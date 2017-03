Считается, что большинство открытий своим появлением так или иначе обязаны военной промышленности. Например, инженер Перси Спенсер, работая на компанию, занимающуюся изготовлением оборудования для радаров, заметил способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов. Или вот взять хотя бы липкую ленту, которой так удобно было связывать снаряды. Канистру изобрели немцы перед второй мировой. В общем, готовясь к войне, и в гражданской жизни оседает много чего полезного.

Время идет, но поток открытий не ослабевает. Причем, по разным фронтам. Вот так недавно нас порадовал и научно-инновационный центр стратегических коммуникаций НАТО. 156 страниц доклада посвящены юмору как инструменту влияния России. Досталось и всеми любимому КВНу. Признаться, я сначала подумал, что это шутка, но календарь упорно говорил, что до 1 апреля еще далеко, поэтому нашел время и почитал исследование.

Документ состоит из нескольких частей. В самом начале авторы исследования описывают юмор, как средство коммуникации. Потом показывают, как первый канал дискредитирует зарубежных лидеров, и только потом переходят к КВН, затем переключаются на использование юмора во время "российской агрессии 2014-2016 года" (цитата из источника). После этого следуют умозаключения и рекомендации.

Наверное, исследование не получило бы широкого резонанса, если в нем не был упомянут КВН. Потому что, по большому счету, все это оно — это рассказ капитана Очевидность. О боже, анекдоты бывают политическими! А мы-то не знали. Юмор следует за политикой! Вот это открытие. Круче может быть только открытие того, что новостные сайты без остановки печатают на своих страницах новости.

Неудивительно, что и МИД, и российская пресса прошлись по этому исследованию едкими комментариями. Честно признаюсь, как по-другому надо было бы отнестись к этому всему, кроме как с юмором, я не представляю. Не плакать же по деньгам налогоплательщиков, за чей счет пишутся подобные отчеты.

Особенно забавно, что комментируя свое исследование, люди его писавшие, взывают к критическому мышлению. При этом факты приводятся выборочно. В КВН играют в армии, Масляков знаком с Путиным ("совпадение? не думаю!"), в такой-то передаче высмеяли того-то или того-то. А о том, что в КВН играют по всей стране — в ВУЗах, школах, на больших предприятиях, да даже в тюрьмах — можно и не упоминать. То, что шутят над проворовавшимися министрами (одному Сердюкову сколько досталось!), над своим футболом, над образованием и много-много над чем еще — про это писать не надо.

Нам нужно критическое мышление, но не абы какое, а правильное критическое мышление. В нашу пользу критическое. То, где если хакеры, то российские, если допинг, то российский, если где что плохое, то надо просто хорошенько присмотреться… И найдется, найдется след! Во время второй мировой войны был такой плакат, который призывал экономить топливо, и на нем было написано — "When You Ride Alone, You Ride with Hitler". У нас уже давно придумали альтернативу: ругая местных чиновников и политиков, ты помогаешь Путину. Удобно, правда?

Отдельно упомянута цензура, которая направляет пути российского юмора. При этом в памяти еще свежа история о директоре Центра государственного языка, который пожаловался на школьников лиги КВН, которые непатриотично как-то шутят. "Эй, дорогой. Ты туда не шути. Ты сюда шути". Вот это я понимаю, нет цензуры. Вспоминается Маяковский с его республикой демократической:

"Конечно,

ни для кого не ново,

что у демократов свобода слова.

У нас цензура —

разрешат или запретят.

Кому такие ужасы не претят?!

А в Латвии свободно —

печатай сколько угодно!

Кто не верит,

убедитесь на моем личном примере.

Напечатал "Люблю" —

любовная лирика.

Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!

А полиция — хоть бы что!

Насчет репрессий вяло.

Едва-едва через три дня арестовала."

Я особенно ждал выводов и рекомендаций. Шутка ли, люди придумали рецепт того, как бороться с юмором. Или — как надо шутить. Это хоть и не микроволновая печь, но по глобальности не менее значимо! Может и на Нобелевскую премию потянуть. Ведь все власти всегда борются с этим Момом (др.-греч. бог насмешки), и безуспешно. Плюс ко всему, это же можно использовать как учебное пособие. Формула шутки — это практически готовая формула успеха.

Но рецепты, к сожалению, оказались скучны. Я немного утрирую, но суть примерно такая: "упрощайте шутки, чтобы увеличить аудиторию", "шутите на темы, понятные людям" (кому интересны подробности — читайте документ со 141-й страницы). Еще один капитан Очевидность.

Все это как-то… Не смешно. Не смешно от того, что мы знаем какая роль у подобных исследований. Не удивлюсь, если скоро в школы пойдут директивы — "не играть в КВН", не смотреть русское кино, запретить въезжать в Латвию Задорнову, запретить, запретить, запретить. Надеюсь, до этого не дойдет…

И все же не хочется заканчивать на такой печальной ноте. Юмор — штука живучая. Юмор пережил все эпохи, переживет и это. Юмор приспосабливается. Он, как и мы, живет тем же, чем живем мы сами. Это не оружие. Это следствие. Последний инструмент доступный человеку, когда других уже не остается. Например, глупость, как известно, непобедима. Но над ней хотя бы можно посмеяться. Не все же над британскими учеными подшучивать.