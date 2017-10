Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto

В этом году на выставке энергетики, энергоэффективности и технологий среды „Среда и энергия", которая будет проходить с 19 по 22 октября в международном выставочном центре на Кипсале, AS „Sadales tīkls" будет призывать посетителей обновить свою контактную информацию, будет информировать о возможностях портала www.e-st.lv , а также напоминать посетителям, что любой вопрос, связанный с энергоснабжением, клиенты-домашние хозяйства могут выяснить, связавшись со своим торговцем электроэнергией.

Оценив значение оперативной коммуникации и своевременного обмена информацией о плановых и незапланированных перерывах в электроснабжении, плановой замене счетчиков электроэнергии, очистке трасс ЛЭП на территории клиента или о случаях, когда отключается или подключается счетчик электроэнергии, уже свыше 86% клиентов зарегистрировали свой номер мобильного телефона или электронный почтовый адрес в базе данных AS "Sadales tīkls" или своего торговца электроэнергией. Однако, учитывая, что со временем зарегистрированный номер телефона или электронный почтовый адрес клиента, возможно, поменялся, в этом году AS "Sadales tīkls" с помощью призыва "Будь всегда в свете!" интерактивно предложит посетителям выставки "Среда и энергия" обновить свою контактную информацию и быть всегда информированными об электроснабжении принадлежащих им объектов.

В том году посетителям стенда AS "Sadales tīkls" все вопросы, связанные с электроснабжением, также помогут решить специалисты предприятия, которые проконсультируют их об эффективном использовании подключения к электросети, о процессе установки умных счетчиков, продемонстрируют возможности клиентского портала AS "Sadales tīkls" на www.e-st.lv, в том числе покажут, как ознакомиться с подробным расходом электричества на своем объекте, если там уже установлен умный счетчик электроэнергии. Клиентов призовут как можно активнее использовать возможности дистанционного обслуживания клиентов, которое предлагает не только AS "Sadales tīkls", но и торговцы электричеством. Это позволит клиентам сэкономить время и получить на портале всю необходимую информацию об услугах, предоставляемых оператором распределительной системы.

Во время выставки клиенты смогут узнать ответы на вопросы о процессе устройства подключения к сети, который с каждым годом становится более простым и удобным для клиентов. К тому же, сегодня клиенты-домашние хозяйства могут выполнить все действия, связанные с устройством подключения или изменением его мощности, включая подачу и подписание документов, на клиентском портале www.e-st.lv, который превратился в современный и удобный инструмент общения с AS "Sadales tīkls".

Выставка „Среда и энергия 2017" — крупнейшее в Балтии мероприятие в области энергетики, энергоэффективности и технологий среды, которое организует компания по организации международных выставок BT1. AS "Sadales tīkls" участвует в выставке „Среда и энергия 2017" уже четвертый год, и в предыдущие годы у посетителей выставки была возможность ознакомиться с системой диспетчерского управления, используемой в оперативной работе, умными технологиями и решениями, возможностями и преимуществами умных счетчиков. Специалисты предприятия разъясняли изменения в тарифах на услуги распределительной сети, преимущества эффективного использования мощности электросети, а также напомнили клиентам правила электробезопасности.