Возможно, иногда у любого из нас возникают опасения по поводу стиля езды какого-нибудь водителя. До швейцарской или немецкой культуры вождения путь нам предстоит еще немалый. Сам я интенсивно вожу автомобиль более 20 лет и вижу – в Латвии стремительно улучшились и культура вождения, и отношение к другим участникам и правилам дорожного движения.

Число пострадавших и погибших на дорогах уменьшилось. Снизилось, конечно, и количество жителей. В 2016 году на дорогах погибли 157 человек (для сравнения — число самоубийств в Латвии в среднем составляет около 500 случаев в год). Уменьшение числа пострадавших, по-моему, точно не является только заслугой контролирующих учреждений. Латвийские водители сами себя дисциплинировали, у них повысился уровень сознательности. Это происходило постепенно, с развитием общества, с осознанием себя как взаимосвязанной общности.

Со стороны государства с течением лет постоянно росли налоги для автоводителя. Государство ищет и поддерживает способы, как собирать их еще больше. Это было бы приемлемо, если бы мы как автоводители получали адекватную отдачу. Разве государство за 26 лет построило хоть один автобан? Сколько инвестировано в освещенные шоссе, заграждения от лесных животных и т.д.? Лишь 20% дорог в Латвии имеет черное покрытие.

В этом году Министерство внутренних дел за внушительную сумму из средств налогоплательщиков для нужд Госполиции дополнительно закупило 40 нетрафарированных полицейских авто для регионов. Плюс еще семь у Рижского региона уже было. Нетрафарированные транспортные средства а priori не предусмотрены для предотвращения нарушений, предупреждения и привлечения внимания. Они нужны для "узколобого" скрытого контроля и наказания.

Можно ли сказать, что водители и штрафные инстанции в Латвии развиваются на одном уровне? Думаю, нет. В качестве примера могу привести хотя бы Грузию, где решением правительства установлено, что полицейские автомобили должны передвигаться только со включенными проблесковыми маячками. Чтобы шоферы видели их издалека и дисциплинировались.

Означает ли вышесказанное, что с этим годом превентивная работа на латвийских дорогах закончилась? Или вместо нее введен "комендантский час"? Как долго латвийские водители, налогоплательщики будут это терпеть?

Если бы с таким же азартом полиция ловила также грабителей и воров! Около 45 000 преступлений в год. Сколько раскрыто? Меньше 5%! Сколько возвращено угнанных автомобилей? Даже нет статистики. Легче и гораздо прибыльнее просто штрафовать на дороге!

Все больше кажется, что за тотальной карательной системой скрывается "бизнес" в т.ч. самого CSDD, обслуживающих организаций, автошкол и т.д. Бюджет CSDD в 2016 году удвоился (NRA, 28.02.2017.). "Общество настолько богато, что готово платить за фоторадары", — с таким сообщением для СМИ выступил член правления CSDD (Kas Jauns, 16.09.2016.).

Если кто и богат, так это кое-кто из руководства CSDD с накоплениями в размере 230 000 евро, кого соседи любят называть "тайным миллионером". Бюджет CSDD достиг уже 43 млн. евро. Это не частное предприятие, а государственное общество капитала. За чей счет и во имя чего эти деньги вращаются и зарабатываются?

База данных Lursoft показывает резкий рост доходов CSDD как раз в последние годы. Стоило бы провести журналистское расследование и проанализировать, сколько коммерческие организации зарабатывают на нарушениях водителей. Кто зарабатывает на курсах по "переучиванию" нарушителей, обеспечивающих индульгенцию и выравнивающих пару пунктов? У меня есть чувство, что в Латвии создается машина для зарабатывания денег в имя безопасности дорожного движения.

Хочу напомнить, что параллельно административным штрафам какое-то время назад введена и система штрафных пунктов. Если административное нарушение погашается через год, то пункты — через два года. Что и кому дает эта система двойного взыскания? Похоже, под знаменем безопасного вождения можно создать также дорогостоящий механизм двойных наказаний. И тут уместно подать иск в Конституционный суд об отмене данных правил Кабинета министров. Штрафной пункт нужно гасить в день погашения административного взыскания, как это и делают в нормальных европейских странах.

Что будем делать, водители?

Перевод DELFI. Оригинал здесь.