Если Министерство земледелия вместе с Министерством культуры в ближайшем будущем получат поддержку Сейма и запретят представления с участием диких животных, 100-летие Латвии мы встретим без Рижского цирка. То есть без классического цирка. Такого, который больше века позволял нам и нашим предкам наблюдать не только за демонстрацией возможностей человека, но и понимать поведение животных, учиться их беречь и защищать.

Сейчас в пользу запрета звучат только общие аргументы представителей министерств о том, что в цирке не соблюдаются требования ухода, а также невозможно проверить, не подвергаются ли животные из третьих стран "жестокой дрессировке".

И тут возникает наивный вопрос: почему же дикие животные в "негуманных условиях" в цирках и зоопарках по всему миру живут намного дольше, чем их собратья в дикой природе? Чаще всего причиной преждевременной кончины животных в неволе является не "жестокое обращение", а диатез от сладостей, которыми закармливают четвероногих охваченные гуманизмом двуногие. Или в цирке, где, в отличие от ферм, никогда не бывает тысяч голов скота в одном месте, не проще обеспечить должный уход - и не разрушать основы формировавшихся столетиями отношений между людьми и животным?

Так же просто можно развеять опасения по поводу добросовестности обучения ввезенных "из третьих стран" животных. Условные рефлексы животного не могут работать по-разному во время тренировки и представления перед публикой. Зверь, которого за кулисами кололи палками и пинали ногами, не будет ни с того, ни с сего отзываться на ласковые слова и жесты во время представления.

Кровожадные садисты не смогут сыграть на арене роль лучшего друга животных, поскольку животное можно научить чему угодно, но не двуличию. Именно за это и ценят профессию дрессировщика, передающуюся из поколения в поколение. Люди, которые лучше других понимают язык животных, заслуживают восхищения, а не уничижения.

Поможет ли выдворение диких животных из цирка их защите? Наоборот. Не стоит думать, что, как сказал в 1912 году директор Рижского зоопарка Карл Грева, лесные обитатели в неволе чувствуют себя плохо только потому, что не могут по первому желанию отправиться в отпуск на курорт в Швейцарии. Многие люди - если не большая их часть - только в цирке и зоопарке знакомятся с животными и воспринимают их как равноправных обитателей планеты.

Популяция некоторых видов в неволе сохранилась в большем количестве, чем в дикой природе. Для многих животных зоопарки и цирк стали последним укрытием. Не стоит недооценивать вклад цирка в изучение и защиту диких животных. В этом смысле министерство земледелия повело бы себя более достойно, если бы прекратило репрессии против животных в цирке. А вместо этого добилось бы запрета на лесозаготовку в короткий период гнездования птиц весной. И демонстрации веганов и обществ защиты прав животных обрели бы иной смысл, если бы они хотя бы в апреле из центра Риги и мест, где выступает цирк, переместились в латвийские леса, где бесчисленные "форвадеры", "форестеры", "хускварны" и "штили" бесстрастно валят на землю деревья с птичьими гнездами.

Еще приходилось слышать, что после ремонта старое доброе здание цирка Саломонского нужно отдать какому-то другому, "более современному" цирку. Такому, без животных, вроде шоу. Это вызывает нехорошие подозрения: не стоит ли за идеалами веганства и "прав животных" что-то более реальное, понятное и осязаемое. Эх, если б знать это!

Пока же я знаю, что в будущем столетии нам грозит жизнь без старомодного Рижского цирка - такого, который когда-то видели мои прадеды, родители, я и мои дети. В этом свобода и хрупкость цирка. Вырви кирпичик, выбрось хоть одну часть классического представления, ограничь свободу творчества, и Рижский цирк - эта национальная ценность, доставшаяся в наследство - исчезнет.

Публикуется в сокращении. Перевод DELFI, полная версия.