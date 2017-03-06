Вслушайся в любимые песенки и ощути волшебство кокле. 13-го марта в 11.00 концертный зал Дзинтари предлагает концерт из цикла для детей дошкольного возраста "Музыкальные сказки для самых маленьких" - "Любимые песенки". Это мероприятие будет чудесным началом недели каникул как для школьников, так и для родителей, а также для их младших братьев и сестер. 18-го марта в 19.00 концертный зал наполнит звучание арфы в исполнении Лаймы Янсоне, объединившись с латвийским диджеем с богатым опытом, мастером электронной и scratch музыки DJ Monsta. Такая комбинация, определенно, не оставит никого равнодушным. Приобретение билетов www.bilesuparadize.lv

Используй коньки весной. Быстро приближается теплое время, поэтому в конце марта, определенно, следует использовать последнюю возможность насладиться зимними радостями. Мы рекомендуем насладиться радостью катания на коньках на катке Майори, где можно кататься как на своих коньках, так и взять напрокат в пункте аренды инвентаря катка. Пара коньков будет стоить всего 1.50 EUR/ в час. Плата за катание на коньках для взрослых - 3 EUR/ за час; для школьников и пенсионеров - 1.50 EUR/ за час; для детей в возрасте до 7 лет - бесплатно. Со временем для публичного катания на коньках можно ознакомиться на домашней странице: http://jssc.jurmala.lv

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Посети водное королевство. Теплая вода, волны, джакузи, горки со спусками на различных скоростях, уникальная торнадо-горка, бассейн с противоположным течением и теплая баня. Это все и еще другие радости ожидают посетителей «Ливу Аквапарка». Аквапарк – это замечательный выбор, где семье провести выходные, так как аттракционы предназначены как для взрослых, так и для маленьких посетителей. На многие спуски разрешено отправиться также вместе с мамой, папой или сестрой. Со всеми предложениями аквапарка рекомендуем ознакомиться на домашней странице: www.akvaparks.lv Учитывайте, что в зимний сезон аквапарк открыт со среды по воскресенье.

Рекомендуем: насладитесь 1000 л проливным дождем на земле капитана Кидда.

Сочини свою сказку! На выставке Юрмальского городского музея "Ребенок на курорте" можно ознакомиться с детскими развлечениями и увлечениями на курорте в период времени с конца 19-го столетия до наших дней. На выставке можно не только осмотреть различные игры, игрушки, одежду и пляжные принадлежности, но также и, окунувшись в пляжную атмосферу, строить песочные замки.

13-го марта в 15.00 в музее будут проводиться бесплатные игровые занятия для детей на тему игр с песком и будет работать "Сказочная мастерская". Предварительная запись по телефону: 29331883.

15-го марта в 12.00 и 18-го марта в 10.30 студия рисования и живописи "Век живи, век учись" – возможность освоить навыки рисования и живописи. Предварительная запись по телефону: 28355739.

Музей для посетителей открыт со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.

Поздравь Аспазию с Днем рождения! 16-го марта в 18.00 в доме Аспазии будут отмечать 152-ой день рождения Аспазии, где песни на слова Аспазии исполнят Иева Парша (меццо-сопрано) и Хельта Ханцена (фортепьяно).

В остальное время семьям интересно будет осмотреть интерактивную экспозицию "Аспазия возвращается в Дубулти". Она состоит из десяти элементов, среди которых три виртуальных образа в виде голограммы – Аспазия и два кота, которые ловко спрятались. С помощью игровых приставок нового поколения оживлен также стол в гостиной Дома Аспазии, где посетителям доступны шесть интерактивных игр, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.

Музей открыт со вторника по субботу с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.



Почувствуй себя моряком и рыбаком. В Юрмальском музее под открытым небом представлена самая богатая в Латвии коллекция инструментов и материалов для витья веревок. В коллекции 49 морских узлов, образцы различных веревок, шнуров, свитые веревками повозки и лебедки. Школьники в музее могут также осмотреть коллекцию якорей и рыбацких лодок, а также ознакомиться со старинным рыбацким двором с характерными для него постройками – жилым домом, амбаром, каретным сараем, сараем для сетей, курильней для рыбы, баней и другими интересными постройками.

