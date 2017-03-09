Реформа образования затрагивает нас всех, и от нее зависит жизнеспособность страны в будущем. Проект по разработке и введению содержания обучения, основанного на компетенциях, сейчас выглядит совершенно неубедительным, стратегически слабым и явно не имеет конкретной цели.

Чтобы начать какие-либо реформы, нужны основательный анализ проблем и оценка ситуации. Делалось ли это в секторе всеобщего основного и среднего образования? Нигде четко не определены ошибки, допущенные за 26 лет независимости, и их влияние на жизнь людей сегодня. Не было исследования, но, главное, не были вслух сделаны выводы. Нет совершенно никакого видения общества, которое будет формировать образование на основе компетенций. Абсолютно не установлены решения проблем, мол, мы больше не можем этого допускать, и нам обязательно надо соблюдать одно, чтобы в результате получать другие. Даже в зародыше. Не дано и никаких обещаний народу. И все это, разумеется, снимает ответственность.

Процитирую министра: "Наша общая цель — создать возможности, чтобы знания и умения, которые будет предоставлять наша система образования, были ключом к успеху в рамках глобальных перемен 21-го века. Перемены должны последовать и в содержании образования, в том, чему и как мы учим, и в школьной среде, где находится и учится ученик. Перемены нужны, чтобы вызвать у детей интерес к знаниям, побудить задуматься, находить ответы на вопросы. Это умения и способности, которые в обществе 21-го века являются одним из важнейших ресурсов развития".

Вроде бы красивые слова, но что именно для нас выражает первое предложение? Никто не критикует, но… А что, если сказать более конкретно, убедительно и вдохновенно? Чтобы у всех от восторга дух захватывало… По-моему, главная цель — не процесс или условия учебы. Да, стиль преподавания важен, но без цели пропадает всякий смысл. Каков же итоговый продукт реформы? Не обучение на основе компетенций как таковое, а эффективная личность с углубленными знаниями. Цель — это то, что необходимо для экономики страны, конкурентоспособности и самосознания народа. Для сильного национального государства. Цель — житель Латвии с умными мозгами.

Эксперименты

Можно прочесть, что в некоторых школах уже активно ведутся эксперименты с объединением, слиянием учебных предметов и т.д. Например, музыки с химией, естествознания с английским языком, спорта с литературой. К тому же, происходит это на основе жребия. Получается, что действия учителей определяет слепой случай, а не конкретная цель. Если только не считать целью такие вот игры в учебном заведении. Весело, всем интересно, что-то новое и увлекательное… Но какая от всего этого реальная польза? Дети растут, теряется невосполнимый ресурс их жизни — время. Кто за это ответит? И не играем ли мы в эти игры уже четверть века?

Пожалуйста, давайте научимся уважать чужую жизнь и время! Только максимально целенаправленные действия с долгосрочным планом. Давайте не портить учебные предметы. Особенно спорт. Никому не нужен театр абсурда. Бросаться из одной крайности в другую — не лучший стиль. К образованию следует подходить ответственно и профессионально. Ученики в состоянии оценить мастерски организованные уроки и без лишних "примесей", и такие уроки совсем нескучные. Все зависит от способностей учителя.

Смысл

Выдающиеся результаты обеспечиваются не компетенцией как таковой. Известно, что в школе планируется "ввести" такие виды компетенций как математика, умение учиться, естествознание, технологии, общение на разных языках, социальная и гражданская компетентность, самопознание, инициативность, здоровье и физическая активность, предпринимательство, цифровое и культурное понимание. К тому же, это предусмотрено в качестве связующего элемента во всех учебных предметах, в т.ч. таких, которые не имеют к этому отношения.

На самом деле, умные мозги формирует фокусировка и углубление в учебный предмет. Необходимые предпосылки — дисциплина, способность удерживать внимание, игнорирование внешних раздражителей и т.н. "драйв". Креативности в большей степени способствует объем знаний, а не применение компетенций. Учеников надо учить прилагать усилия для работы на уроках и особенно углубляться в конкретный материал. Именно кропотливая работа на долгосрочную перспективу ради своей личной цели является очень ценной возможностью. Ее нельзя потерять, ее нужно тренировать.

Сможет ли, скажем, архитектор создать великолепное здание, если у него есть фантастически развитое понимание культуры и социальная компетентность, но не хватает профессиональных навыков? Умные головы востребованы во всем мире, и это главный продукт, который должна производить наша система образования.

Если мы осознанно давим на компетенцию, а не на эрудицию школьников, может показаться, что специально создается общество потребителей и обслуживающего персонала. Послушные исполнители. Приблудыши с европейских окраин… Умение выживать в "изменяющуюся эпоху" важно, но освоить его намного легче, чем получить образование и профессионализм. Если менее образованным слоям общества и низкооплачиваемым работникам нужно прилагать больше усилий для выживания, более умные всегда выживут легче. Ведь знания позволят больше зарабатывать и находиться в среде с другими бонусами и возможностями. Но разве 10% образованной элиты и 90% потребителей — это отличное будущее для страны? А что, если бы у нас сформировался внушительный средний слой хорошо образованной молодежи, который хотя бы в нескольких отраслях диктовал моду в регионе?

Академический стиль обучения тоже никто не отменял. Работа в группах его прекрасно дополняет. Ничего нового, эффективно. Вопрос только в объеме домашних заданий в школе. Подход на основе компетенций не должен становиться развлекательным приемом, которым прикрывается неспособность справиться с нынешним "учеником 21-го века". Связующая компетенция на уроке годится только в качестве усилителя для конкретного предмета, чтобы не терять время попусту и не распыляться. В остальном — давайте просто забудем. И никаких детских экспериментов!

Удачное начало?

Если человек сидит в кабинете, он не может знать проблемы лучше, чем реально работающий учитель. Это единственная движущая сила образования. Вопрос — можно ли сказать, что Минобразования настойчиво и энергично поддерживал формирование групп учителей по предметам? Широких групп по всем возможным учебным предметам из всех регионов. По математике, языкам, физике или спорту.

Вовлечены ли в процесс ученики и родители? Или все происходит как раньше? А может, мы в очередной раз восторгаемся чужим опытом и пытаемся его слепо скопировать у себя? Финляндия, Дания, Германия… Учителя, будущее образования зависит именно от вас. Создавайте профессиональные группы, платформы, обменивайтесь мыслями и опытом и т.д. Будьте смелыми. Никто вам за это голову не ампутирует и выставит ее в "Альфе" напоказ. Министерству следовало бы тратить выделенное финансирование здесь и сейчас на щедрые доплаты за инициативу педагогов, благодаря которой рождаются яркие идеи.

Основа государства — это образованные люди. Ни один министр не является избранным лидером. Он является только избранным последователем лидеров — профессионалов. Ни один чиновник не может служить сам себе, своей выгоде или своему "эго". Это работа на благо общества. И общество за это платит. Поэтому подчеркиваю — реформировать наконец нашу систему образования сможете вы, учителя, а не несколько человек из Минобразования. Вы должны определять тон и потребности, выдвигать требования. В т.ч. в плане достойной зарплаты и отношения.

Перевод DELFI. Оригинал здесь