Лидер сборной Латвии по баскетболу Кристап Порзиньгис продолжает устраивать шоу для фанатов. На этот раз в его твитер-профиле опубликовано видео, как форвард забивает на тренировке неожиданным образом.

Чемпионат Европы, который стартует через две недели, станет первым официальным турниром Порзиньгиса в составе сборной Латвии. Сейчас команда находится в Риге, где готовится к товарищеской встрече с Литвой.

22-летний Кристап Порзиньгис за последние два сезона провел 138 матчей в составе клуба НБА "Нью-Йорк Никс" и стал одной из главных звезд команды. В среднем за матч он набирал 16,1 очко и делал семь подборов.