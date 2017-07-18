Существует великое множество способов, как спасти страну. Великий комбинатор Остап Бендер из "12 стульев" некогда призывал пожертвовать 500 рублей, чтобы спасти "гиганта мысли" и будущее государства.

Бывший президент Франции Николя Саркози в свое время объявил, что вернется в политику, поскольку "иной возможности нет, необходимо действовать, потому что государство нужно спасать". В случае Латвии, похоже, в очередной раз (уже который по счету!) государственный бюджет может спасти алкогольный акциз. Наверное, у нас, предпринимателей отрасли, это должно вызывать невероятное чувство гордости. Однако почему-то вызывает какие-то совсем другие чувства.

Ну а если серьезно, без шуток и иронии, то вывод об алкоголе как о "спасителе" закономерно напрашивается каждый раз, когда чиновники в спешке начинают калькулировать, откуда взять деньги, чтобы залатать дыры в бюджете и отрапортовать большой Европе, что Латвия МОЖЕТ! И в роли налоговой "дойной коровы", как всегда, выступают алкогольные напитки.

Мы, безусловно, понимаем, что налог на алкоголь будет повышаться, и в прошлом году даже была достигнута договоренность с правительством о том, как именно это будет происходить. Но тут у государства вдруг рождается налоговая реформа. Так сказать, в результате незапланированной беременности. И в очередной раз обещания по поводу прогнозируемости и возможности что-то планировать, дававшиеся предпринимателям, превращаются в "пшик"; вместо этого тебя ставят перед фактом пятикратного повышения (по сравнению с тем, что было обещано).

В результате предложенной Министерством финансов налоговой реформы, в следующем году цены на крепкие (40%) алкогольные напитки в розничной торговле повысятся в среднем по меньшей мере на 1,10 евро за литр. С одной стороны, можно радостно потирать руки — дескать, ах, как хорошо, меньше пьяных будет на улицах. Но, к сожалению, ни одно повышение акциза на алкоголь еще никогда не приводило к увеличению числа трезвенников. Совсем наоборот, мы слишком быстро забыли печальный опыт 2009-2012 годов, когда в результате драконовской налоговой политики объем продаваемого легального алкоголя упал на 40%, и его "успешно" заменила крутка, да и контрабанда расцвела пышным цветом. Кстати, ни то, ни другое никуда не исчезло и сейчас: по меньшей мере 25-30% от продаваемого в Латвии крепкого спиртного реализуется подпольно, а не в магазинах.

Наши мудрые госмужи и госдамы обладают потрясающей способностью игнорировать очевидные вещи и продолжать наступать на старые грабли. Только в 2016 году доходы от акцизного налога в категории крепких алкогольных напитков достигли, наконец, уровня 2008 года, или докризисного уровня. И это произошло в условиях, когда акцизный налог в этой категории в течение восьми лет возрос на 56%! Да, денег не хватает, однако только слепой может не увидеть, что наконец, благодаря разнице в ставках акциза с нашими соседями, приграничная торговля в прошлом году внесла в государственный кошелек дополнительно 20 миллионов евро! При существующей акцизной ставке за 6 месяцев этого года в Латвии уже собрано на 8,2 млн. евро больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Мы неоднократно демонстрировали расчеты депутатам, с цифрами на руках обосновывали, что, сохранив обещанный правительством ранее прирост ставки акциза на градусный (крепкий) алкоголь, государство в 2018 году могло бы получить на 28 миллионов больше. Но похоже, это никому не нужно. А что предприниматели получают взамен? Пятикратное по сравнению с ранее обещанным увеличение акцизного налога.

Уважаемые " 100 мудрых голов"! Вряд ли можно будет призывать народ, а тем более насильно заставить его активнее покупать подорожавший алкоголь, чтобы государственная касса пополнялась столь же успешно, как это начертано в министерских чиновничьих "экселях". Если правительство продолжит подобную политику в отношении предпринимателей, и не будет принимать во внимание риски, которые создает теневая экономика и непродуманное резкое повышение ставки акцизного налога, про все эти теоретические налоговые поступления можно попросту забыть! Никакая "дойная корова" не спасет государство, если не соблюдаются правила, и если нет элементарной моральной гигиены и уважения.