Избрание "оранжевого миллионера" Дональда Трампа на пост президента США стало ударом для Европы. Его заявления о том, что "союзники должны будут сами расплачиваться за свою оборону" и намеки на то, что поведение США на международной арене может измениться, встревожили очень многих.

Не последняя из проблем, связанных с Трампом - Россия. После "крымской весны" и "проекта возрождения Новороссии" войска НАТО в Балтии стали играть фундаментальную роль в поддержании безопасности не в регионе, но и в Евросоюзе в целом. Именно поэтому в Европе сразу началась дискуссия о том, какой будет судьба сложившегося статус-кво на континенте. Что станет с европейской безопасностью, когда президентом страны, финансирующей НАТО на 75%, станет такой человек, как Трамп? Что произойдет с безопасностью прибалтийских стран?

Между информационными огнями

Если такие вопросы не дают кому-то спать, то совершенно зря. Дело в том, что западная общественность оказалась между двумя информационными огнями, которые сильно повлияли на восприятие самого Трампа и его позиций. С одной стороны — СМИ, явно поддерживающие Хиллари Клинтон. С другой — российские СМИ, которые по очевидным пропагандистским соображениям сделали из кандидата-республиканца новую победу российского руководства.

Удивительно, но самые либерально-ориентированные американские СМИ оказались на одной волне с российскими. И те, и другие утверждают, что Трамп — это "друг Кремля". Дескать, он первым делом наладит отношения с Россией и пожертвует всеми достижениями администрации Обамы. В том числе и укреплением безопасности в таких ключевых точках, как Прибалтика.

Но нужно понимать, что и те, и другие СМИ не заинтересованы в объективном освещении событий. На самом деле, все обстоит совершенно иначе. Вопреки тому, что кричат американские демократы, Трамп никогда не говорил, что он "обожает Путина". И вопреки тому, что передают российские государственные телеканалы, у Трампа нет особого отношения к России.

Во-первых, Трамп часто говорил, что лидерские способности Путина намного выше чем у Обамы. Но это — критика в адрес уходящего президента, а не похвала Путину. Во-вторых, на своей первой же пресс-конференции Трамп заявил, что под его руководством "Россия будет уважать нашу страну намного больше, чем при нынешней власти". Это, опять же, жесткая критика по отношению к оппонентам в США, но никак не намек на то, что Россия — его хороший друг.

Почему Балтия может спать спокойно

По обеим сторонам баррикад мы привыкли видеть страшные заголовки о том, настолько Трамп неадекватен. Но мало кто задумывался над тем, чьим интересам служат те, кто пишет эти заголовки. Между тем, Трамп оставляет все двери открытыми. Он старается тактично избегать формирования неких ожиданий у тех стран, с которыми он будет иметь дело на посту президента. Поскольку у него нет никакого опыта в политике, такое поведение вполне находит оправдание.

Надо просто понимать, что у Трампа не только нет политического прошлого, но и, видимо, нет желания заранее четко озвучивать свою позицию. Он хочет сохранить наибольшее пространство для маневра. И даже если Трамп делает это не из остроумных стратегических соображений, а просто потому, что у него нет собственного мнения, то это тем более не означает, что он подорвет всю западную систему безопасности. Скорее, наоборот: его администрации придется долго разбираться в ситуации, и не исключено, что он придет к тем же выводам, что и Барак Обама.

В этом смысле Европейский Союз и страны Балтии могут спать спокойно. Новый президент США не такой человек, каким его описывало российское или американское телевидение на протяжении последних месяцев. Он просто не совпадает с тем Трампом, который открыто заявляет, что "США в гонке вооружений превзойдут всех". То же самое касается и его кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который на днях заявил в Сенате, что "действия России в Европе противоречат американским интересам", и "наши союзники по НАТО совершенно правы, когда обеспокоены действиями России".

Чем ближе президентство Трампа, тем яснее становится, что причин беспокоиться за судьбу Балтии нет. А расслабиться мы можем потому, что того Трампа, которого мы все время опасались, просто не существует.