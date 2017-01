Для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития электросети AS "Sadales tīkls" продолжает реализацию важных инвестиционных проектов в системе электроснабжения по всей Латвии, повышая надежность и качество подачи электроэнергии для жителей и предпринимателей Латвии. Минимальное требование к устойчивой реновации электросети предусматривает, что сеть необходимо модернизировать в соответствии с нуждами клиентов и ежегодно необходимо осуществлять реновацию не менее 2% от общего объема электросети. В этом году в запланированные проекты по реконструкции и усовершенствованию электросети AS "Sadales tīkls" инвестирует 106 млн. евро.

Ежегодно необходимо реновировать не менее 2% электросети

"AS "Sadales tīkls" выдвинуло долгосрочные приоритеты, связанные с повышением надежности и качества системы распределения электроэнергии. Ежегодно необходимо реновировать не менее 2% от общего объема электросети, а это значит, что каждый год нужно реконструировать и восстанавливать в среднем 1600 км электролиний. С учетом выделенного финансирования это минимальный объем, который AS "Sadales tīkls" считает компромиссом между платежеспособностью жителей и предприятий и объективной потребностью в реновации сети, — поясняет исполнительный директор AS "Sadales tīkls" Андис Пинкулис. — Около 50% от общей протяженности электросети — это "наследие советских времен", которое больше не соответствует ни современным потребностям и требованиям клиентов к качественной подаче электроэнергии, ни плотности населения и потреблению электроэнергии. Зачатую там, где когда-то были совхозы и крупные заводы, сейчас остались только заброшенные здания, а на месте бывших лугов построены новые жилые поселки и развивается предпринимательская деятельность. Поэтому AS "Sadales tīkls" в соответствии с имеющимся финансированием продолжает обновлять и реконструировать электросеть, осуществлять замену проводов и опор, реконструкцию воздушных линий низкого и среднего напряжения в кабельные линии, очистку трасс линий электропередачи от деревьев и кустов, а также продолжает развивать цифровую электросеть. Объем инвестиций и их эффективность будут определять качество и стоимость электроснабжения в последующие 30-50 лет, так как это средний срок службы для элементов электросети", – отмечает A. Пинкулис.

Если инвестировать эффективно, то в случае неисправностей быстрее восстанавливается электроснабжение

Эффективность работы, проделанной в предыдущие годы, подтверждается показателями качества электроснабжения, которые влияют на каждого жителя Латвии. Это число незапланированных перерывов электроснабжения (отраслевой показатель SAIFI) и их продолжительность (отраслевой показатель SAIDI). Стремясь достичь среднеевропейского уровня, AS "Sadales tīkls" уменьшило коэффициент SAIDI на одного клиента почти в три раза — с 293 минут в 2011 году до 104 минут в 2016 году, в то же время число перерывов электроснабжения было уменьшено с 5,6 раз на одного пользователя в 2011 году до 2,2 раз в 2016 году. Эти результаты отражают работу, проделанную в предыдущие годы, поэтому AS "Sadales tīkls" продолжает целенаправленную работу по улучшению качества предоставляемых услуг, чтобы достичь среднего уровня европейских стран. А для того, чтобы перебои в электроснабжении как можно меньше влияли на пользователей, на предприятии непрерывно совершенствуются и улучшаются рабочие процессы, повышается профессиональная компетентность работников, проводится обучение персонала и квалифицированных исполнителей работ.

