На латвийском рынке электричества соблюдается одинаковое отношение ко всем участникам электроэнергетической системы, подтвердили газете Neatkarīgā Rīta avīze представители Министерства экономики и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Свободный рынок электричества в Латвии действует уже почти десять лет, с каждым годом привлекая все новых торговцев и тем самым обеспечивая покупателям электроэнергии более широкие возможности выбора.
"В настоящее время на рынке электричества имеют право работать 80 предприятий, и это свидетельствует о том, что на этом рынке нет никаких бюрократических преград. Конечно, предприятия, желающие продавать электричество, должны соответствовать определенным требованиям и получить лицензию, однако это делается для того, чтобы защитить покупателей электричества", — поясняет газете заместитель государственного секретаря Министерства экономики Янис Патмалниекс. Он рассказывает, что Министерство экономики запланировало провести оценку рынка электричества, в ходе которой с нынешними и потенциальными участниками рынка планируется обсудить работу и регулирование рынка, а также проблемы, которые мешают более быстрому приходу компаний на рынок и их развитию.
Представитель КРОУ Иева Бетхере сообщила, что 1 апреля AS Sadales tīkls обязано представить в КРОУ сообщение о соответствии предприятия требованиям независимости. Регулятор тщательно изучит, принял ли коммерсант все необходимые меры для того, чтобы обеспечить свою независимость от производства, передачи и торговли электроэнергией. Одновременно Регулятор оценит, обеспечивает ли коммерсант всем участникам рынка электроэнергии одинаковые условия для доступа к распределительной системе, гарантируя при этом защиту данных физических лиц в информационных системах.
Оценивая представленное сообщение, Регулятор также уделит особое внимание прозвучавшей в публичном пространстве информации о том, что " AS Sadales tīkls уменьшает приход на рынок новых торговцев и рост конкуренции". И.Бетхере в Neatkarīgā подчеркивает, что на данный момент у Регулятора нет никакого правового основания считать это правдой, к тому же Регулятор не получил от участников рынка ни одной жалобы о том, что такая ситуация была констатирована (или есть подозрения о чем-то подобном).
В настоящее время домохозяйствам предлагается уже более 30 различных электроэнергетических продуктов, электричество предлагают 9 торговцев, а после полного открытия рынка электроэнергии в начале 2015 года электроэнергию домохозяйствам продавали 4 предприятия. Недавно на рынке электричества стартовала телекоммуникационная компания Lattelecom. "Если бы у этого предприятия были хоть малейшие сомнения, что этот рынок не прозрачен или на нем происходит дискриминация, Lattelecom никогда бы не решился на такой шаг. Мы своими действиями с первого дня существования предприятия доказали, что ко всем участникам рынка относились одинаково", — отмечает председатель правления AS Sadales tīkls А. Пинкулис.
"Выбирая нового торговца электроэнергией, новые провода и кабели прокладывать не нужно, не требуется также менять счетчик или устанавливать дома новые электророзетки. К тому же, клиенты могут менять торговцев каждый месяц", — говорит А. Пинкулис. Домохозяйству или предприятию, прежде чем выбрать торговца электроэнергией, он рекомендует изучить предложения всех торговцев. Это можно сделать на домашних страницах торговцев и по другим предлагаемым ими каналам. Выбирая торговца и его продукт, необходимо обратить внимание на сервис, каналы общения с клиентами, дополнительные услуги, предлагаемые торговцем. Кроме того, обязательно нужно прочитать условия договора.
"Возможно, у некоторых может возникнуть ошибочное представление, что Sadales tīkls, являющееся дочерним предприятием Latvenergo, это что-то вроде предприятия внутри предприятия. На самом деле с точки зрения структуры Latvenergo и Sadales tīkls — это два юридически отдельных предприятия, со своим руководством, структурой, базами данных клиентов. Мы самостоятельны в принятии решений. Это касается как ежедневной работы, так и инвестиционных планов", — подчеркивает А. Пинкулис. Что касается структуры предприятий, то похожая ситуация также в Литве и Эстонии, Латвия в этом смысле не уникальна.
Для содействия развитию рынка электроэнергии и прихода на него новых торговцев Sadales tīkls обеспечивает одинаковый сервис и доступность данных для каждого существующего и потенциального потребителя электроэнергии, к тому же эти сервисные услуги просты в использовании и бесплатны. AS Sadales tīkls обеспечивает все необходимое для того, чтобы каждый желающий мог начать торговлю электричеством. Это включает как информацию о том, как войти в рынок, так и практические вещи, например, доступность бесплатных данных, консультации, возможности использования ИТ-систем, автоматическую систему обмена сообщениями о рынке, что обеспечивает эффективный и качественный обмен данными между AS Sadales tīkls и торговцами.