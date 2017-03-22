Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, важно получать удовольствие от жизни. За деньги счастья не купить, но счастье, определенно, можно получить, если путешествовать, узнавать что-то новое, посещать красивые места и не забывать о физических упражнениях на природе. Есть время, когда получать положительные эмоции можно от прыжков с парашютом, ныряя в подводные глубины или взбираясь на вершины гор, а есть для прогулок, плавания или занятий нордической ходьбой, и это, безусловно, является отличным способом, как активно наслаждаться природой, одновременно улучшая свое здоровье.

Уже в течение тринадцати лет подряд Всемирная организация здравоохранения присваивает Юрмале статус города здоровья, что подтверждает, что здесь люди любят и берегут свою окружающую среду, заботятся о ее долгосрочном использовании, а также здесь предлагают широкий спектр возможностей для отдыха на природе. Прогулки по маленьким и романтическим улочкам, на которых расположены красивые здания деревянной архитектуры, или по пляжу протяженностью 24 км, езда на велосипеде по удобным велосипедным дорожкам, наблюдение за птицами в Национальном парке Кемери, занятия нордической ходьбой в лесах города и на пляже – это только несколько идей, как здорово провести время на природе в Юрмале.

Национальный парк Кемери

Самой значительной и самой большой природной территорией, которая приглашает узнать и прислушаться к природе, является Национальный парк Кемери, который находится в западной части Юрмалы. Парк охватывает значительную территорию площадью 44 000 га и предлагает практически неограниченные возможности для проведения здорового и познавательного досуга. Самой популярной из достопримечательностей в Национальном парке Кемери является Тропа Большого Кемерского болота - это прекрасное место для прогулок, которое позволяет узнать нетронутое высокое мховое болото и его обитателей - растения, птиц и деревья. Болоту приблизительно 8000 лет и по нему проложена тропа из деревянных досок, которая состоит из двух кругов, которые расположены наподобие восьмерки. Можно выбрать ближайший "малый" круг длиной 1,4 км, или пройти весь маршрут полностью - 3,4 км. "Изюминкой" большого круга является смотровая площадка, с которой открывается вид на вытянутое озеро или лабиринт-пучину, что придает ему особую живописность.

Тропа по топям черной ольхи. Гуляя по тропам можно изучить очень влажный, естественный лиственный лес – топи черной ольхи. Протяженность тропы составляет всего 0,6 км, и самое лучшее время для прогулки по тропе - весна, когда окрестные леса затоплены водами Вершупите и цветет калужница. Тропа подходит для наблюдения за птицами, особенно за дятлами. Тропа по топям соединена с Лесной тропой, которая ведет по дорожкам парка исторического курорта Кемери и знакомит с редко встречаемым, красивым и богатым лиственным лесом – дубовой пущей. Тропа оборудована для детских колясок и посетителей в инвалидных колясках.

Длина круговой тропы Слокского озера составляет 3,1 км. В одном направлении тропа ведет вдоль берега озера, а в другом направлении – по лесу. Гуляя по тропе, можно наблюдать, как различные виды леса меняют друг друга. Здесь встречается как настоящий затапливаемый весной влажный лес с черной ольхой или топь с многообразием мхов и дятлов, так и плодородный сосновый бор на радость грибникам, так и осушенное и поросшее деревьями высокое болото, на котором все еще удается найти клюкву и вдохнуть аромат багульника. На Слокском озере гнездятся многие охраняемые виды птиц, и оно является важным местом отдыха мигрирующих птиц. Поэтому Слокское озеро является отличным местом для наблюдения за птицами, особенно во время весенней и осенней миграции птиц. Для наблюдения за птицами на берегу Слокского озера оборудована плавающая башня для наблюдения за птицами.

!!! Каждый год в Национальном парке Кемери организуются Дни наблюдения за птицами – познавательные лекции и бесплатные экскурсии. В этом году они пройдут с 8-го по 9-ое апреля и с 30-го сентября по 1-ое октября.

