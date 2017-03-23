Весна в Латвию пришла вместе с дорожным скандалом – жители требуют срочно залатать ямы на дорогах. В Бауском крае из-за плохого качества грунтовых дорог депутаты даже рассматривают возможность объявить чрезвычайное положение, а некоторые жители в знак протеста готовы перекрыть шоссе Via Baltica.

Практика показывает, что такого рода действия являются вполне результативным методом решения проблем, дорога у Вецпиебалги тому доказательство. Не исключено, что из средств на непредвиденные расходы деньги в бюджете найдутся и в этот раз. И страсти поутихнут, пока в какой-нибудь волости скорая помощь или школьный автобус снова не смогут проехать по дороге из-за распутицы и колдобин.

Привычный ответ на вопросы о ремонте дорог – денег нет! Вернее, в принципе деньги есть – ведь автоводители в этом году заплатят более полумиллиарда евро в бюджет в виде налогов. Но лишь менее четверти этой суммы - 159 миллиона евро - пойдёт на дорожный ремонт и строительство. Остальные средства будут направлены на другие нужды. Ситуацию улучшат еврофонды, которые дадут ещё 127 миллиона евро. Но этого всё равно не хватит для приведения в порядок всех 20 тысяч километров государственных дорог. На это, по грубым подсчётам, требуется более 4 миллиардов евро. Дорожники уже многие годы пытаются добиться от правительства увеличения финансирования, но ясно, что для латвийского бюджета такая сумма нереальна.

Создастся впечатление, что проблемы отрасли связаны только с нехваткой финансирования и в результате - за что платим, то и имеем. Но это не совсем так, дело не только в отсутствие денег. Кризисные ситуации в Баусском и в Вецпиебалгском, а до этого во многих других краях – это симптомы латвийской дорожной болезни. Болезнь эта – неэффективное планирование и распределение имеющихся средств между разными строительными объектами. Муниципалитеты уже давно жалуются, что им непонятен принцип, по которому выбираются дороги, на которых проводят ремонты. Совершенно не очевидно, что при увеличении финансирования исчезнут форс-мажорные явления (как в Бауске). И даже если таких ситуаций станет меньше, может получиться, что проблемы неэффективности расходования средств будут просто залиты дополнительными деньгами.

Без понятного и всеобъемлющего анализа того, почему нужна та или иная дорога, дополнительное финансирование выглядит как участие в грустной лотерее, когда в качестве приза выступает поездка по гладкому асфальту из одного безлюдного места в другое.

Латвии нужен системный подход к транспортной инфраструктуре: объективный расчёт целесообразности вложений в содержание каждой конкретной дороги. Расходы подсчитать нетрудно, а вот целесообразность определить сложнее, так как нужно учитывать не только интенсивность движения, но и то, как та или иная дорога влияет на доступность рабочих мест, школ, больниц и т.д. Если дорога ведёт к единственной школе или больнице в крае, то её ремонт должен иметь приоритет, даже если другие используются более интенсивно. Такого рода анализ необходим и для возможной оптимизации сети школ и больниц – закрытие школы будет менее болезненно, если обеспечить беспроблемный доступ к соседней школе по хорошей дороге. Отсутствие координации планирования неизбежно приведет к неэффективным и ненужным тратам.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi в этом году проведет ревизию всех дорог в государстве, чтобы точно определить их состояние. Это важный шаг, без которого серьёзный анализ транспортной инфраструктуры невозможен. Следующим должен быть анализ того, как сеть дорог обеспечивает досягаемость школ, больниц, краевых и районных центров, как влияет на предпринимательскую деятельность.

Латвия действительно тратит меньше денег на дорожную инфраструктуру, чем соседние страны. К тому же, по разным оценкам, при сегодняшней демографической тенденции, за следующие 15 лет Латвия может потерять ещё 300 тысяч человек. А это значит, на одного человека придётся в среднем на 20 процентов больше километров дорог, чем прежде. Так что рано или поздно придётся искать источники дополнительного финансирования - за счёт текущих поступлений с налогов или займов, создавая отдельный «дорожный фонд» или без него. Но увеличение финансирования должно происходить только после того, как будут сформулированы принципы - почему, как и какие дороги нужно содержать.