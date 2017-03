Своевременная реновация и реконструкция электросети — главная предпосылка качественного и непрерывного электроснабжения каждого клиента, поэтому и в этом году AS "Sadales tīkls" продолжает в Риге целенаправленную реконструкцию электросети, построенной в прошлом веке, а также реализацию важных проектов по реконструкции электрооборудования на подстанциях "Centrālā", "Bišuciems" и "Jāņciems". После их завершения повысится надежность и качество электроснабжения более чем 58 000 домохозяйств и предприятий в Плявниеки, Дарзциемсе, Зиепниеккалнсе, Бишумуйже, Катлакалнсе, Московском форштадте, в центре города, а также в районе улицы Авоту. С учетом планов развития столицы, один из важнейших проектов в Риге — строительство новой подстанции в районе улицы Сканстес, которая в будущем обеспечит клиентам дополнительную мощность электросети и возможность устройства новых подключений.

Исторически электросеть в Риге формировалась с конца XIX века, поэтому AS "Sadales tīkls" осуществляет ее планомерную реконструкцию, учитывая как возраст электросети, так и развитие города и предпринимательской деятельности. Для улучшения электроснабжения рижан за прошедшие годы реализованы важные проекты по реновации и реконструкции электросети и в этом году работа продолжается. Вложив в развитие электросети более 9 млн. евро, в этом году в Риге AS "Sadales tīkls" планирует построить 25 км кабельных линий среднего напряжения 10 кВ, 25 км кабельных линий низкого напряжения 0,4 кВ, а также реконструировать или построить заново 22 трансформаторные подстанции.

Наибольший объем работ выполняется в историческом центре города, где по-прежнему эксплуатируется построенная в начале прошлого века электросеть системы 3x220В (вольт), для содержания которой AS „Sadales tīkls" необходимо особое электрооборудование и устройства. Техническое состояние этой электросети делает затруднительным как устройство новых подключений, так и использование современной электротехники, в ней также невозможно установить „умные" счетчики электроэнергии. Общая протяженность сети, обеспечивающей электроснабжение более 32 000 пользователей, составляла 192 км, а с 2014 года она постепенно реконструируется в современную электросеть напряжением 0,4 кВ. В результате реконструкции электросети улучшится надежность и качество электроснабжения клиентов, особенно в тех частях города, где электросеть перегружена. Кроме того, AS "Sadales tīkls" сможет обеспечивать мощности подключения в соответствии с нуждами клиентов. У новых клиентов будет возможность устройства подключений с более низкими затратами, уменьшатся также потери электроэнергии, причиной которых являются устаревшие электролинии. Однако, чтобы клиенты могли в полной мере использовать качественную, соответствующую современным требованиям электроэнергию и повысить энергоэффективность своих объектов, большое значение придается приведению в порядок внутренних электросетей зданий в соответствии с этим напряжением, ведь в большинстве денационализированных или приватизированных зданий электропроводка сохранилась с прошлого века, когда изначально она предназначалась только для освещения квартир. В этом году в реконструкцию электросети в историческом центре города AS "Sadales tīkls" инвестирует 6,5 млн. евро, и уже к концу года свыше 10 тысяч клиентов будут получать электроэнергию из сети напряжением 0,4 кВ. Предусмотрено, что реконструкцию исторической электросети AS "Sadales tīkls" завершит в ближайшие 10 лет.

Для того чтобы процесс реновации электросети был эффективным и экономичным, большое значение при его планировании имеет успешное сотрудничество с городским самоуправлением, поэтому о намеченных работах AS "Sadales tīkls" регулярно информирует муниципальные предприятия и организации, а от них получает информацию как о планах развития города и предпринимательской деятельности, так и о возможностях одновременной реализации запланированных самоуправлением проектов по улучшению уличной и городской инфраструктуры. Например, в прошлом году завершилась замена кабельных линий среднего напряжения 10 кВ на улицах Буру, Лайву, Мукусалас, в районе Островного моста и набережной Закюсалы. Эти работы были согласованы с реконструкцией Островного моста, а в этом году проекты АS "Sadales tīkls" и Департамента сообщения Рижской думы будут одновременно осуществляться на улицах Меркеля, Элизабетес, Ленчу, K.Валдемара, Дунтес, Бривибас, Дзирнаву, Стабу и Лачплеша. Такая практика взаимодействия позволяет как самоуправлению, так и АS "Sadales tīkls" эффективнее использовать предназначенные для инвестиций средства, способствуя тем самым развитию самоуправления и благосостоянию жителей. Так же успешно AS "Sadales tīkls" и Департамент сообщения Рижской думы реализовали свои проекты на улице Лачплеша, где одновременно с заменой уличного покрытия AS "Sadales tīkls" проводило укладку резервных труб. Для того чтобы в будущем во время реконструкционных работ не портить уличное покрытие, AS "Sadales tīkls" одновременно с работами по реконструкции улицы уложило запасные трубы для прокладки электросети, так как к 2020 году в этой части города планируется реализовать несколько проектов по реконструкции электросети и будут проложены новые кабельные линии, которые пересекут улицу Лачплеша в 22 местах.

