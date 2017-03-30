В настоящее время на рынке электроэнергии активно работают 23 торговцев, из них 9 предлагают электроэнергию домохозяйствам, а до конца года активных торговцев электроэнергией может стать еще больше, допускает председатель правления AS Sadales tīkls Андис Пинкулис.

На латвийском рынке электричества соблюдается одинаковое отношение ко всем участникам электроэнергетической системы, подтвердили газете Neatkarīgā Rīta avīze представители Министерства экономики и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Свободный рынок электричества в Латвии действует уже почти десять лет, с каждым годом привлекая все новых торговцев и тем самым обеспечивая покупателям электроэнергии более широкие возможности выбора.

"В настоящее время на рынке электричества имеют право работать 80 предприятий, и это свидетельствует о том, что на этом рынке нет никаких бюрократических преград. Конечно, предприятия, желающие продавать электричество, должны соответствовать определенным требованиям и получить лицензию, однако это делается для того, чтобы защитить покупателей электричества", — поясняет газете заместитель государственного секретаря Министерства экономики Янис Патмалниекс. Он рассказывает, что Министерство экономики запланировало провести оценку рынка электричества, в ходе которой с нынешними и потенциальными участниками рынка планируется обсудить работу и регулирование рынка, а также проблемы, которые мешают более быстрому приходу компаний на рынок и их развитию.

Представитель КРОУ Иева Бетхере сообщила, что 1 апреля AS Sadales tīkls обязано представить в КРОУ сообщение о соответствии предприятия требованиям независимости. Регулятор тщательно изучит, принял ли коммерсант все необходимые меры для того, чтобы обеспечить свою независимость от производства, передачи и торговли электроэнергией. Одновременно Регулятор оценит, обеспечивает ли коммерсант всем участникам рынка электроэнергии одинаковые условия для доступа к распределительной системе, гарантируя при этом защиту данных физических лиц в информационных системах.

Оценивая представленное сообщение, Регулятор также уделит особое внимание прозвучавшей в публичном пространстве информации о том, что " AS Sadales tīkls уменьшает приход на рынок новых торговцев и рост конкуренции". И.Бетхере в Neatkarīgā подчеркивает, что на данный момент у Регулятора нет никакого правового основания считать это правдой, к тому же Регулятор не получил от участников рынка ни одной жалобы о том, что такая ситуация была констатирована (или есть подозрения о чем-то подобном).

В настоящее время домохозяйствам предлагается уже более 30 различных электроэнергетических продуктов, электричество предлагают 9 торговцев, а после полного открытия рынка электроэнергии в начале 2015 года электроэнергию домохозяйствам продавали 4 предприятия. Недавно на рынке электричества стартовала телекоммуникационная компания Lattelecom. "Если бы у этого предприятия были хоть малейшие сомнения, что этот рынок не прозрачен или на нем происходит дискриминация, Lattelecom никогда бы не решился на такой шаг. Мы своими действиями с первого дня существования предприятия доказали, что ко всем участникам рынка относились одинаково", — отмечает председатель правления AS Sadales tīkls А. Пинкулис.

"Выбирая нового торговца электроэнергией, новые провода и кабели прокладывать не нужно, не требуется также менять счетчик или устанавливать дома новые электророзетки. К тому же, клиенты могут менять торговцев каждый месяц", — говорит А. Пинкулис. Домохозяйству или предприятию, прежде чем выбрать торговца электроэнергией, он рекомендует изучить предложения всех торговцев. Это можно сделать на домашних страницах торговцев и по другим предлагаемым ими каналам. Выбирая торговца и его продукт, необходимо обратить внимание на сервис, каналы общения с клиентами, дополнительные услуги, предлагаемые торговцем. Кроме того, обязательно нужно прочитать условия договора.

"Возможно, у некоторых может возникнуть ошибочное представление, что Sadales tīkls, являющееся дочерним предприятием Latvenergo, это что-то вроде предприятия внутри предприятия. На самом деле с точки зрения структуры Latvenergo и Sadales tīkls — это два юридически отдельных предприятия, со своим руководством, структурой, базами данных клиентов. Мы самостоятельны в принятии решений. Это касается как ежедневной работы, так и инвестиционных планов", — подчеркивает А. Пинкулис. Что касается структуры предприятий, то похожая ситуация также в Литве и Эстонии, Латвия в этом смысле не уникальна.

Для содействия развитию рынка электроэнергии и прихода на него новых торговцев Sadales tīkls обеспечивает одинаковый сервис и доступность данных для каждого существующего и потенциального потребителя электроэнергии, к тому же эти сервисные услуги просты в использовании и бесплатны. AS Sadales tīkls обеспечивает все необходимое для того, чтобы каждый желающий мог начать торговлю электричеством. Это включает как информацию о том, как войти в рынок, так и практические вещи, например, доступность бесплатных данных, консультации, возможности использования ИТ-систем, автоматическую систему обмена сообщениями о рынке, что обеспечивает эффективный и качественный обмен данными между AS Sadales tīkls и торговцами.