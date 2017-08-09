Раньше этот вопрос решали внутри школы, и надо признать, что от года к году процент добровольного выбора латышского языка, как языка сдачи экзамена неизменно рос. Во всяком случае так утверждает само министерство. Вот небольшая статистика за последние три года:

2013./2014 - 76%

2014./2015 - 79%

2015./2016 - 85%

Поэтому министерство и решило - зачем ждать, когда можно просто взять и закрыть этот вопрос новыми правилами кабинета министров. И завертелось. Подробнее о начале данной инициативе я уже писал в июне (по горячим следам) в своей статье "Карго-культ латвийской демократии".

Спасибо Игорю Пименову, он сделал возможным "всунуть ногу в дверь". Благо, опыта у него достаточно, и мы от имени организации ЛАШОР (Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке) сначала сообщили, что хотим добавить замечания, а после отправили в Министерство образования и науки заключение, в котором выступили против данных норм. Потому что то, как министерство пропихивало данные поправки - это можно считать откровенным издевательством над демократическими процессами.

Что же случилось дальше? Естественно, реально обсуждать инициативу никто не захотел. В министерстве просто посчитали, что наше "против" обсуждать смысла нет и передали проект изменений на заседание Кабинета министров, который должен был проштамповать это и запустить нормативный акт в жизнь. Узнали мы об этом опять-таки случайно. Игорю рассказали журналисты, что уже завтра состоится встреча Кабинета министров, где будет принято окончательное решение по данному вопросу. И мы в спешном порядке, вместе с Лизой Кривцовой записались на соответствующее заседание, чтобы и там сказать о том, что общественной дискуссии не было, то есть по сути, утверждения министерства, что социальные партнёры не против - это ложь. В связи с чем попросили вернуть проект на доработку в Министерство образования. Ну и в целом отметили, что мы эти изменения не поддерживаем.

К сожалению, Кабинет министров экзамена на приверженность демократическим ценностям не выдержал.

Что началось! Ах, что началось. Просто какой-то праздник лицемерия. Оказалось, что у нас в Латвии дискриминация и сегрегация. Дети страдают, родители страдают. И вот только ради их счастливого будущего и работает наше правительство. Сюрреализм. О дискриминируемых "заботятся" вопреки их просьбам. Министр юстиции и вовсе был явно раздражён, что пришли тут какие-то, мешают работать и проговорился, что они вообще готовы и на более жёсткие меры в плане языка образования, жаль никто не предлагает... Остальные министры смотрели в мониторы, явно желая перейти к следующим темам.

В общем, чтобы наши дети стали конкурентоспособны, надо им теперь сдавать все экзамены только на латышском языке. То, что дети школ национальных меньшинств и так уже сдают такой же экзамен по латышскому языку, как и их сверстники, для которых этот язык родной, доказательством знаний, видимо, не является.

Интересно, что бы было, если бы я предложил ввести в обязательную программу русский язык. В стране, где это родной язык для трети населения, знание русского - явное конкурентное преимущество. Ну, то есть зеркально использовал бы один из аргументов министерства. Но, боюсь, меня бы не поняли и не оценили такую заботу о латышских школьниках. Да и Кабинет министров - не место для дискуссий. Хотя, как оказалось, для дискуссий по языковым вопросам, места у нас нет нигде. Тут у нас диктатура одного правильного мнения.

Ну а в целом, массово данная инициатива по школам вряд ли ударит. Бюджетных мест у нас много, на всех хватит. Так что даже снижение общей успеваемости, которая, конечно же, будет, сильно детей не заденет. Наиболее способные сразу уезжают получать образование в другие страны. В наш век глобализации умные головы много где нужны. У нас же нужны головы, говорящие на правильном языке и только. Ну и руки. Руки тоже нужны. Людей, работающих на пенсионный фонд всё меньше. Кто же будет выплачивать пенсии всей той бюджетной орде, которая расплодилась?

Чего ждать дальше? Думаю, это лишь начало. Теперь ведь появилась причина и обоснование для новых законов. Ведь, чтобы дети хорошо сдавали экзамены на латышском, нужно что? Правильно, готовиться к ним только на латышском. Поэтому эти ненужные пропорции 60 на 40 - вредительство, дискриминация и потакание сегрегации. Первая часть пьесы закончилась, антракт. Наступит новое лето, сезон отпусков, и будет можно попробовать доиграть пьесу. Сценаристов оставят, наверное, тех же.