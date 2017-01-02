Выбрав оптимальную мощность подключения, Лиепайский олимпийский центр сумел сократить счета за электричество на 20-25%.

''В структуре наших расходов электроэнергия занимает второе место, поэтому логично, что мы ищем способы, как сократить эти расходы", — рассказал газете ''Diena" председатель правления SIA ''Liepājas Olimpiskais centrs" (LOC) Гатис Гриезитис. На балансе олимпийского центра находятся энергоемкие объекты — ледовый зал и бассейн со SPA-комплексом, оборудование которых расходует сравнительно много электроэнергии и требует подключения соответствующей мощности. Возможности уменьшения затрат на электричество специалисты олимпийского центра начали изучать еще до того, как a/s ''Sadales tīkls" обнародовало новую тарифную структуру.

''Реализация разработанного проекта совпала по времени со сменой тарифов. Могу заверить — в итоге мы оказались в большом выигрыше, так как не только изменили мощность подключения, но и тщательно следим за тарифами на электроэнергию на свободном рынке. Мы не делим плату за электроэнергию на цену электричества, компонент обязательной закупки и часть ''Sadales tīkls", а смотрим на общие затраты. Однако сегодня наши расчеты показывают, что счета за электричество уменьшились на 20-25%", — рассказывает Г. Гриезитис.

Он уверен, что свой вклад в экономию внесло также эффективное использование мощности подключения и тщательное отслеживание цены электричества на бирже. Руководитель LOC разъясняет в газете, что переход на более эффективную систему использования электроэнергии центр осуществил в два этапа. Прежде всего, более эффективное, а значит — и более экономичное подключение было обеспечено для оборудования бассейна и комплекса SPA, а в середине 2016 года — также и в ледовом зале.

''Необходимую мощность подключения мы рассчитали и выбрали вместе со специалистами „Sadales tīkls". По-моему, хорошим помощником стал тарифный калькулятор, доступный на портале ''Sadales tīkls", который позволяет по различным параметрам рассчитать наиболее эффективный способ подключения", — рассказывает руководитель LOC. Однако он отмечает, что калькулятор больше рассчитан на те предприятия, которые некоторое время уже работали и соответственно расходовали электроэнергию.

''Думая о том, как уменьшить расходы, мы смотрели и оценивали свои прежние показатели и тенденции. Новым предприятиям в этом смысле труднее — у них нет данных о расходе электроэнергии за предыдущие годы, поэтому, при расчете как мощностей подключения, так и ожидаемых затрат необходимо опираться на прогнозы, но невозможно использовать данные за предыдущие годы ", — подчеркивает Г.Гриезитис.

По словам руководителя LOC, создание более экономичной энергосистемы требует, конечно, определенных инвестиций, однако эти вложения окупаются в течение трех лет, так как уменьшаются счета за электроэнергию. ''По нашим сегодняшним расчетам, инвестиции в энергоэффективность мы вернем даже быстрее, чем за три года". В то же время Г.Гриезитис призывает другие предприятия и организации также искать пути сокращения расходов на электроэнергию, подчеркивая, что средства, вложенные в повышение энергоэффективности, окупятся за несколько лет — за счет уменьшения платы за электроэнергию.