Один из важнейших объектов электроснабжения — это подстанции, так как они обеспечивают энергоснабжение нескольких тысяч жителей, предприятий и объектов государственного значения, а их реконструкция позволяет подключать к сети новых потребителей электроэнергии. AS "Sadales tīkls" и ранее уделяло большое внимание их реновации: были реконструированы подстанции "Torņakalns", "Bastejkalns", "Iļģuciems", "Šķirotava", "Imanta", „Bolderāja I", "Krasts", "Salamandra", "Grīziņkalns" напряжением 110/10 кВ и построена новая подстанция "Mežaparks". В этом году продолжается реконструкция подстанции "Centrālā" на ул. Лачплеша, начата реконструкция подстанции "Bišuciems" и разработка технического проекта реконструкции для подстанции "Jāņciems" в Плявниеки — крупнейшей в Латвии по объему потребляемой клиентами электроэнергии. После реконструкции улучшится качество и надежность электроснабжения клиентов в таких микрорайонах города, как Торнякалнс, Салас, Агенскалнс, Вецрига, Центр, Ильгюциемс, Дзирциемс, Засулаукс, Кенгарагс, Шкиротава, Румбула, Иманта, Спилве, Болдерая, Московский форштадт, Югла, Гризинькалнс, Пурвциемс, Межапарк. Чиекуркалнс, Авоты, Зиепниеккалнс, Бишумуйжа, Катлакалнс, Дарзциемс и Плявниеки, Учитывая планы по развитию города, важным является проект строительства новой подстанции "Skanste" в районе улицы Сканстес совместно с AS "Augstsprieguma tīkls". В этом году строительство новой подстанции завершится, а для того, чтобы подключить к ней новые объекты, дополнительно осуществляется прокладка 20 км новой кабельной линии напряжением 20 км. Столь же важным является проект строительства новой подстанции "Stīpnieki" в Марупе, в окрестностях аэропорта "Rīga", так как согласно плану развития этой территории расположенным здесь объектам потребуются дополнительные подключения и электроснабжение большой мощности, что будет способствовать развитию строительства и предпринимательской деятельности. В реконструкцию и строительство подстанций в этом году AS "Sadales tīkls" вложит более 8 миллионов евро.

Нынче наибольшие по объему работы по реконструкции электросети будут проходить на улицах А.Бриана, Артилерияс, Аугшиела, А.Деглава, Админю, Бишу, Бривибас. Букулту, Цесу, на 1-й и 2-й линиях Чикуркалнса, улицах Дзирнаву, Элизабетес, Гану, Гертрудес, Ханзас, Хоспиталю, Иерочу, Я.Асара, Карейвью, Казарму, K.Барона, K.Валдемара, Курбада, Леяс, Ленчу, Майзницас, Матиса, Марияс, Медниеку, Миера, Пернавас, Пулквежа Бриежа, Сакас, Сатеклес, Сканстес, Спайлес, Стабу, Стадиона, Стредниеку, Шарлотес, Таллинас, Тербатас, Упес, Варну, Зирню, Звайгжню и на набережной Зунда. В последующие годы AS "Sadales tīkls" продолжит реализацию важных проектов по реновации и улучшению электросети для повышения качества услуг, предоставляемых жителям и предприятиям Риги.

Всего в Риге AS "Sadales tīkls" снабжает электроэнергией более 350 тысяч объектов, потребляющих 37% от общего объема потребляемой в Латвии электроэнергии, при этом предприятие использует построенную в Риге инфраструктуру электроснабжения: 28 подстанций напряжением 110/6-20 кВ, обеспечивающих соединение с сетью по передаче электроэнергии; 3 383 трансформатора напряжением 10/0,4 кВ, 2 434 км электролиний среднего напряжения, из них 99% — безопасные кабельные линии, и 2 783 км линий низкого напряжения, из которых 92% — кабельные линии.