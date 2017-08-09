АО "Sadales tīkls" определило долгосрочные направления развития электросети путем планомерного обновления и реконструкция электросети, повышения эффективности деятельности предприятия и выдвижения развития электросети, основанной на цифровых технологиях, в качестве приоритета. Благодаря эффективному инвестированию количество повреждений электросети за десять лет сократилось на 54 %, в то время как длительность незапланированных прерываний электроснабжения на одного клиента в год уменьшилась на 9 часов.

В основе работы АО "Sadales tīkls" лежит удовлетворение потребностей клиентов, и в первую очередь — это непрерывное и качественное электроснабжение. Эффективность выполненной работы подтверждается международными показателями качества электроснабжения — количеством незапланированных прерываний электроснабжения и их длительностью на одного клиента в год. Вследствие эффективного инвестирования, своевременного обновления электросети и внедрения элементов цифровой электросети количество повреждений электросети снизилось на 54 % — с 50 тыс. в 2007 году до 23 тыс. повреждений в 2016 году, в то время как в случае повреждений электросети электроснабжение восстанавливается в 5 раз быстрее. Длительность незапланированных прерываний электроснабжения на одного клиента уменьшилась с 709 минут в 2011 году до 130 минут в 2016 году, а количество незапланированных прерываний электроснабжения сократилось с 4,7 раз на одного клиента в 2011 году до 2,4 раз в 2016 году.

С развитием процессов рынка электроэнергии и возрастанием конкуренции между торговцами постепенно повышаются также требования клиентов в отношении электроснабжения и качества услуг распределительной системы. Кроме того, распределительная электросеть является стратегически важным объектом инфраструктуры, от качества функционирования и доступности мощностей которого во многом зависят темпы роста народного хозяйства и доступность современных услуг населению Латвии. Начиная самостоятельную хозяйственную деятельность в 2007 году, АО "Sadales tīkls" изучило техническое состояние электросети по всей стране, определив необходимые приоритеты для постепенного обновления и модернизации электросети с учетом ограниченного объема финансирования, доступного для инвестиций, и того факта, что около 50 % электросети является наследием советских времен, которое больше не соответствует ни современным потребностям и требованиям клиентов к качественной подаче электроэнергии, ни плотности населения и потреблению электроэнергии.

АО "Sadales tīkls" постепенно обновляет устаревшую электросеть и целенаправленно внедряет в нее цифровые элементы и решения с целью повышения уровня удовлетворенности клиентов качеством электроснабжения и его доступностью в Латвии. Ежегодно АО "Sadales tīkls" инвестирует около 80 миллионов евро в обновление и модернизацию электросети, поскольку каждый год необходимо полностью обновлять, по крайней мере, 2 % от общего объема электросети, что является минимальным объемом, то есть раз в 50 лет, для обеспечения клиентов надежной и бесперебойной поставкой электроэнергии в долгосрочной перспективе. В общей сложности за 10 лет обновлено и вновь построено более 12 тыс. км линий электропередачи среднего напряжения и низкого напряжения и около 5 000 трансформаторных пунктов. Особую важность имеет своевременная реконструкция подстанций 110/6-20kV (киловольт), так как они обеспечивают энергоснабжение тысяч жителей, предприятий и объектов государственного значения, а их реконструкция также позволяет подключать к электросети новых пользователей электроэнергии. Целенаправленно выполняется переустройство магистральных воздушных линий электропередачи среднего напряжения в кабельные линии, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов и городов. С момента начала программы строительства кабельных линий электропередачи в 2011 году уже более 900 км линий электропередачи среднего напряжения переустроено в кабельные линии.