Музей открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.

Начни карьеру пловца! В Юрмале так много различных бассейнов, что иногда бывает трудно выбрать, какой именно посетить, однако с уверенностью можем сказать, что самые длинные дорожки в бассейне будут в курортной гостинице "Baltic Beach Hotel", где плавать можно в теплой морской воде, в санатории "Белоруссия" и в национальном реабилитационном центре "Вайвари", бассейны которого наполнены чистой и теплой минеральной водой, а также в гостинице "SemaraH Hotel Lielupe". В свою очередь центр саун и бассейнов "Wellness Oasis" курортной гостиницы "Hotel Jūrmala Spa" особенно оценят семьи с детьми, так как здесь доступна просторная зона отдыха с тремя бассейнами с разной температурой воды, джакузи, каскадом и пятью различными банями. Информацию обо всех бассейнах можно найти в разделе "Бассейны" домашней страницы Юрмальского туризма.

Окунись в природу! Любители прогулок в Юрмале могут отправиться по тропам Кемерского национального парка или по тропе природного парка Рагаскапа.

В Кемерском национальном парке тропа Большого Кемерского болота ознакомит с особенностями болота, тропа Топи черной ольхи позволит детям ознакомиться со влажным лесом – изучая лесные растения, их цвет, запахи и звуки окрестности, а также находя отличия между живыми и упавшими деревьями. На тропе озера Слокас можно будет наблюдать, как различные виды леса сменяют друг друга. Здесь встречается как настоящий затапливаемый весной влажный лес с черной ольхой или топь с разнообразием мхов и дятлов, так и плодородный сосновый бор на радость грибникам, так и осушенное и поросшее деревьями высокое болото. В дальней части тропы Вы найдете несколько спортивных элементов для детей. Они сделаны из природных материалов и предназначены для лазания, а также для проверки равновесия и ловкости.

Тропы природного парка Рагакапа проходят по зоне дюн, открывая характерные для хвойных лесов особенности.

Наиболее активным понравится также Тропа здоровья в городских дюнах Каугури. Длина Тропы здоровья составляет два километра. Через определенные расстояния установлены стенды с описанием упражнений, чтобы дополнить прогулку простыми, но полезными спортивными упражнениями.

Катайся на роликах или скейте в лесопарке в Дзинтари. Лесопарк в Дзинтари в Юрмале – это замечательное место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто отдает предпочтение неторопливой прогулке, наслаждаясь бодрящими запахами соснового леса. Парк находится в самом центре Юрмалы, и его самыми большими ценностями являются - 200-летние сосновые насаждения и охраняемые биотопы, которые сохранились нетронутыми до наших дней. Парк также является раем для любителей кататься на роликовых коньках и скейте, потому что в парке есть трасса для катания на роликовых коньках, в свою очередь на западе парка находится скейт-парк. После активных занятий спортом всегда есть возможность подняться на смотровую башню Дзинтари, на которой на высоте 33,5 метров находится специальная большая смотровая платформа, а на всей высоте башни в общем размещено 12 платформ, открывая вид во всех направлениях. Приходи и насладись видом моря и окрестностей Дзинтари сверху.

Лесопарк Дзинтари открыт каждый день с 9.00 до 22.00. Вход бесплатный.

После активного дня спи сладким сном. Мы уверены, что даже используя хотя бы только четвертую часть идей проведения каникул, Вы вдохнете столько свежего воздуха и затратите столько энергии, что будете мечтать о релаксирующем массаже, мягкой подушке и сладком сне. Именно поэтому Юрмальские гостиницы всегда имеют различные предложения для неспешного отдыха и ночлега, а спа-центры предлагают массажи и процедуры не только для взрослых, но также и для детей. Это отличная возможность отдохнуть и подготовиться к дальнейшим весенними достижениям в учебе после окончания каникул. С доступными в городе особыми предложениями можно ознакомиться на домашней странице Юрмальского туризма.