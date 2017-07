Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto

Для того чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения более чем 5900 клиентов, в этом году AS "Sadales tīkls" реализует в городе Елгаве, Елгавском и Озолниекском краях 21 проект, инвестируя в развитие электросети свыше 1,5 млн. евро.

Продолжая реконструкцию сети в Елгаве, в этом году AS "Sadales tīkls" реализует на территории города 7 проектов, вложив в развитие электросети более 914 тысяч евро. Один из крупнейших проектов по реконструкции электросети реализуется в окрестностях улиц Вискалю и Терветес, где AS "Sadales tīkls" проводит реконструкцию построенной в 1976 году воздушной линии среднего напряжения (20 кВ) в кабельную линию протяженностью 5,4 км. В ходе реконструкции этой линии планируется построить новую линию низкого напряжения (0,4 кВ) протяженностью 0,8 км и 4 новых трансформаторных подстанции. Упомянутая линия проходит вдоль лесистой местности от улицы Лачу до улицы Сприегума, что до сих пор было основной причиной незапланированных перерывов энергоснабжения – из-за сломавшегося и упавшего на провода дерева или зацепившейся за провода ветки. С постройкой электролинии улучшится энергоснабжение более чем 2 100 клиентов AS "Sadales tīkls". Реконструкцию электросети планируется завершить до конца этого года.

Для повышения надежности электроснабжения 3 371 клиента в районе РАФ предприятие осуществляет реконструкцию электросети среднего напряжения (20 кВ) на улице Паула Леиня – здесь будет проложена новая кабельная линия длиной 2,5 км . Одновременно проводится реконструкция линии среднего напряжения на улице Дзирнаву – здесь проводится реновация кабельных лини среднего напряжения (6 кВ и 10 кВ) длиной 1,1 км. В ходе этих работ AS "Sadales tīkls" также осуществит реконструкцию трех трансформаторных подстанций. На улице Лапкална между улицами Звейниеку и Казармас проводится реконструкция воздушной линии низкого напряжения 0,4 кВ в кабельную линию длиной 0,9 км, а на перекрестке улицы Лиела и Добельского шоссе AS "Sadales tīkls" осуществляет реконструкцию трансформаторной подстанции.

Продолжая сотрудничество с самоуправлениями, в этом году в рамках запланированной самоуправлением Елгавы реконструкции улиц предприятие реконструировало электросеть в окрестностях улиц Рупниецибас и Атмодас, где параллельно с устройством освещения и обновлением дорожного покрытия осуществлена реконструкция воздушных линий в кабельные линии протяженностью 2 км, вследствие чего была повышена надежность электроснабжения 36 клиентов. Одновременно с запланированной самоуправлением реконструкцией улицы Ромас AS "Sadales tīkls" планирует реконструировать построенные в 1974 году воздушные линии низкого напряжения в кабельные линии длиной 3,2 км, проложить новую кабельную линию длиной 0,7 км, а также реконструировать и построить новую трансформаторную подстанцию.

В этом году масштабные проекты по реконструкции и восстановлению электросети AS "Sadales tīkls" реализует также на территории Елгавского края. В Ливберзской волости осуществляется постройка трансформаторной подстанции и реновация воздушной линии среднего напряжения 20 кВ длиной 1,5 км. В ходе этих работ воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ будет заменена на кабельную линию протяженностью 0,5 км, в результате этого улучшится надежность электроснабжения 25 клиентов.

Для улучшения надежности электроснабжения 74 клиентов в Платонской волости в Лиелвирцаве осуществляется реконструкция воздушных линий низкого напряжения в кабельные линии протяженностью 6,5 км.

В Вилцской волости планировавшаяся в этом году реконструкция электросети завершилась. В Бандениеки осуществлена реновация воздушной линии среднего напряжения (20 кВ) длиной 1 км, воздушные линии низкого напряжения заменены на кабельные линии длиной 2,8 км, построены две новые трансформаторные подстанции, в результате улучшилось электроснабжение 23 клиентов, а у хутора "Пундури" произведена реконструкция трансформаторной подстанции, что улучшило электроснабжение 3 клиентов.

Проект по реконструкции сети завершился также в Валгунде, где для улучшения электроснабжения 75 клиентов проведена реконструкция воздушной линии низкого напряжения 0,4 кВ в кабельную линию протяженностью 2,3 км, построена новая трансформаторная подстанция и линия среднего напряжения 20 кВ протяженностью 0,2 км.

В Залениекской волости AS "Sadales tīkls" реализует 2 проекта, в рамках которых предусмотрена реновация воздушной линии среднего напряжения протяженностью 6 км, реконструкция воздушных линий низкого напряжения в кабельные линии протяженностью 4,8 км, а также постройка 2 новых трансформаторных подстанций. В результате улучшится качество и надежность электроснабжения 14 клиентов.

В этом году AS "Sadales tīkls" осуществляет реконструкцию электросети также в Светской волости, где всего предусмотрено заменить на кабельные линии 4,8 км воздушных линий низкого напряжения, реконструировать воздушные линии среднего напряжения длиной 0,3 км, а также реконструировать и построить новую трансформаторную подстанцию. По окончании работ по реконструкции электросети улучшится качество и надежность электроснабжения 29 клиентов AS "Sadales tīkls".

В Глудской волости AS "Sadales tīkls" нынче реализует 3 проекта по реновации электросети, в рамках которых в окрестностях Дорупе и Гиботкалнса 6,7 км воздушных линий низкого напряжения будут заменены на кабельные, а также будут реконструированы или построены заново 3 трансформаторных подстанции.

На территории Озолниекской волости AS "Sadales tīkls" в этом году реализовало один проект: осуществлена реконструкция трансформаторной станции, в результате чего улучшилось надежность электроснабжение 18 клиентов.