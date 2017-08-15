Сборная Латвии по баскетболу готовится к чемпионату Европы в королевском составе. Два игрока НБА, опытные ветераны, способная молодежь — все местные специалисты полагают, что Латвия едет на Евробаскет в самом сильном за долгие годы составе.

Главный тренер Айнар Багатскис полагает, что нынешнее поколение может превратить сборную Латвии в грозную силу в Европе. "В ближайшее время мы можем стать очень ценной единицей на баскетбольном рынке, — говорит Багатскис. — В баскетболе пик карьеры — 25 лет. В последнем матче с поляками самыми результативными на площадке стали те, кому сейчас 22. Эти ребята уже знают, как играть. Но этого мало. Нужно знать, как побеждать".

В пятницу сборная Латвии выиграла контрольный матч у поляков — 77:65. Баскетболисты сделали выводы после двух поражений в Клайпеде, но победа на домашнем паркете далась нелегко: перелом в игре наступил лишь в конце заключительной четверти, когда хозяева набрали 12 очков подряд. "Впереди еще много дел, — не скрывает Багатскис. — В первую очередь работаем над стабильностью. Надо помнить, что защита начинается после обоснованного броска по кольцу соперника. Нельзя торопиться и завершать атаку после одной-двух передач".

Два игрока из НБА — впервые в истории

Два игрока НБА в одном матче за сборную Латвии никогда еще не играли: в пятницу такое случилось впервые. Кристап Порзиньгис стал самым результативным дебютантом сборной после распада СССР. На его счету 24 очка плюс 12 подборов. А вот Давис Бертанс, выходивший со скамейки на площадку, не впечатлил — всего два очка. Багатскис понимает, что форвард "Сан-Антонио" провел не лучший матч, но списывать ее со счетов не торопится.

"Да, Давис мог сыграть лучше, но мы же — команда. Игроки должны прикрывать, компенсировать друг друга, — напоминает главный тренер сборной Латвии. — Потенциал у нас королевский. Еще бы привлечь пару-тройку совсем молодых ребят, которые сейчас делают первые шаги в большом баскетболе".

Молодая команда, которой нужно "все и сразу"

В пятничном матче с поляками среди молодежи выделялся 22-летний Роланд Шмитс. Форвард набрал 18 очков и девять подборов. Но, по словам тренера, это не предел. Шмитс способен набирать и по 30 очков за матч, но когда на площадке Порзиньгис, у игрока другая роль в команде. "Шмитс — первый, кто бежит в быструю атаку после подбора, — объясняет Багатскис. — Он здорово освежает игру. А еще у него стабильный трехочковый бросок". Тем не менее, форвард мог бы лучше пользоваться своими способностями. "Ему не хватает опыта больших матчей. Хочет все и сразу", — говорит Багатскис.

Впрочем, поспешными действиями на площадке грешит вся команда. "У нас много молодых ребят. Нужно почувствовать друг друга, сыграться, — продолжает тренер. — Поляки опытные. Они воспользовались тем, что мы не смогли поддерживать заданный темп и качество игры на протяжении всего матча, сократили отставание, и пришлось начинать все с начала".

"Меня радует, что игра не была простой. У нас много молодых игроков. По поводу Порзиньгиса и Яниса Стрелниекса вопросы отпали сразу после начала. Нам нудно лучше почувствовать друг друга, успокоиться. Это относится и к тренерам", — заявил Багатскис. Не слишком результативной получилась игра для одного из потенциальных лидеров Яниса Тиммы. С другой стороны, он удачно сыграл в важных моментах и раздал за матч восемь передач.

Четыре матча до Евробаскета

До чемпионата Европы две с половиной недели. За это время команда Багатскиса должна найти игровой ритм и исправить все шероховатости. Первый матч на турнире сборная проведет 1 сентября — против серебряных призеров последней Олимпиады сербов. А до этого ее ждут четыре проверочных матча. Ближайший запланирован на 19 августа — в Ригу пожалуют литовцы, которые обещают привезти сильнейший состав.