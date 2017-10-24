Правительство поддержало выплату 14,87 млн евро латвийским крестьянам, пострадавшим от наводнения, из программы "Средства на непредвиденные обстоятельства", сообщили агентству LЕТА в правительстве.

До 2 октября фермеры, у которых в результате дождей и затопления погибли посевы, заготовленное сено и ульи, подавали заявки на обследование площадей в региональные учреждения Службы поддержки села. Заявления о посевах гречки и кукурузы можно было подавать до 15 октября.

После обследования полностью погибшими признаны 73 538 га посевов и посадок, 13 071 тонна сена, 16 пчелиных семей и 850 кв.м насаждений.

Общие заявленные убытки составили 20,538 млн евро, но с учетом возможностей государственного бюджета они будут покрыты только частично — на 71,9%.