Надежность и качество электроснабжения влияют на развитие экономики

На развитие экономики существенно влияют надежность и качество электроснабжения. Клиенты хотят, чтобы электроснабжение было непрерывным и соответствующего качества, к тому же каждая минута перебоев в электроснабжении или колебания напряжения влияют на работу конкретного предприятия и доставляют неудобства жителям. Для того чтобы электросеть была надежной, эффективной и обеспечивала непрерывное и качественное электроснабжение клиентов, ежедневно проводится важный комплекс профилактических работ. Тщательно оценивая значение каждого инвестиционного проекта для улучшения электроснабжения клиентов, AS "Sadales tīkls" ежегодно инвестирует в развитие электросети около 100 миллионов евро, планомерно осуществляя реконструкцию воздушных линий в кабельные, автоматизацию электросети среднего напряжения, реконструкцию и строительство трансформаторных подстанций, реконструирует подстанции напряжением в 110/20/10кВ (киловольт), строит новые подстанции ближе к местам с большим потреблением электроэнергии, осуществляет реконструкцию старой сети напряжением 0,23кВ в историческом центре Риги. Кроме того, ежегодно поводится большая работа по содержанию трасс линий электропередач. Каждый год около 900 км воздушных электролиний низкого и среднего напряжения в стратегически важных местах реконструируются в кабельные линии. Особенно это важно в лесистой местности, так как эти линии обеспечивают электроснабжение тысяч клиентов, поэтому ежегодно в кабельные реконструируется приблизительно 200 км электролиний среднего напряжения. Столь же важно для экономики Латвии и развитие цифровой электросети, так как современная и эффективная электросеть не только повышает надежность и качество электроснабжения потребителей, но и способствует развитию латвийской экономики, технологических и промышленных отраслей, а значит и росту конкурентоспособности страны.

По всей Латвии продолжается строительство и реконструкция подстанций

Для того чтобы обеспечить качественную и надежную подачу электроэнергии предприятиям и жителям по всей Латвии, в этом году AS "Sadales tīkls" планирует вложить в развитие электросети 106 млн. евро и реконструировать 873 км электролиний среднего напряжения, в том числе реконструировать 203 км воздушных линий среднего напряжения в подземные кабельные, реконструировать 890 км электролиний низкого напряжения, а также реконструировать или построить заново 711 трансформаторных подстанций. Потребители требуют высокой надежности электроснабжения, поэтому АS "Sadales tīkls" уделяет особое внимание своевременной реконструкции подстанций напряжением 110/20/10кВ и строительству новых подстанций, которые являются одним из важнейших объектов электроснабжения. Подстанции обеспечивают энергоснабжение тысяч жителей, предприятий и объектов государственного значения, их реконструкция также позволяет подключать к сети новых потребителей, поэтому в настоящее время продолжается реконструкция электрооборудования на подстанциях "Daugavpils", "Jāņciems", "Bolderāja II", "Miezīte" (Елгава), "Ķemeri", "Priekule", на рижской подстанции "Centrālā", расположенной на ул. Лачплеша, а также на подстанциях "Viļaka", "Bišuciems", „Rūjiena". В сотрудничестве с AS "Augstsprieguma tīkls" продолжается строительство подстанций "Koknese", "Skrunda", "Skanste" и "Stīpnieki" (в окрестностях аэропорта "Rīga"). Это станет важной предпосылкой для развития бизнеса, так как, исходя из оценки планов по развитию этих территорий в будущем, расположенным там объектам дополнительно потребуются подключения к электросети большой мощности, что будет способствовать развитию строительства и предпринимательской деятельности.

Электросеть становится цифровой и управляемой дистанционно

Одна из целей AS "Sadales tīkls" — это развитие цифровой электросети. Это означает автоматизацию электросети с постепенным внедрением элементов цифровой электросети — индикаторов мест повреждений, дистанционных выключателей напряжения, а также "умных" счетчиков, преимущества которых уже оценивают более 280 тысяч владельцев объектов и торговцев электроэнергией. В этом году по всей Латвии планируется установить 110 тысяч умных электросчетчиков. Это выгодно клиентам, торговцы электричеством получают подробную информацию о потреблении электроэнергии, это также возможность проводить мероприятия по повышению энергоэффективности, а AS "Sadales tīkls" может уменьшить число посещений клиентских объектов для проверки учета потребления электроэнергии, а в случае повреждений электросети — дистанционно получать информацию о возникшей проблеме. Для оперативной работы предприятие пользуется единой компьютеризованной системой диспетчерского управления, с помощью которой дистанционно осуществляется электронный надзор и контроль всей электросети. В электросети устанавливаются индикаторы мест повреждений и дистанционные выключатели напряжения, которые позволяют управлять электросетью на расстоянии и осуществлять переключение электролиний. AS "Sadales tīkls" является лидером среди операторов систем распределения электроэнергии в странах Балтии и продолжает непрерывно отслеживать и оценивать опыт европейских операторов распределительных систем, внедряя наиболее эффективные и экономически выгодные элементы в латвийскую электросеть.