Параллельно с обновлением, реконструкцией и модернизацией электросети ежедневно необходимо выполнять обслуживание и ремонт электросети протяженностью более 94 тыс. км. В целях повышения надежности линий электропередачи после снеголома, произошедшего в конце 2010 года, АО "Sadales tīkls" инициировало поправки к Закону о защитных полосах, вследствие чего была увеличена ширина защитных полос в лесах. В результате предприятие должно регулярно производить очистку трасс линий электропередачи от деревьев и кустарников, а на защитных полосах необходимо спиливать деревья, представляющие угрозу для линий электропередачи. С 2008 года трассы линий электропередачи очищены от деревьев и кустарников на протяжении более 32 тыс. км, а в последующие годы очистку трасс линий электропередачи ежегодно планируется выполнять на протяжении 5 500 км.

На предприятии внедрена единая Диспетчерская и географическая информационная система, которая обеспечивает надзор за электросетью по всей стране как за единым целым. В электросети установлено более чем 8 000 индикаторов мест повреждений и около 7 000 дистанционных выключателей напряжения, которые обеспечивают возможность удаленно установить место повреждения в случае неисправности электросети, выполнить переключение линий электропередачи и восстановить энергоснабжение потребителей еще до того, как оперативная выездная бригада предприятия прибудет на место происшествия. Кроме того, весомым вкладом в развитие цифровой электросети и рынка электроэнергии являются интеллектуальные счетчики электроэнергии, которые на данный момент имеются у каждого третьего клиента, а к 2023 году их предусмотрено установить у клиентов по всей Латвии.

Деятельность АО "Sadales tīkls" направлена ​​на устойчивое развитие. В основе каждого решения и действия лежит продуманное и ответственное управление ресурсами и ответственность за услуги, предоставляемые клиентам. Показатели качества электроснабжения отражают эффективность инвестиций и работы предыдущих лет, поэтому АО "Sadales tīkls" продолжает целенаправленную работу в соответствии с приоритетами, определенными в стратегии деятельности предприятия, а именно: развитие интеллектуальной электросети на основе цифровых технологий, повышение эффективности работы и улучшение качества и надежности электроснабжения. Чтобы деятельность предприятия была эффективной, а прерывания электроснабжения как можно меньше затрагивали пользователей, на предприятии постоянно совершенствуются, пересматриваются и улучшаются рабочие процессы, повышается уровень профессиональной компетентности сотрудников, проводится обучение персонала и квалифицированных исполнителей строительных работ. Предприятие оценивает и совершенствует внутренние процессы, сотрудничает с государственными и самоуправленческими организациями и ищет решения для того, чтобы услуга электроснабжения была для клиентов по возможности более удобной и простой.

Особое внимание уделяется строительству подключения к электросети, поскольку это услуга, с которой клиент чаще всего сталкиваются только один раз, и в ходе оценки прогресса, достигнутого за предыдущие годы, доступность электричества в Латвии по достоинству оценена в ежегодном исследовании Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business). В прошлом году значительно сократилась доля финансирования клиентом строительства подключения к электросети — при устройстве подключения мощностью до 100 ампер клиент должен оплатить 50 % от платы за подключение, а вторую половину покрывает АО "Sadales tīkls". В свою очередь, клиенты, которые нуждаются в подключении к сети мощностью выше 100 ампер, имеют возможность за пять лет полностью вернуть средства, вложенные в устройство подключения, при условии эффективного использования затребованной мощности подключения. Кроме того, предоставив банковскую гарантию, предприниматели могут отсрочить оплату счета за устройство подключения на пять лет, что является существенным фактором для развития предпринимательской деятельности. Активность клиентов и задаваемые ими вопросы подтверждают, что клиенты понимают значение эффективного использования мощности электросети и тщательно оценивают мощность подключения к электросети, фактически необходимую для их собственности, на что также оказывают влияние изменения структуры тарифов на услуги распределительной системы с введением фиксированной платы за обеспечение подключения. Таким образом АО "Sadales tīkls" стимулирует клиентов ответственно и внимательно подходить к оценке объема мощности, необходимого для их собственности, способствуя эффективному использованию и строительству инфраструктуры электросети в долгосрочной перспективе.