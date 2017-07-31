Правительство развивает налоговую реформу в направлении, которое "Согласие" предлагало четыре последних года. Поэтому фракция "Согласия" в Сейме поддержала перемены. Было бы нелепо и безответственно перед нашими избирателями поступить иначе.

Мы за освобождение от налога нераспределенной прибыли предприятий. Мы за введение прогрессирующей ставки подоходного налога населения (прогрессивного налога). Так записано в нашей предвыборной программе на выборах действующего 12-го Сейма

В первые годы реформы неизбежно сократятся налоговые поступления в государственный бюджет из-за того, что отменен налог на нераспределенную прибыль, снижена ставка подоходного налога на зарплату или часть зарплаты, меньшую 1667 евро в месяц (20000 евро в год), а также значительно увеличен необлагаемый минимум. За несколько следующих лет укрепится финансовое положение предприятий, сократятся издержки и предприятия станут выходить из тени, усилится рыночный потребительский спрос, вырастет мотивация предпринимателей на латвийском рынке, возникнут новые рабочие места. Все вместе ускорит рост экономики и налоговых поступлений.

Но бюджетные деньги будут нужны с первого же дня нового 2018 года. Где их взять? Кабинет министров предложил и провел через Сейм увеличение акцизного налога на горючее, алкоголь и сигареты, налога на игральные автоматы и столы, отложил изменения уплаты транспортного налога. Вымели из сусеков последнее, пошли даже на то, чтобы не засчитывать часть расходов индивидуальных коммерсантов при расчете их доходов.

Мы голосовали против этих "компенсационных механизмов". Но резче всего возражали против увеличения акциза на горючее. Мало того, что оно подорожает в рознице. Вырастут цены больше или меньше на все, что нужно производить или поставлять, используя горючее. И почувствуют на себе рост цен сильнее всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты, кто свои доходы тратит в основном на товары повседневного потребления. Между тем получатели больших доходов этот рост цен не ощутят. Потому это "компенсационное мероприятие" будет работать на увеличение социального неравенства, против которого и вводится прогрессивное налогообложение. Правительство одной рукой создает то, что другой рукой пытается разрушить.

Что взамен? Где искать деньги? Проблема реформы, ее внутренний тормоз заключается в ее недостаточности. "Денег на реформу не хватает" потому, что правительство не только отказалось облагать налогом дивиденды по той же ставке, что и зарплаты, но отказалось брать совсем налог с дивидендов, которые остаются после того, как с распределенной прибыли уплачен налог на доход предприятия. Это первая причина.

Вторая причина в том, что разница между прогрессивными ставками подоходного налога с населения невелика: 20%-23%-31,4%. Порога, на которых ставки меняются, только два: 1667 евро в месяц и 4583. Получается, что зарплата, например, и в 5000 евро в месяц, и в 10000 облагаются по одной и той же эффективной ставке. В Латвии по-прежнему дешево быть богатым. Причем, чем богаче, тем дешевле.

Правительство уступило организациям, которые лоббируют получателей больших доходов. Со всей очевидностью, это Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей и Банк Латвии. Может быть, кто-то еще. "Согласие" не было приглашено к разработке преобразований налоговой системы, потому можем только догадываться. (Нас расспрашивала рабочая группа Мирового банка, но Министерство финансов нашими предложениями не интересовалось).

Если поначалу Министерство финансов еще намеревалось поддержать обложение зарплат и дивидендов по единой ставке, то позже уступило давлению и вывело дивиденды из-под обложения подоходным налогом населения. Готово было и не поднимать ставку даже на часть доходов, что сверх тех, которые просто немыслимы для большинства налогоплательщиков. Но вынудила потребность в деньгах — латать образующуюся полость в бюджете было уже нечем. Тогда и появилась ставка в 31,4% на части зарплат сверх 4583 евро в месяц (55000 евро в год).

Премьер, каждый раз обращаясь к Сейму, напоминал о достигнутом компромиссе. Будут ли условия компромисса основой успеха реформы или причиной ее слабости, станет понятно по мере ее исполнения. Политики "Согласия" намерены участвовать в анализе и совершенствовании той работы, которую латвийская исполнительная власть наконец начала.