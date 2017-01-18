В начале нового года люди обычно загадывают желания, формулируют задачи и цели, которых бы хотелось достичь за этот год. Чтобы новогодние мечты и обязательства могли воплотиться в жизнь, нужно трезво и объективно оценить что мы имеем на данный момент. Без пессимизма о том, что "все плохо", но и не обманывая себя рассказами об "истории успеха".

Так что же мы имеем? В Латвии мы пользуемся достаточно большой свободой личности. Даже вопреки тенденции "поправок о лояльности" последних лет, все еще можем выражать практически любое мнение, не опасаясь за свою жизнь, свободу, здоровье. И это немало. На свете есть много мест, где рот лучше держать на замке.

Номинально у нас есть и все необходимые атрибуты демократии: регулярные выборы, политические партии, свободная пресса и прочее. Однако доверие общества парламенту, правительству, политическим партиям, в течение уже многих лет — выражусь дипломатично — сохраняется на очень низком уровне. К тому же, оказывается, даже при наличии всех номинальных атрибутов, в течение 26 лет совершенно демократически можно систематически изолировать третью часть населения (выделенную этнически) от реального участия в политическом процессе. В результате политическая конкуренция в стране практически отсутствует, и, несмотря на на то, что правительства меняются, правящая коалиция многие годы остается той же.

В течение последних 20 лет мы вступили во все престижные международные клубы — Европейский Союз (ЕС), НАТО, ОЭСР. Пускай у нас все еще существуют некоторые проблемы с правовой средой, но в принципе мы можем быть уверены, что нашу частную собственность завтра не национализируют. И это тоже немало, ведь у множества людей в этом мире такой уверенности нет.

Государство ответственно распоряжается финансами — дефицит бюджета очень низкий и уровень внешнего государственного долга (% от ВВП) продолжает уменьшаться. В общей сложности в Латвии хорошая предпринимательская среда. Можно высказывать различные упреки в адрес рейтингов Всемирного Банка и других международных организаций, но все же 14-е место в рейтинге предпринимательской среды за просто так не дают.

Одновременно надо признать, что "история успеха" была все же не столь успешной, как хотелось бы.

В 1995-ом году наши реальные доходы (ВВП на душу населения) были схожи с литовскими, существенно ниже чем, в Эстонии, немного меньше, чем в России, и составляли лишь 15% от уровня доходов Германии. Сегодня, 20 лет спустя, наши реальные доходы почти в три раза больше, однако все еще намного меньше, чем в Эстонии. Но теперь уже меньше чем в Литве, выше чем в России, и составляют 31% от уровня доходов Германии (данные за 2015-й год). Могло ли быть лучше? Да. Например, Сингапур за тридцать лет увеличил свой ВВП на душу населения в тридцать раз.

За последние 26 лет мир сильно изменился. Остановлюсь лишь на двух очень важных для нас фактах.

Во-первых, в начале 90-х не было никакого разнообразия мнений насчет возможных моделей и направлений развития. США и Европа были признаны неоспоримыми мировыми лидерами. Китай и Южная Азия, выбравшие свой путь развития, не совпадавший с тогдашним мэйнстримом, выглядели немного странными, но, в общем-то, малозначимыми исключениями. В 1990-м году на долю США приходилось более четверти (26,6%) мирового ВВП, а на долю Китая лишь 1,6%.

Во-вторых, тогда казалось что Европа будет становиться все более обширной и федеративной, что в ее состав войдут и Турция, и Украина, и — кто знает, возможно, даже Россия.

Как же все это выглядит сегодня? В плане мирового ВВП США остаются там же, где были (24,4%), доля Китая в 2015-м году выросла до 15%. В мире серьезно обсуждают столетие под знаком Азии. Расширение ЕС уже обсуждают все меньше и меньше. Кто из нас сегодня серьезно верит в то, что Турция и Украина в обозримом будущем могли бы присоединиться к Евросоюзу? Brexit ознаменовал скорее противоположную тенденцию. О более тесной интеграции тоже говорят все реже, и все чаще возникают вопросы о жизнеспособности последнего большого достижения — еврозоны.

Когда с существующей ситуацией все ясно, возникает вопрос — что же делать? И стоит ли что-либо делать?

Лично я считаю, что, если как государство мы будем продолжать жить и действовать так же как до сих пор, в будущем нас ожидает состояние комфортной стагнации.

Под стагнацией для Латвии я подразумеваю темп роста ВВП в размере среднеевропейского плюс эффект от осваивания фондов ЕС (я сознательно не хочу использовать слово "инвестиции"). Такой рост означает примерно 3% ВВП в год. С одной стороны, это бы обеспечило рост нашего среднего уровня жизни, но с другой — то, что мы еще долгие и долгие годы будем последними в ЕС.

Почему? Во-первых — география непреклонна. В рамках экономического пространства Европы мы что-то вроде Латгалии в масштабе Латвии. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Во-вторых, даже стагнация может быть для многих очень комфортным состоянием. Например, подпитка из фондов ЕС означает то, что предприниматели, которые стали профессиональными получателями средств этих фондов, будут продолжать рассказывать "историю успеха". В-третьих, я все же считаю, что для Латвии не существует какой-либо жизненной угрозы извне, которая бы заставляла мобилизоваться для достижения целей по развитию.

Бурный экономический рост — это не обычное явление. Он не положен автоматически всем, кто включен в первую двадцатку рейтинга Всемирного Банка. Или тем, кто вступил в ЕС, НАТО, ОЭСР или еще куда-то. Его не обеспечит рынок или какая-нибудь невидимая рука внешних сил.

Существует ли другой сценарий? Рывок? Мировой опыт показывает, что рывок может произойти только тогда, когда государство объединяет свои силы с частным сектором, чтобы осуществить целенаправленную политику развития. К сожалению, с 2004-го года мы поддались лени, понемногу перестали думать своей головой, вместо этого стали ждать директив ЕС. "Что скажет Европа?" стало главным вопросом во всех коридорах власти. Но я считаю , что таким образом мы рецепта успеха не дождемся.

Почему? Во-первых, потому что у разных стран ЕС очень разные вызовы по развитию экономики. Поэтому европейский подход One size fits all ("один размер для всех"), на мой взгляд, обречен на провал. Во-вторых, будем реалистами — опыт последних лет показывает, что изменения климата беспокоят Европу намного больше, чем рост экономики. И это понятно — у взрослых взрослые проблемы. И, наконец, в-третьих — у ЕС сегодня есть намного более актуальные проблемы: иммиграция, Brexit, евро и другие. Сообщения о том, что помощь фондов ЕС новым странам- участницам в следующем периоде планирования может быть прекращена, тоже достаточно ясный сигнал.

Самое время вернуться к проверенным аксиомам: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.