Природный парк Рагакапас

В восточной части города Юрмала к западу от устья реки Лиелупе находится Природный парк Рагакапас, который предоставляет широкие возможности для отдыха на свежем воздухе. В природном парке Рагакапас есть пешеходная тропа длиной приблизительно 2 км, которая проходит по деревянным мосткам и петляет по сосновому лесу. Постоянно меняющаяся экосистема природного парка является единственным пристанищем для многих редких видов. В нем констатированы семь охраняемых в Европейском Союзе биотопов, в том числе эмбриональные дюны, белые дюны, лесистые прибрежные дюны и естественно развивающиеся старые хвойные леса. В парке встречаются 21 из особо охраняемых в Латвии видов: восемь видов растений, один вид грибов, восемь видов насекомых и четыре вида птиц. В парке растет охраняемая в Европейском Союзе песчаная гвоздика, гнездится лесной голубь, черный дятел, лесной жаворонок и степной конек. Учитывая эти ценности природного парка Рагакапас, он включен в сеть охраняемых территорий Европейского Союза NATURA 2000. Также на территории парка находится Юрмальский музей под открытым небом с легендарным рыбацким двором, коллекцией якорей и лодок!

!!! 16-го апреля в Юрмальском музее под открытым небом будет возможность ознакомиться с традициями празднования Пасхи в Латвии, 20-го мая здесь пройдут мероприятия, посвященные Ночи музеев, а 30-го сентября в музее пройдет традиционный Праздник вина в рыбацком дворе, во время которого можно будет познакомиться с виноделами – производителями домашнего вина и их продукцией.





Лесопарк Дзинтари

В самом центре города находится чудесный парк – в нем много сосновых деревьев, среди которых петляют пешеходные дорожки и дорожки для катания на роликах. Если Вы ищете парк, в котором можно интересно провести время с семьей, то это идеальное место для такого времяпровождения. Игровые площадки, трасса для катания на роликах и скейт-парк для самых маленьких, пешеходные дорожки для взрослых. Лесопарк отличается еще и тем, что в нем находится смотровая башня высотой 33 м с 12 смотровыми платформами – любители активного отдыха обязательно найдут здесь, чем заняться!

Освещенная прогулочная дорожка на пляже Дзинтари

В темное время суток любой может отправиться на прогулку вдоль моря по освещенной прогулочной дорожке на пляже Дзинтари. Длина прогулочной дорожки из деревянных досок составляет приблизительно один километр. Пляж освещен на участке от концертного зала Дзинтари на улице Турайдас до улицы Тиргоню в Майори.

Маршрут здоровья в Каугури

Маршрут здоровья в Юрмале протяженностью 2 км в Каугури ведет сквозь сосновый лес вдоль Каугурциемса до самого берега моря. В свое время Каугурциемс был одним из самых значительных рыбацких поселков Юрмалы. Главным источником пропитания для окрестных жителей была рыбная ловля – мужчины садились в лодки и выходили в море за большим уловом. Рыбу затем они продавали или кормили ею свои семьи. Вдоль маршрута расположены стенды с заданиями – разминка не только для тела, но и для ума – справиться с которыми любому будет под силу. Прогулкой по лесным тропам и небольшому участку вдоль песчаного берега моря можно насладиться, пройдя дистанцию с палками для нордической ходьбы.

Нордическая ходьба на пляже и по лесным тропам

Нордической ходьбой можно заниматься в любое время года и в любом возрасте. Нордическая ходьба уже в течение почти 100 лет является эффективным видом спорта, когда при помощи специальных палок для нордической ходьбы нагрузка на тело распределяется равномерно и заняты приблизительно 90% мышц человека. В 2000 году компания "Cooper Institute Research" провела исследование, на основании результатов которого было установлено, что нордическая ходьба является намного более эффективной, чем обычная ходьба без палок. В Юрмале настолько красивая природа, что имеет смысл получить спортивное удовольствие от ходьбы с палками, а правильную технику освоить помогут опытные инструктора в спортивных центрах Юрмалы. Необходимая экипировка доступна во многих гостиницах Юрмалы, а места для занятий нордической ходьбой - вокруг.

Юрмала и ее нетронутая природа удивит Вас - мы уверены!