынке труда, обоснованные уровни вознаграждения. Система дифференцированного минимального вознаграждения в различных отраслях — это проверенная многими странами Европы, современная система отношений работников и работодателей, поскольку она следует из требований рынка, а не расчетов с очень коротким «сроком годности». Поэтому генеральное соглашение окажется выгодным в первую очередь именно работникам строительной отрасли, для которых вырастет зарплата, а в будущем — и пенсия за счет больших платежей по социальному налогу.

Проект содержания генерального соглашения предусматривает сгруппировать все зарегистрированные в отрасли профессии (примерно 1 200) в пять категорий или групп. В первой и второй группах, в которых будет занято наибольшее число людей, будет установлена минимальная почасовая ставка, а в остальных трех — минимальная почасовая ставка не может быть ниже. В нашем предложении минимальная почасовая ставка для представителей первой группы — подсобных, строительных рабочих и т. п. — составляет 4,54 евро или 771,8 евро в месяц на бумаге. В свою очередь, для специалистов второй группы — квалифицированных работников и ремесленников — минимальная почасовая ставка составит 5,7 евро или 969 евро в месяц на бумаге.

Я уверена, что легализация вознаграждения существенно изменит и отношение работников к своему работодателю и качеству работы. Поскольку мотивация и чувство ответственности работников зависят от уровня ответственности работодателя, примера, который своим работникам подает предприниматель. Мотивированный и получающий адекватную зарплату работник — это одна из наших целей, причем заключение генерального соглашения аргументируется как первый шаг к приведению в порядок строительной отрасли.

Вторая и не менее важная цель — приведение в порядок предпринимательской среды, а именно, равные условия конкуренции для всех строителей. И этому также будет способствовать генеральное соглашение, поскольку предприниматели тем самым смогут создавать корректные, соответствующие ситуации на рынке труда и издержкам отношения с субподрядчиками, а исполнители работ — с генеральными подрядчиками. Будут приведены в порядок сметы строительных проектов, поскольку аргумент в пользу якобы более низких строительных издержек является иллюзией, которая зачастую основана на нечестной коммерческой практике. Последствия — это не только не уплаченные государству налоги, но и более низкая мотивация работников и более низкое качество работы. Кроме того, подписавших генеральное соглашение предпринимателей мы призвали предусмотреть ряд мотивирующих инициатив, в том числе, различные послабления ПНН.

Одним из важнейших вопросов, которые необходимо решить в контексте генерального соглашения, является система оплата сверхурочных часов. При значительном повышении минимальной зарплаты в отрасли посредством генерального соглашения вопрос о порядке оплаты сверхурочных часов следовало бы оставить в введении сторон, учитывая как пользу для работников, так и расходы работодателей при повышении минимальной зарплаты. ЛПCП уже высказало предложение включить в закон «О труде» норму, предусматривающую, что при заключении генерального соглашения стороны могут договориться о другом размере и порядке оплаты сверхурочных часов, если генеральным соглашением зарплата в отрасли устанавливается в существенно большем размере, чем установлено в стране.

Я уверена, что все предприятия строительной отрасли преследуют одну цель — формировать надежное, качественное и устойчивое развитие отрасли, поэтому призываю каждое предприятие строительной отрасли и занятых в строительстве поддержать установление уровней минимальной зарплаты.

* Общая добавленная стоимость строительной отрасли на конец 2016 г. составила 1,14 млрд. евро. Роль отрасли в экономике Латвии — ее доля от общей добавленной стоимости составляет 5,2%.