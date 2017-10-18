Улдис Спуриньш. Латвии нужно 3000 IT-выпускников в год

Через десять лет после начала цифровой революции информационные коммуникационные технологии (ИКТ) находятся на подъеме. Это очевидно. ИКТ меняют ежедневную жизнь людей и работу предприятий, создают новые бизнес-модели. Однако от наших знаний и способностей зависит, как именно мы сможем использовать созданные ИКТ новые возможности.

Самые доступные и не требующие от нас многих усилий — это развлечения при помощи ИКТ. Эти инструменты мы используем добровольно и с энтузиазмом. В этом контексте важно научиться заботиться о своей цифровой идентичности и репутации, а также о безопасности в целом. Об этом много говорят такие группы по интересам, как DQInstitute. Однако содержание, предлагаемое развлекательной индустрией, мы можем начать потреблять и без этих навыков.

Если за развлечения платят сами потребителям и ИКТ-навыки здесь только открывают новые возможности, то за приобретение ИКТ-навыков, которые нужно использовать на рабочем месте, платит работодатель. Исследования ОЭСР доказывают, что на рынке труда ценятся навыки ИКТ для получения и обработки информации, коммуникации и выполнения практических задач. Люди, которые могут решать различные проблемы, используя доступ к интернету и социальным сетям, обрабатывать информацию с помощью специальных программ и представлять результаты в цифровой среде, получают больше, чем те, кто этого не умеют. Однако все-таки самые большие выгодоприобретатели — это ИКТ-профессионалы и предприниматели, которые пользуются спросом во всем мире. В Латвии в отрасли услуг ИКТ средняя зарплата на 62% выше, чем в среднем по народному хозяйству.

Согласно последним оценкам ЕС, к 2020 году дефицит ИКТ-специалистов в Евросоюзе достигнет 500 тыс. человек, и Еврокомиссия, по крайней мере на политическом уровне, признала наличие проблемы.

В Латвии с 2008 года занятость в отрасли услуг ИКТ выросла на 84%. В экономике в целом число ИКТ-специалистов выросло на 46%. В 2016 году в отрасли услуг ИКТ было занято 25,2 тыс. работников, значительная часть которых — в компьютерном программировании, консультировании и других сферах. Число ИКТ-специалистов в целом достигло 19,7 тыс. Но предприятия ИКТ-отрасли могли бы нанять еще больше специалистов, и они уже много лет говорят о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться при поиске новых работников.

Границы сферы ИКТ становятся все более размытыми. Профессиональные навыки ИКТ, такие как алгоритмическое мышление или анализ данных и программирование, сегодня востребованы не только на ИКТ-предприятиях, но практически во всех отраслях народного хозяйства. Например, в современных автомобилях почти все системы контролируются с помощью компьютерных программ, а автопроизводители комплектуют специальные инженерные команды для разработки программного обеспечения — они занимаются дизайном будущих моделей и различными новшествами. Фармацевтические компании создают программы, которые помогают изобретать новые медикаменты. В свою очередь, в сельском хозяйстве все чаще полагаются на анализ данных и автоматическое техобслуживание.

Обучение по программе информационных технологий в Латвии ежегодно заканчивают примерно 670 молодых специалистов, но этого недостаточно. CERTUS прогнозирует: чтобы обеспечить развитие отрасли и равномерный спрос на ИТ-специалистов в других отраслях, в ближайшие годы общее число выпускников ИТ программ следует увеличить до 3000 человек в год. Крупнейшие латвийские вузы не могут жаловаться на недостаток интереса со стороны абитуриентов. Например, на бакалаврскую программу факультета компьютерных знаний Латвийского университета этим летом хотели поступить 321 человек, что значительно больше, чем выделенные для программы 220 бюджетных мест. Пользуются популярностью и бакалаврские программы на факультете компьютерных знаний и ИТ в Рижском техническом университете.

Заявки и бюджетные места на бакалаврские программы Латвийского университета на 2017/2018 академический год. Источник данных: статистика о заявках на программы основного курса (www.latvija.lv).

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Примечание: на графике обобщены данные о бакалаврских программах ЛУ, для которых число бюджетных мест превышает 15. Заявки на платные учебные программы не включены. Для программы психологических знаний указана сумма числа бюджетных мест и числа заявок на программы профессионального и академического бакалавра.

К сожалению, большая часть студентов, которая начинает учебу, ее не заканчивает. Данные Латвийского университета свидетельствуют, что после первого семестра отчисляют примерно 30% от всех студентов, принятых на программы ИТ основных знаний в ЛУ, а после второго семестра — еще примерно 15%. Похожая ситуация наблюдается и в других высших школах Латвии. Число отсеявшихся в долгосрочном периоде можно уменьшить, улучшив предварительные знания студентов по математике и другим точным наукам. Возможно, улучшения можно добиться даже в краткосрочной перспективе — усовершенствовав процесс отбора и индивидуально работая со студентами, у которых возникают трудности влиться в учебный процесс.

В свою очередь, число студентов и вместе с тем выпускников факультетов компьютерных технологий можно повысить, привлекая людей, которые по разным причинам учиться в сфере ИТ сейчас не желают. Например, с помощью такой инициативы, как Riga TechGirls, уделяя особое внимание девушкам, удельный вес которых в ИТ-сфере сейчас сравнительно мал. Другой вариант — по примеру Гарвардского Университета (США) предлагать студентам всех специальностей вводный курс компьютерных наук, которая бы фокусировалась на развитии абстрактного и алгоритмического мышления, структурировании данных и программировании. Впрочем, без привлечения студентов из-за рубежа достичь цели в 3000 выпускников в год будет почти невозможно.

Чтобы добиться желаемых результатов, в сотрудничестве с ИКТ-предприятиями необходимо создать новую или приспособить какую-то из уже существующих высших школ под нужды образовательных ИТ-программ. Создаваемое предложение должно быть финансово конкурентоспособно, должно иметь четко обозначенные карьерные возможности после завершения учебы. К тому же, программа должна быть гибкой в отношении языка обучения, позволяя начинать учебу на иностранных языках.