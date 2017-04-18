Не так давно на одной престижной международной конференции один из лекторов показал аудитории обложку издания Times, на которой был изображен новорожденный и подпись – он проживет 110 лет. Это вполне реально, так как продолжительность нашей жизни постоянно увеличивается.

С одной стороны – жить долго может быть прекрасно, с другой – чтобы качество жизни стремительно не упало, необходимо своевременно начинать формировать финансовую подушку на старость. Один из благоприятных способов для этого – страхование жизни, роль которого в стареющем обществе Латвии до конца еще не оценена.

Средняя продолжительность жизни неуклонно растет – это факт. В настоящее время работающим необходимо считаться с тем, что момент, когда они смогут сидеть в кресле-качалке и будут присматривать за внуками – отдаляется. Чтобы заработать на пенсию, нам придется работать дольше. Намного дольше. Если в настоящее время пенсионный возраст составляет 63 года, то те, кому сейчас тридцать, на пенсию смогут выйти только приблизительно к 70 годам.

Старение населения Европейского союза представляет собой огромную проблему для правительств стран ЕС, которым необходимо обеспечить жителям соответствующие пенсионные доходы. Ожидается, что относительное число людей в возрастной группе 65 лет и старше, по сравнению с возрастной группой от 15 до 64 лет, удвоится в период с 2013 до 2060 года (данные – Insurance Europe). Хотя в настоящее время в Европе на четырех человек в трудоспособном возрасте приходится один пенсионер, в будущем это бремя будут нести только два трудоспособных человека. Поэтому многие государства Европы уже начали реформировать свои пенсионные системы, однако этого будет недостаточно. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обращает внимание на то, что жители сами должны взять на себя ответственность и способствовать более длительному пребыванию на рынке труда, если мы хотим достойных доходов в пенсионном возрасте. Для содействия накоплению страховой отрасли в настоящее время есть что предложить.

В настоящее время даже выгодно копить

Ближайшие несколько лет численность работающих в Латвии может сохраняться на уровне около 900 тысяч. На этих трудящихся в нашей стране приходится 457 284 человек старше трудоспособного возраста (23,2%, данные ЦСУ – 2016). В свое время пенсионер уходил на пенсию и жил еще пять-десять лет, теперь пенсионер живет еще двадцать лет. Вопрос – что мы сами и государство можем сделать, чтобы не допустить стремительное снижение качества жизни в момент, когда завершим трудовую жизнь и отправимся на отдых?

В молодости мысль о накоплении денег или инвестировании в долгосрочные проекты может вызвать аллергию, правда, следует признать – это краткосрочное мышление. Суровая правда в том, что человек сам должен копить и думать о своей старости – это может быть страхование жизни, накопительное пенсионное страхование или 3-й пенсионный уровень. Также и государство должно об этом думать и способствовать тому, чтобы происходило это долгосрочное накопление. В данный момент наше государство способствует этому, позволяя страхователям жизни получать возврат подоходного налога с населения в размере 23%. В настоящее время в публичном пространстве появилась информация о том, что способствующие долгосрочному накоплению налоговые скидки могут быть пересмотрены. Хотелось бы подчеркнуть, что ликвидация этих скидок может ликвидировать также и мотивацию у жителей создавать накопления, что со стороны государства было бы очень недальновидной политикой.

Те, кто в настоящее время уже копят, окажутся в выигрыше. Родители копят на будущее ребенка, ребенок, когда вырастет, продолжит эту традицию, копя для своих детей, своей пенсии, заодно выполняя страхование жизни. В Латвии такое долгосрочное мышление еще относительно ново, и этому есть несколько серьезных причин – новая экономика, смены валют, девальвации. Поэтому в Европе страхование жизни составляет 50-70% от общего объема рынка, у нас же – всего 23-25%. У нас люди спешат застраховать прежде всего имущество, и только затем – жизнь.

Живи сегодняшним днем! Действительно?

В СМИ и рекламе призывают – проживи этот день как последний! Не откладывай, наслаждайся сейчас! Однако жители уже сейчас должны создавать накопления, если не хотят, чтобы доходы в пенсионном возрасте уменьшились в два или три раза. Важно выбрать, кому человек верит, и инвестировать! Купить землю, лес, недвижимость, ретро автомобиль – нечто такое, стоимость чего будет не падать, а расти.

Накопительное страхование жизни предлагает ряд преимуществ, если сравнивать с возможностью копить деньги в чулке или банке. Это возможность получить налоговые скидки и дополнительно обеспечить страхование жизни. В настоящее время в отрасли видно, что объем страхования жизни по-прежнему относительно небольшой, но число договоров увеличивается, что является позитивным. То есть люди копят, благодаря налоговым скидкам, которые государство в настоящее время предлагает.

Думая о будущих доходах и сохранении трудоспособности, со стороны государства в настоящее время оказывается также поддержка и в сфере здоровья и образования в виде налоговых льгот. И в этой отрасли налоговые льготы оказывают большое влияние. Если их ограничить или отменить, значительно ухудшится система здравоохранения в целом, и большая часть денег уйдет в теневую экономику.

В жизни происходят несчастные случаи, к сожалению, никто не вечен, и люди умирают и в трудоспособном возрасте. У этих людей были регулярные доходы, а после них остаются регулярные платежи. Кто их покроет? В медийном пространстве и социальных сетях время от времени можно слышать печальные истории – пожертвуйте этой семье, которая осталась без кормильца, пожертвуйте здесь и там! Элементарное страхование жизни, даже без накопления, помогло бы покрыть эти расходы!

О том, что растет понимание возможностей улучшить жизнь после выхода на пенсию, свидетельствует также и популярность услуги «Пожизненная пенсия» (число застрахованных +212% в прошлом году по сравнению с 2015 годом). Она предлагает возможность, претендуя на пенсию по возрасту, самому выбрать план и срок денежных выплат из денег, накопленных из социальных взносов 2-го пенсионного уровня, а также предусматривает возможность оставить накопленную сумму кому-либо в наследство.

На данный момент государство в целом способствует накоплению средств и долгосрочному мышлению. Однако настало время громко высказать предупреждение – если способствующие накоплению инструменты будут ликвидированы или существенно ограничены, показатели страхования жизни в Латвии быстро снизятся, и это не в интересах ни жителей, ни самого государства. Нужно начинать думать сейчас – хочу я при выходе на пенсию получать 70% от нынешних доходов или, может быть, только 30%?