После изменений в структуре тарифов на распределение электроэнергии расход электроэнергии даже немного увеличился — это означает, что клиенты научились использовать электричество эффективно, подчеркивает председатель правления AS "Sadales tīkls" Андис Пинкулис.

"В первые месяцы после пересмотра структуры тарифов наблюдался динамичный процесс пересмотра мощности подключения к электросети – как в сегменте юридических клиентов, так и в сегменте домашних хозяйств, так как теперь общая сумму счета за электроэнергию зависит также и от выбранной мощности подключения. Сегодня клиенты выясниди, какая мощность им необходима, и отказываются от лишней неиспользованной мощности", – отмечает в интервью газете "Diena" А. Пинкулис.

Руководитель AS "Sadales tīkls" отмечает, что одна из важнейших задач, выполненных в прошлом году, – это сбалансирование структуры тарифов на услуги распределительной системы, в результате чего в настоящее время тариф состоит из двух частей – фиксированной, т.е. платы за обеспечение подключения, и платы за доставку электроэнергии. В итоге клиенты стали понимать, что счет за электричество составляют не только израсходованные киловатт-часы, но и, к примеру, расходы на электросеть как инфраструктуру – это содержание линий электропередачи, их реконструкция, а также гарантия предприятия клиенту, что он всегда сможет пользоваться электричеством на принадлежащем ему объекте.

С клиентов, которые ошиблись в расчетах и сначала попросили уменьшить мощность подключения, а теперь, оценив свои потребности и привычки, снова просят ее увеличить, чтобы обеспечить себе качество жизни и потребности бизнеса, в течение первого года после выравнивания тарифов "Sadales tīkls" не будет брать плату за восстановление мощности в прежнем объеме. В настоящее время в среднем за месяц около 1500 клиентов еще меняют мощность подключения в сторону как ее уменьшения, так и увеличения.

Из приблизительно 120 тысяч клиентов, на объектах которых расход электроэнергии нулевой или очень небольшой, около 10 тысяч решили отключить электроэнергию, а еще 10 тысяч клиентов с минимальным потреблением электроэнергии пересмотрели необходимую мощность подключения и попросили ее уменьшить. В то же время изменения в структуре тарифов не повлияли на привычки клиентов в использовании электроэнергии.

"Расход электроэнергии даже немного увеличился – это означает, что клиенты научились использовать электричество эффективно, одновременно не увеличив или даже немного уменьшив свои платежи. Правда, объем расходуемой электроэнергии в определенной мере соотносится с тенденциями развития экономики – если внутренний валовой продукт растет, то соответственно увеличивается и расход энергии. В этом году мы также прогнозируем, что общий расход электроэнергии может вырасти на 1 %", – считает A. Пинкулис.

Предприятие все больше проводит различные работы по реконструкции, даже не отключая клиентов от сети или значительно сокращая время отключения. В прошлом году допустимая продолжительность отключения из-за плановых работ составляла 6 часов, а нынче она установлена не дольше 5 часов. Кроме того, все чаще реальное время отключения намного меньше. Выделяя ежегодно на модернизацию около 100 миллионов евро, нам удалось улучшить техническое состояние сети и, соответственно, уменьшить число зарегистрированных неисправностей с 28 тысяч случаев в 2015 году до 23 тысяч в прошлом году. Это означает, что большому числу клиентов вообще не пришлось испытывать неудобства из-за отключений электроэнергии.

"В планах на этот год – продолжить улучшение качества и надежности электроснабжения, а также уменьшить число и длительность аварийных отключений. Всего в этом году планируется реконструировать и реновировать электросеть протяженностью 1700 км. Это включает и модернизацию трансформаторов, и приведение в порядок электросетей, с повышением общей надежности системы электроснабжения. Мы обновляем также парк спецтехники, приобретая эффективное и функциональное оборудование. Думаем также о повышении уровня удовлетворенности клиентов, улучшая качество услуг, каналы для коммуникации, развивая э-среду", – подчеркивает председатель правления AS "Sadales tīkls".