Один из приоритетов правительства – развитие народного хозяйства. В этом плане важна новая налоговая реформа, которая должна вступить в силу 1 января 2018 года. Видимо, настало время ответить на вопросы, которые ежедневно звучат в СМИ и социальных сетях, и ответов на которые ждет общество.

Зачем нужна налоговая реформа?

В Латвии сейчас наблюдается экономический рост. Об этом свидетельствуют и макроэкономические показатели, и налоговые сборы. Но устраивает ли нас темп развития? И можем ли мы при таком темпе достигнуть среднего уровня благосостояния ЕС? Для ускорения развития Латвии нужна простая, привлекательная и долгосрочная налоговая система – инструмент, который стимулировал бы местные предприятия вкладывать в свое развитие, и вызывал интерес у иностранных инвесторов. Нам нужны новые предприятия и хорошо оплачиваемые рабочие места. Новая налоговая система нам необходима, чтобы добиться поставленной правительством цели (годовой рост экономики – 5%).

Следующая причина – нужно уменьшить социальное неравенство. Это означает выравнивание доходов между получателями маленьких и больших зарплат. Здесь важным инструментом является существенное повышение необлагаемого минимума, так как за счет этого вырастут доходы у тех, кто получает маленькие и средние зарплаты.

Еще два важных направления по искоренению социального неравенства – это легализация т.н. получателей «зарплат в конвертах» и введение прогрессивного подоходного налога с населения. Насчет прогрессивного налогообложения еще предстоят дебаты, но оно необходимо. Декларации о доходах некоторых должностных лиц и статистика по минимальной и средней зарплате в стране в этом году снова указывают на необходимость прогрессивного ПНН. Если доходы больше, то больше и налоги. В результате – больше равенства в обществе. Кроме этих причин, следует упомянуть и те, о которых годами говорят инвесторы и эксперты.

Это высокие затраты на рабочую силу в Латвии, а также запутанная система налоговых льгот и исключений, которая во многих случаях неоправданна и несправедлива. Все налоговые льготы отменить невозможно, но о многих можно дискутировать. И наконец, налоговая реформа – это не каприз какой-то партии и нескольких министров. О ее необходимости договорилось правительство, состоящее из трех коалиционных партий. Налоговую реформу поддерживают работодатели, профсоюзы, Банк Латвии и отраслевые эксперты. О некоторых вещах еще надо договориться, согласовать интересы разных сторон, но реформу следует продвигать.

Почему именно сейчас?

Сейчас подходящий момент для налоговой реформы в Латвии. Если решение о реформе не будет принято в этом году, мы сможем к нему вернуться в лучшем случае только через несколько лет. Причина проста – фактически уже начался новый период структурных фондов ЕС, который продлится до 2020 года. Средства фондов существенно простимулируют рост народного хозяйства Латвии. Объем этого роста можно прогнозировать уже сейчас. Налоговая система в результате реформы может стать важным дополнительным стимулом для развития экономики, ведь предыдущий период действия еврофондов доказывает, что без средств ЕС инвестиции в латвийскую экономику минимальны. Продолжать в том же духе уже невозможно.

Кто от этого выиграет?

Первыми от налоговой реформы выиграют получатели маленьких зарплат, так как увеличение необлагаемого минимума увеличит их доходы. Выиграют те работники, которых можно отнести к среднему классу, и зарплата которых не выше двух статистически средних зарплат.

Непременно выиграют те, кто получает свою зарплату в конверте, ведь работодателям станет невыгодно изымать дивиденды, платя за них небольшой налог и прибегая к зарплатам в конвертах, чтобы не платить другие налоги. Цель реформы – защитить работников от произвола работодателей.

Недопустимы ситуации, когда работник не получает пособие по болезни или при завершении трудовой карьеры вынужден жить на социальное пособие. Понятно, что не все получится сразу. Но в результате создания новых рабочих мест и роста конкуренции в выигрыше будут все те, кто хочет работать и честно платить налоги. Если экономика Латвии будет расти на 5% в год, зарплаты таких работников ежегодно будут увеличиваться на 5-7%, что станет существенным пополнением для семейного бюджета.

Кому реформа может быть невыгодна?

Если какая-то реформа устраивает всех, то это вообще не реформа. В нашем случае реформа не нравится тем, кто привык получать большие деньги без больших вложений. Под этим я подразумеваю запланированные изменения подоходного налога с предприятий (введение единой ставки 20% на все денежные выплаты, включая дивиденды и перечисления за границу). Однако предприятия, которые инвестируют прибыль в развитие, вообще не будут платить ПНП за соответствующий период. И тут мы снова приходим к истории создания новых предприятий и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Очень важно, чтобы каждое предприятие было заинтересовано в развитии, ведь тогда зарабатывать будем мы все.

Изначально в рамках реформы планировалось отменить некоторые налоговые льготы, что обеспечило бы существенное пополнение бюджета. Из-за различных льгот государство ежегодно не получает примерно 2 млрд. евро, а это около четверти общего госбюджета Латвии. Но в большинстве случаев отменить льготы фактически невозможно, ведь кто осмелится сказать, что они не нужны в отношении крестьян, медикаментов, услуг здравоохранения и образования и т.д. Поэтому, вопреки разным слухам, жители Латвии не попадут в списки лиц, которым реформа невыгодна.

В рамках налоговой реформы по отдельным позициям планируется также повышение налоговых ставок, но это, в основном, касается продуктов, которые не являются жизненно важными для населения. Будет увеличен акциз на алкогольные напитки и табачные изделия. Также вырастет акциз на топливо, но только в таком размере, чтобы это не имело существенного влияния на народное хозяйство. К тому же, это позволит каждый год дополнительно направлять 25 млн. евро в фонд восстановления дорог, закладывая основу дорожной программы, которая будет развиваться в дальнейшем.

Риски и вопросы без ответа

Работая над новой налоговой системой, правительству придется доказать Еврокомиссии и всем скептикам, что в результате рост народного хозяйства будет достигнут уже через два года. Это необходимо, так как сначала придется немного увеличить дефицит бюджета. Подчеркиваю, что рост дефицита бюджета будет в допустимых границах, установленных ЕС. Он не превысит 2%, т.е. 100-170 млн. евро.

Более того, уже в течение трех лет у Латвии отпадет потребность жить в условиях небольшого дефицита бюджета, так как мероприятия по поддержке экономики принесут свои плоды. Конечно, без этого дополнительного дефицита на начальном этапе можно и обойтись, но тогда пришлось бы увеличить налоговое бремя. Также отмечу, что реформа предусматривает возможность компенсировать самоуправлениям недополученные налоги. Из общего бюджета страны они получат 19,5%, а это объективная сумма расходов самоуправлений. Так или иначе, правительство совершенно не заинтересовано в сокращении доходов самоуправлений.

Один из нерешенных вопросов – налог на недвижимость. Здесь следует дискутировать больше о вычислении кадастровой стоимости имущества, чем о налоговых ставках. Вопрос проблематичный, особенно в Риге, Рижском регионе и Юрмале. В этом году уже остановлен дальнейший рост кадастровой стоимости. Правительство ищет возможные решения. Трудно назвать нормальной ситуацию, когда кадастровая стоимость (и, соответственно, налог на недвижимость) для двух расположенных рядом объектов собственности существенно отличается. Критерии определения кадастровой собственности должны быть разумными, а налог на недвижимость – подъемным. Не раз звучали утверждения, что надо перенести налоговое бремя с рабочей силы на недвижимость. Но пока не упорядочена система вычисления налога, об этом не может быть и речи.

Главная цель налоговой реформы – безопасность и благополучие жителей Латвии.

Перевод DELFI. Оригинал здесь